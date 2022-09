Ecobat powołuje nowego dyrektora finansowego

IRVING, Texas, 21 września 2022 r. /PRNewswire/ -- Ecobat, światowy lider w dziedzinie recyklingu akumulatorów, ogłasza powołanie Lloyda McGuire'a na stanowisko dyrektora finansowego. Jako kluczowy członek zespołu kierowniczego, McGuire będzie nadzorował całość działalności finansowej Ecobat, w tym księgowość, sprawozdawczość finansową, kwestie podatkowe, sterowania przedsiębiorstwem i skarbowe. W jego gestii będzie zarządzanie wszelkimi kwestiami finansowymi i decyzjami podejmowanymi w tym zakresie.

„Lloyd ma udokumentowane doświadczenie w zakresie zastosowania swojej wiedzy finansowej do całkowitego odmieniania strategii biznesowych. Mamy ogromne szczęście, że przejmuje stery działalności finansowej naszej organizacji w miarę, jak sprawiamy, że branża akumulatorów staje się bezpieczniejsza i bardziej zrównoważona" – powiedział dyrektor generalny Ecobat Marcus Randolph.

McGuire wnosi ponad 15 lat doświadczenia na różnych stanowiskach, w tym w roli konsultanta firm w zakresie wychodzenia z kryzysu, doradcy w sprawach restrukturyzacji finansowej i adwokata dla spółek publicznych i prywatnych, pożyczkobiorców, stron nieuprzywilejowanych i podmiotów rządowych. W ostatnim czasie był partnerem ds. finansów korporacyjnych i restrukturyzacji w FTI Consulting. Poprzednio odbył staż w firmie GSO Capital Partners należącej do The Blackstone Group, gdzie trafił po zakończeniu aktywnej służby w Korpusie Piechoty Morskiej Stanów Zjednoczonych jako sędzia-adwokat. W wojsku skupiał się głównie na sporach sądowych i został wysłany do Afganistanu z batalionem piechoty, gdzie służył jako doradca prawny w kwestiach związanych z prawem podatkowym, dochodzeniami, działaniami w sprawie więźniów i prawem wojennym. Uzyskał tytuł licencjata na Southwestern University, doktora prawa na Uniwersytecie Karoliny Południowej oraz MBA na Uniwersytecie Texas A&M. Jest członkiem rad adwokackich w Teksasie, Karolinie Południowej i Dystrykcie Kolumbii i zasiada w Radzie Doradczej studiów MBA na uczelni Texas A&M.

McGuire dołącza do sześciu pozostałych członków wyższego kierownictwa, którzy razem wnoszą dziesiątki lat doświadczenia na całym świecie i niezrównane zaangażowanie w to, by Ecobat dalej odmieniał świat magazynowania energii. Nowy dyrektor finansowy oficjalnie dołączył do zespołu 19 września 2022 r.

Kontakt dla mediów

e-mail: [email protected]

Ecobat

Ecobat to największy na świecie podmiot zajmujący się recyklingiem akumulatorów. Realizujemy kompleksowy recykling prawie 70 milionów akumulatorów ołowiowych rocznie. Od niemal wieku Ecobat sprawia, że świat akumulatorów jest bezpieczniejszy i bardziej przyjazny dla środowiska. Wciąż poszukujemy nowych sposobów, by jeszcze efektywniej wykorzystać ołów, lit i inne materiały, które zapewniają codzienne zasilanie urządzeń. Więcej informacji na temat tego, jak odmieniamy magazynowanie energii na stronie: www.ecobat.com.

