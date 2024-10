Dress for Success® Worldwide推出全新“More Than the Dress”播客

-Dress for Success® Worldwide推出全新的“More Than the Dress”播客,超越专业着装

“More Than the Dress”强化公司使命并赋予了新的力量,帮助女性更好地实现经济独立。

纽约2024年10月29日 /美通社/ -- Dress for Success Worldwide今天宣布推出其官方播客“More Than the Dress”,由首席执行官Michele C. Meyer-Shipp担任主持人。 新的播客专注于领导力、赋权以及非凡的个人和职业旅程背后的故事,与来自不同行业和背景的公司高管、思想领袖、网络红人和名人进行动态对话。

在过去的26年里,Dress for Success一直是是全球领先的非营利组织,为失业和未充分就业的妇女实现经济独立提供支持。 虽然许多人都知道Dress for Success是为女性提供职业装,但它在职业指导、就业准备计划、社交群体和强化计划方面有着丰富的历史,其目标只有一个——帮助女性获得在工作和生活中取得成功所需的技能和工具。

由首席执行官Michele C. Meyer-Shipp主持的“More Than the Dress”节目将与企业高管、思想领袖、网络红人和名人就领导力、赋权以及非凡的个人和职业旅程背后的故事进行动态对话。

Michele C. Meyer-Shipp表示:“正如Dress for Success的使命和全球倡议是多维度的一样,我们的‘More Than the Dress’播客也旨在超越表象。我们将深入探讨以下主题:职业发展、健康和应对工作生活挑战的策略;克服冒名顶替综合症;以及将经验和才能转化为专业品牌。” “我们很高兴能利用这个新平台,帮助我们更好地联系、支持和影响那些在职业生涯中进行探索的女性。”

“More Than the Dress”可在所有播客平台上收听,它将有助于扩大非营利组织对年轻受众的影响力,并吸引和争取那些希望通过广告支持正在进行的播客节目的现有赞助商和全新赞助商的参与。

在Spotify上收听:Spotify上的“More Than the Dress”

在Apple Podcasts上收听:Apple Podcasts上的“More Than the Dress”

关于Dress for Success:

Dress for Success是面向失业和未充分就业女性的全球领先非营利就业资源。 无论是事业规划和职业技能准备、技能提升和再培训、提供人际网络和社区,还是造型设计和职业装,Dress for Success都能帮助女性在工作和生活中取得成功。 Dress for Success由内而外地培养女性的自信和决心。 26年多来,本组织已为20多个国家/地区的135个分支机构的130多万名妇女提供了服务。

