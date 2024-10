EICMA 2024 : 110 ANNÉES QUI ONT MARQUÉ LES ESPRITS

Avec le retour de tous les grands constructeurs et de nombreuses animations, la 81e édition du Salon international du deux-roues fête son anniversaire et s'apprête à surprendre : sur scène du 5 au 10 novembre à la Fiera Milano-Rho

MILAN, 16 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Dix pavillons complets, 770 exposants, plus de 2100 marques de 45 pays, plus de 330 mille mètres carrés occupés dans l'ensemble du parc d'exposition (un record absolu). Plus de nouveautés, des premières mondiales, des spectacles et des compétitions, le retour de tous les grands constructeurs, des champions et des légendes du sport automobile, des jeux, une exposition de motos historiques, des start-ups et la sécurité sur deux roues : L'EICMA s'apprête à marquer à nouveau les esprits.

L'édition numéro 81, qui célèbre l'événement unique au monde du 110e anniversaire de l'Exposition internationale du deux-roues, qui s'est tenue du 5 au 10 novembre à la Fiera Milano-Rho, a été présentée aujourd'hui au Musée du design ADI de Milan. Ce n'est pas un lieu choisi au hasard, mais pour donner encore plus de force au slogan de l'exposition, à savoir "EICMA". Cela fait 110 ans que nous laissons notre marque".

Giacomo Agostini, légende de la moto, Nico Cereghini, journaliste, et Aldo Drudi, designer, étaient également présents lors de la rencontre avec la presse, aux côtés de Pietro Meda, président de l'EICMA, et de Paolo Magri, directeur général de l'EICMA : trois protagonistes de l'industrie qui, à leur tour, ont laissé et continuent de laisser leur marque. Et c'est le Président Meda lui-même qui a expliqué le thème de cette année. En effet, lors de l'émission animée par la journaliste Federica Masolin, il a souligné que "d'une part, il y a le désir de célébrer l'histoire de l'exposition, la plus ancienne au monde, et d'autre part, il y a la conviction de l'unicité et de la centralité conquise de notre événement pour l'industrie et les passionnés" : À chaque édition, l'EICMA marque objectivement un avant et un après, et ce grâce au grand investissement organisationnel, à la réponse du public et à l'engagement des entreprises participantes".

Les entreprises ont répondu en masse, confirmant "l'attrait et la pertinence du modèle d'exposition de l'EICMA", comme l'a fait remarquer Paolo Magri, directeur général de l'événement. "De plus," a ajouté M. Magri, 26 % des exposants viennent à l'EICMA pour la première fois, 70 % sont des entreprises internationales de tous les continents. Nous occuperons deux pavillons de plus que l'année dernière, et quatre de plus qu'en 2022. Enfin, nous marquons des retours importants, complétant ainsi le panorama complet des fabricants : une offre d'exposition très riche, à laquelle s'ajoutent les divertissements, les spectacles et les espaces spéciaux que nous avons développés".

La route vers l'EICMA 2024 est donc ouverte : du 5 au 10 novembre. Le mardi 5 est la journée exclusive de la presse, le mercredi 6 la journée réservée à la presse et aux professionnels de l'industrie, et du jeudi 7 au dimanche 10 l'ouverture au grand public.