EICMA : LE MINISTRE GIORGETTI INAUGURE LA 82E ÉDITION DU SALON INTERNATIONAL DU DEUX-ROUES

Jusqu'au dimanche 9 novembre, à la Fiera Milano Rho, plus de 730 exposants de 50 pays : Milan redevient la capitale mondiale de la moto

MILAN, 6 novembre 2025 /PRNewswire/ -- La 82e édition de l'EICMA, l'International Two-wheeler Exhibition (Salon international du deux-roues) a officiellement ouvert ses portes aujourd'hui en présence du ministre de l'Économie et des Finances, Giancarlo Giorgetti. L'événement se déroulera jusqu'au dimanche 9 novembre dans les pavillons de la Fiera Milano Rho.

CÉRÉMONIE D'OUVERTURE DE L'EICMA

Avec plus de 730 exposants provenant de 50 pays et plus de 2 000 marques représentées, l'EICMA confirme son statut de point de référence le plus important au monde pour l'ensemble de l'industrie de la moto et de la chaîne d'approvisionnement de la mobilité à deux roues. L'événement, qui célèbre cette année sa longue tradition sous le slogan « EICMA, That's Amore », promet d'être une célébration de la passion qui rapproche les constructeurs et les amateurs de deux-roues.

L'inauguration s'est déroulée en présence du ministre Giancarlo Giorgetti, de personnalités institutionnelles de premier plan et des dirigeants de l'EICMA : Pietro Meda, président, Paolo Magri, directeur général, Mariano Roman, président de la Confindustria ANCMA (Association nationale des fabricants de cycles, motocycles et accessoires), Attilio Fontana, président de la région Lombardie, Alessia Cappello, conseillère pour le développement économique et les politiques du travail de la municipalité de Milan, Giovanni Bozzetti, président de la Fondazione Fiera Milano, Carlo Bonomi, président de l'ICE - Agence italienne pour le commerce, et Matteo Zoppas, ainsi que des représentants d'entreprises et d'autorités militaires.

Aujourd'hui et demain sont réservés à la presse et aux professionnels du secteur, tandis que du jeudi 6 au dimanche 9 novembre, les halls d'exposition de la Fiera Milano ouvriront leurs portes au grand public, qui pourra vivre une expérience immersive avec des premières mondiales, des technologies de pointe, des compétitions, des spectacles en direct et des contenus spéciaux développés par les organisateurs, tels qu'une zone d'essai dédiée à la mobilité urbaine et une exposition sur l'histoire du Rallye Dakar.

Une fois de plus, le Made in Italy jouera un rôle important dans cette édition, puisqu'il représentera 30 % du nombre total d'exposants, confirmant ainsi le rôle de l'Italie en tant que premier pays européen en termes de marché et de production de motos. Soulignant la dimension internationale croissante de l'événement, l'EICMA 2025 accueille également des exposants de dix nouveaux pays, dont l'Estonie, la Géorgie, l'Irlande, le Mexique, le Panama, le Pérou et les Émirats arabes unis.

Dans les neuf pavillons de la Fiera Milano à Rho, ainsi que dans l'espace extérieur MotoLive, qui fête ses 20 ans d'histoire avec une extension record de plus de 60 000 mètres carrés, l'EICMA se confirme non seulement comme un salon mais aussi comme un événement global, capable de combiner affaires, divertissement, innovation et passion en une seule plateforme de rencontre entre l'industrie et le public.

L'inauguration officielle de l'EICMA 2025 réaffirme le statut de Milan en tant que capitale mondiale des deux-roues et célèbre une tradition de réussite et de passion pour la mobilité, résolument tournée vers l'avenir.

