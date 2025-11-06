EICMA: El ministro Giorgetti inaugura la 82ª Edición de la Feria Internacional de Vehículos de Dos Ruedas

En Fiera Milano Rho, hasta el domingo 9 de noviembre, más de 730 expositores de 50 países: Milán vuelve a ser la capital mundial del motociclismo

MILÁN, 6 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- La 82ª edición de EICMA, la Exposición Internacional de Vehículos de Dos Ruedas, se ha inaugurado oficialmente hoy en presencia del ministro de Economía y Finanzas, Giancarlo Giorgetti. El evento se prolongará hasta el domingo 9 de noviembre en los pabellones de Fiera Milano Rho.

EICMA OPENING CEREMONY

Con más de 730 expositores de 50 países y más de 2.000 marcas representadas, EICMA confirma su estatus como el punto de referencia más autorizado del mundo para toda la industria de las motocicletas y la cadena de suministro de la movilidad sobre dos ruedas. El evento, que este año celebra su larga tradición bajo el lema «EICMA, That's Amore», promete ser un homenaje a la pasión que une a quienes construyen y a quienes aman las dos ruedas.

A la inauguración asistieron el ministro Giorgetti, junto con destacadas figuras institucionales y ejecutivos de EICMA: el presidente Pietro Meda, el director general Paolo Magri, el presidente de Confindustria ANCMA (Asociación Nacional de Fabricantes de Bicicletas, Motocicletas y Accesorios) Mariano Roman, el presidente de la región de Lombardía Attilio Fontana, la concejala de Desarrollo Económico y Políticas Laborales del Ayuntamiento de Milán Alessia Cappello, el presidente de la Fondazione Fiera Milano Giovanni Bozzetti, el presidente de Fiera Milano Carlo Bonomi, el presidente de ICE - Agencia Italiana de Comercio Exterior Matteo Zoppas, así como representantes de empresas y autoridades militares.

Hoy y mañana están reservados para la prensa y los profesionales del sector, mientras que del jueves 6 al domingo 9 de noviembre, los pabellones de la Fiera Milano abrirán sus puertas al público en general, que podrá disfrutar de una experiencia inmersiva con estrenos mundiales, tecnologías de vanguardia, concursos, espectáculos en directo y contenidos especiales desarrollados por los organizadores, como una zona de pruebas dedicada a la movilidad urbana y una exposición sobre la historia del Rally Dakar.

Una vez más, el Made in Italy desempeñará un papel importante en esta edición, representando el 30% del número total de expositores, lo que confirma el papel de Italia como país líder en Europa en términos de mercado y producción de motocicletas. Subrayando la creciente dimensión internacional del evento, EICMA 2025 también da la bienvenida a expositores de diez nuevos países, entre los que se encuentran Estonia, Georgia, Irlanda, México, Panamá, Perú y los Emiratos Árabes Unidos.

En los nueve pabellones de Fiera Milano en Rho, junto con la zona exterior MotoLive, que celebra 20 años de historia con una extensión récord de más de 60.000 metros cuadrados, EICMA se confirma no solo como una feria comercial, sino como un evento global, capaz de combinar negocios, entretenimiento, innovación y pasión en una única plataforma para que la industria y el público se encuentren.

Con su inauguración oficial, EICMA 2025 reafirma el papel de Milán como capital mundial de las dos ruedas y renueva una historia de éxito y amor por la movilidad que mira al futuro con entusiasmo y confianza.

