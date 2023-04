EcoFlow wprowadza trzy inteligentne urządzenia na baterię, które odmienią nasze życie w domu, na zewnątrz i w trasie

EcoFlow BLADE to pierwsza na świecie robotyczna kosiarka-zamiatarka do trawy z nawigacją opartą o wirtualne ściany i unikaniem przeszkód.

EcoFlow GLACIER to pierwsza na świecie przenośna lodówka ze zintegrowaną kostkarką i wymienialną baterią.

EcoFlow WAVE 2 to potężny, przenośny klimatyzator i grzejnik.

MONACHIUM, 19 kwietnia 2023 r. /PRNewswire/ -- EcoFlow , czołowy dostawca ekologicznych rozwiązań energetycznych, ogłosił dzisiaj wprowadzenie trzech nowych przełomowych urządzeń inteligentnych — EcoFlow BLADE, GLACIER i WAVE 2. Urządzenia te wykorzystują zalety technologii akumulatorów EcoFlow, aby zapewnić energooszczędną pracę w domu i na zewnątrz.

BLADE i GLACIER będą dostępne do kupienia od 26 kwietnia po transmitowanej na żywo premierze, a WAVE 2 zostanie udostępniony 15 maja. Urządzenia będą dostępne na stronie internetowej EcoFlow i Amazon .

Wspomniane produkty na które EcoFlow w trakcie prac uzyskał łącznie 15 patentów, zostały zaprezentowane po raz pierwszy w tym roku podczas targów CES. Zarówno BLADE, jak i GLACIER znalazły się na liście laureatów nagród CES 2023 Innovation Awards.

Jako pierwsza na świecie robotyczna kosiarka-zamiatarka do trawy, EcoFlow BLADE wykorzystuje zaawansowaną robotykę do automatycznego i łatwego utrzymywania podwórka. EcoFlow GLACIER, który również jest innowacją na skalę światową, to przenośna lodówko-zamrażarka wyposażona w zintegrowaną kostkarkę do lodu i wymienną baterię. EcoFlow WAVE 2 oferuje najszybsze chłodzenie i ogrzewanie w postaci zasilanego bateryjnie klimatyzatora i grzejnika.

„BLADE, GLACIER i WAVE 2 wykorzystują wszystko, czego nauczyliśmy się przez lata zajmowania pozycji lidera w dziedzinie przenośnego magazynowania energii – mówi Brian Essenmacher, dyrektor ds. rozwoju biznesu w EcoFlow. – Zapewniając większą radość z życia i wygodę w domu, na zewnątrz i w trasie, te inteligentne urządzenia odzwierciedlają nasze zaangażowanie w budowanie ekosystemu EcoFlow, co pozwala wymyślić na nowo sposób, w jaki świat generuje, magazynuje i wykorzystuje energię poprzez sensowne innowacje".

EcoFlow BLADE: bezproblemowe koszenie i zamiatanie dla doskonałego trawnika

EcoFlow BLADE to pierwsza inteligentna robotyczna kosiarka zdolna do automatycznego zamiatania trawy, która oszczędza czas i ułatwia utrzymanie trawnika.

Przy pomocy zestawu do zamiatania trawników (Lawn Sweeper Kit), BLADE wykorzystuje czujnik LiDAR i wbudowaną kamerę do lokalizowania i zamiatania odpadków na trawnikach, takich jak gałązki i liście.

Czujnik LiDAR i kamera urządzenia, jak również technologia nawigacji X-Vision Real Time Kinematic (RTK) pozwala mu na pracę w obrębie wirtualnych ścian, dzięki czemu może wykonać swoją pracę bez pomocy użytkownika. W przeciwieństwie do innych robotycznych kosiarek, które wymagają fizycznych wskaźników ograniczających, BLADE pozwala na ustalenie granic trawnika w aplikacji EcoFlow.

Ta sama technologia pozwala urządzeniu na unikanie przeszkód. Dzięki temu kosiarka nie blokuje się i nie wymaga interwencji użytkownika, ani nie powoduje szkód. Duże wielokierunkowe kółka kosiarki BLADE pozwalają jej też na pokonywanie przeszkód o wysokości nawet do 40 mm.

Kosiarka BLADE posiada łączność 4G i eSIM, dzięki czemu użytkownicy mogą stale śledzić jej dokładną lokalizację. BLADE posiada wieloletnią gwarancję „3+1" i darmowej wymiany akcesoriów przez cały okres użytkowania.

EcoFlow GLACIER: pierwsza przenośna lodówko-zamrażarka ze zintegrowaną kostkarką

EcoFlow GLACIER to rewolucyjna przenośna chłodziarko-zamrażarka z wbudowaną kostkarką i wymienialną baterią. GLACIER ułatwia utrzymanie odpowiednio niskiej temperatury posiłków i napojów na spotkania na świeżym powietrzu i wyprawy.

Dzięki wymienialnej baterii o pojemności 298 Wh, GLACIER oferuje 40 godzin chłodzenia albo 19 godzin mrożenia na jednym ładowaniu. GLACIER może przygotować 18 kostek lodu w 12 minut i posiada dwa pojemniki do przechowywania z niezależną kontrolą temperatury do jednoczesnego chłodzenia i mrożenia.

GLACIER wyposażony jest w wydajną sprężarkę i może chłodzić produkty o temperaturze 30°C do temperatury 0°C w zaledwie 15-20 minut w trybie Max. Użytkownik może wybrać również wolniejszy tryb Eco, który obniża zużycie energii przez GLACIER i pozwala na dłuższe działanie.

GLACIER może nawet służyć jako przenośna ładowarka dla małej elektroniki, takiej jak laptopy czy telefony. Ma także składaną rączkę i kółka, które ułatwiają przenoszenie.

GLACIER oferuje maksymalną elastyczność z dala od gniazdek. Urządzenie może być ładowane z sieci, zapalniczki samochodowej, paneli słonecznych albo stacji zasilania.

EcoFlow WAVE 2: wydajne chłodzenie i ogrzewanie dla komfortu na zewnątrz

W przypadku użytkowników chcących zapewnić sobie domowy luksus podczas wypraw, przenośny klimatyzator i grzejnik EcoFlow WAVE 2 zapewnia niezrównany komfort w gorące letnie dni i podczas mroźnych zim.

Druga generacja serii EcoFlow Wave, WAVE 2 zapewnia najszybsze w branży chłodzenie i ogrzewanie dostępne w tego rodzaju urządzeniu, ze wskaźnikiem 5100 BTU dla chłodzenia i 6100 BTU dla ogrzewania, przy powierzchni efektywnej 10 m2.

WAVE 2, który jest o 22 procent mniejszy niż jego poprzednik, jest łatwiejszy do zabrania ze sobą, kiedy tylko go potrzebujesz. Urządzenie zapewnia do ośmiu godzin działania przy zasilaniu z dodatkowej baterii 1159 Wh. Aby zapewnić pełną kontrolę nad czasem działania i parametrami pracy urządzenie oferuje wiele trybów działania, w tym Eco [ekologiczny], Sleeping [uśpiony] i Fast [szybki], oraz możliwość dostosowania temperatury, ustawień i innych parametrów w obrębie aplikacji EcoFlow.

Możliwe do ładowania przy pomocy prądu zmiennego, prądu stałego, stacji zasilania i energii słonecznej, WAVE2 wykorzystuje doświadczenie EcoFlow w dziedzinie przenośnego magazynowania energii, oferując elastyczność i wygodę w domu i w podróży. Łącząc się z przenośną stacją zasilania EcoFlow, urządzenie może zapewnić do 18 godzin pracy, moc wejściowa ze słońca do 400W pozwala użytkownikom wykorzystać odnawialne źródła energii, wspierając ekologiczny tryb życia bez zużywania energii z sieci.

Dostępność

Oficjalne wydarzenie transmitowane na żywo dla wszystkich trzech inteligentnych urządzeń odbędzie się 26 kwietnia o godz. 20 czasu warszawskiego.

EcoFlow BLADE będzie dostępny do zakupu od 26 kwietnia. Cena detaliczna wyniesie 2 699 £. Do urządzenia będzie można oddzielnie dokupić zestaw do zamiatania (Lawn Sweeper Kit) w cenie 699 £. Oba produkty łącznie sprzedawane będą w cenie 3 199 £.

EcoFlow GLACIER będzie dostępny do zakupu od 26 kwietnia. Jego cena detaliczna wyniesie 1 049 £, a dodatkowa bateria 298 Wh będzie sprzedawana oddzielnie za 299 £. Oba produkty łącznie sprzedawane będą w cenie 1 249 £.

EcoFlow WAVE 2 będzie dostępny do zakupu od 15 maja. Jego cena detaliczna wyniesie 1 049 £, a dodatkowa bateria 1159 Wh będzie sprzedawana oddzielnie za 799 £. Oba produkty łącznie sprzedawane będą w cenie 1 799 £.

EcoFlow

EcoFlow to czołowy producent ekologicznych rozwiązań energetycznych tworzonych z myślą o wyzwaniach współczesności. Od założenia w 2017 roku EcoFlow dąży do osiągnięcia statusu niezawodnego i zaufanego partnera w dziedzinie energii dla osób indywidualnych i rodzin na całym świecie, zapewniając dostępne i odnawialne rozwiązania energetyczne w domu, na zewnątrz i w zastosowaniach mobilnych. Obecnie Ecoflow posiada centrale operacyjne w USA, Niemczech i Japonii, dostarczając produkty dla przeszło 2 mln użytkowników na ponad 100 rynkach całego świata.

