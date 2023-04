EcoFlow lance 3 appareils intelligents qui réinventent la vie à la maison comme à l'extérieur

L'EcoFlow BLADE est le premier robot tondeuse au monde doté d'un système de navigation virtuelle et d'évitement des obstacles.

L'EcoFlow GLACIER est le premier réfrigérateur portable au monde avec machine à glaçons intégrée et batterie amovible.

L'EcoFlow WAVE 2 est un puissant climatiseur et appareil de chauffage portable.

MUNICH, 19 avril 2023 /PRNewswire/ -- EcoFlow , société leader dans le domaine des solutions énergétiques écologiques, annonce aujourd'hui la commercialisation mondiale de ses appareils intelligents révolutionnaires : EcoFlow BLADE, GLACIER et WAVE 2. Ces appareils exploitent les avantages de la technologie de charge d'EcoFlow pour offrir une performance énergétique optimale à la maison et lors des activités de plein air.

Le BLADE et le GLACIER seront disponibles à partir du 26 avril, et la WAVE 2 sera disponible à partir du 15 mai. Les appareils seront disponibles à la vente sur le site e-commerce d'EcoFlow, sur Amazon et dans des magasins tels que Leroy Merlin, Fnac et Boulanger.

Ces produits, pour lesquels EcoFlow a déposé un total de 15 brevets au cours de leur développement, ont été dévoilés pour la première fois lors du CES à Las Vegas. Le BLADE et le GLACIER ont été classés parmi les lauréats des prix de l'innovation lors du CES 2023.

En tant que premier robot tondeuse au monde, l'EcoFlow BLADE s'appuie sur la robotique avancée pour un entretien automatisé et sans accroc du jardin. L'EcoFlow GLACIER, autre première mondiale, est un réfrigérateur-congélateur portable équipé d'une machine à glaçons intégrée et d'une batterie amovible. L'EcoFlow WAVE 2 propose le refroidissement et le chauffage les plus rapides du marché pour des appareils alimentés par batterie.

"Les 3 appareils, le BLADE, le GLACIER et la WAVE 2 s'appuient sur notre savoir acquis au cours de nos années de développement en tant que leader du stockage d'énergie portable", déclare Brian Essenmacher, responsable du développement commercial chez EcoFlow. "Ces appareils intelligents, qui rendent la vie plus agréable et plus pratique à la maison comme à l'extérieur et en déplacement, reflètent notre engagement à construire un écosystème pour réinventer la façon dont le monde génère, stocke et utilise l'énergie."

L'EcoFlow BLADE : un robot-tondeuse intelligent pour une tonte et une balayage parfaits

L'EcoFlow BLADE est la première tondeuse robotisée intelligente capable de balayer automatiquement la pelouse, ce qui permet de gagner du temps et de faciliter l'entretien de son jardin.

Avec son kit de balayage de la pelouse, BLADE utilise un capteur LiDAR avancé et une caméra embarquée pour localiser et balayer les débris, tels que les brindilles et les feuilles.

Le capteur LiDAR et la caméra de BLADE, ainsi que la navigation cinématique en temps réel (RTK) X-Vision, lui permettent de travailler à l'intérieur de limites virtuelles établi dans l'application EcoFlow, de sorte que les utilisateurs peuvent se tenir éloignés de l'appareil en toute confiance pendant qu'il effectue tout le travail.

Cette technologie permet également à BLADE d'éviter les obstacles afin de ne pas rester bloquer en attendant l'intervention de l'utilisateur, ou d'endommager la pelouse. De plus, les grandes roues omnidirectionnelles de BLADE lui permettent de franchir des obstacles d'une hauteur maximale de 40 mm.

Le BLADE est doté d'une carte 4G et d'une carte eSIM, ce qui permet aux utilisateurs de toujours connaître sa localisation. Le BLADE bénéficie d'une garantie de 3+1 ans et d'un remplacement gratuit des accessoires à vie.

L'EcoFlow GLACIER : le premier réfrigérateur-congélateur portable avec machine à glaçons intégrée

L'EcoFlow GLACIER est un réfrigérateur-congélateur portable doté d'une machine à glaçons et d'une batterie amovible. Avec le GLACIER, il est plus facile que jamais de garder les aliments et les boissons au frais pour les pique-niques et les activités en plein air.

Avec sa batterie amovible de 298Wh, le GLACIER propose 40 heures de réfrigération ou 19 heures de congélation sur une seule charge. Le Glacier peut produire 18 glaçons en 12 minutes et dispose de deux compartiments de stockage avec contrôle indépendant de la température pour une réfrigération et une congélation simultanées.

Le GLACIER est équipé d'un puissant compresseur et peut refroidir de 30°C à 0°C en seulement 15 à 20 minutes en mode Max. Les utilisateurs peuvent également privilégier l'efficacité à la vitesse grâce au mode Eco, qui réduit la consommation d'énergie du GLACIER pour un fonctionnement plus long.

Le GLACIER peut même servir de chargeur portable pour les petits appareils électroniques tels que les ordinateurs portables et les téléphones. Il est également doté d'une poignée pliable et de roues pour faciliter son transport et peut facilement se charger sur secteur, grâce à un chargeur de voiture, un panneau solaire, une batterie externe ou un générateur.

L'EcoFlow WAVE 2 : climatisation et chauffage puissants pour le confort extérieur

Pour les utilisateurs qui souhaitent profiter au maximum de leurs activités en plein air, le climatiseur et chauffage portable WAVE 2 d'EcoFlow offre un confort exceptionnel aussi bien l'été que l'hiver.

La deuxième génération de la série WAVE d'EcoFlow, WAVE 2, offre le refroidissement et le chauffage les plus rapides du marché pour un appareil de ce type, avec des capacités de refroidissement de 5100 BTU et de chauffage de 6100 BTU pour une surface de 10 m².

Étant plus compact de 22% par rapport à sa précédente édition, la WAVE 2 est plus facile à transporter. Elle offre jusqu'à huit heures d'autonomie grâce à sa batterie additionnelle de 1159Wh. Et pour un contrôle total de l'autonomie et des performances, elle dispose de plusieurs modes, notamment Eco, Sleeping et Fast, ainsi que de températures réglables et de paramètres encore plus accessibles avec l'appli EcoFlow.

Permettant la recharge en courant alternatif ou continu, sur une station d'alimentation ou à l'énergie solaire, la WAVE 2 bénéficie de l'expertise d'EcoFlow en matière d'alimentation portable, apportant flexibilité et commodité à la maison comme en déplacement. La connexion à une station d'alimentation portable EcoFlow peut fournir jusqu'à 18 heures d'autonomie. Une entrée solaire allant jusqu'à 400 W permet aux utilisateurs d'utiliser l'énergie renouvelable et de souscrire à un mode de vie durable.

Disponibilité

L'EcoFlow BLADE sera disponible à partir du 26 avril au prix de 2 999€. Son kit de balayage sera vendu à part au prix de 799€, ou bien conjointement au prix global de 3 699€.

L'EcoFlow GLACIER sera disponible à partir du 26 avril au prix de 1 199€. Sa batterie supplémentaire de 298 Wh sera vendue à part au prix de 299€, ou bien conjointement au prix global de 1399€.

L'EcoFlow WAVE 2 sera disponible à partir du 15 mai au prix de 1 199€. Sa batterie supplémentaire de 1159 Wh sera vendue à part au prix de 899€, ou bien conjointement au prix global de 1 999€.

À propos d'EcoFlow

EcoFlow est une entreprise leader en matière de solutions énergétiques écologiques dont la vision est d'alimenter un nouveau monde. Depuis sa fondation en 2017, la mission d'EcoFlow est de réinventer la façon dont les individus et les familles accèdent à l'énergie en fournissant des solutions d'énergie fiables, accessibles et renouvelables. Aujourd'hui, EcoFlow a des sièges opérationnels aux États-Unis, en Allemagne et au Japon, et compte plus de 2 millions d'utilisateurs sur plus de 100 marchés dans le monde. Les produits d'EcoFlow sont désormais disponibles dans 44 pays et régions d'Europe, soutenus par un réseau de plus de 800 détaillants locaux.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur les sites Web d'EcoFlow France : ecoflow.com/fr

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2055812/image_5016319_54791845.jpg

SOURCE EcoFlow Technology Inc.