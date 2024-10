EICMA 2024: 110 JAHRE, DIE IHRE SPUREN HINTERLASSEN HABEN

Mit der Rückkehr aller großen Hersteller und einer Fülle von Unterhaltungsangeboten feiert die 81. Ausgabe der Internationalen Zweiradausstellung ihr Jubiläum und bereitet sich darauf vor, Sie zu begeistern: vom 5. bis 10. November auf der Messe Mailand-Rho

MAILAND, 16. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Zehn volle Pavillons, 770 Aussteller, mehr als 2100 Marken aus 45 Ländern, mehr als 330 Tausend Quadratmeter auf dem gesamten Messegelände (ein neuer Rekord). Dazu kommen weitere Neuheiten, Weltpremieren, Shows und Wettbewerbe, die Rückkehr aller großen Hersteller, Meister und Legenden des Motorsports, Spiele, eine Ausstellung historischer Motorräder, Start-ups und Sicherheit auf zwei Rädern: Die EICMA bereitet sich darauf vor, wieder ein Zeichen zu setzen.

Die Ausgabe Nr. 81, die den weltweit einzigartigen Meilenstein des 110. Jahrestages der Internationalen Zweiradausstellung vom 5. bis 10. November auf der Fiera Milano-Rho feiert, wurde heute im ADI Design Museum in Mailand vorgestellt. Kein zufälliger Ort, sondern so gewählt, dass er dem Anspruch der Messe, nämlich "EICMA", noch mehr Nachdruck verleiht. Seit 110 Jahren setzen wir Zeichen".

Bei dem Treffen mit der Presse waren neben EICMA-Präsident Pietro Meda und CEO Paolo Magri auch Giacomo Agostini, eine Motorradlegende, Nico Cereghini, Journalist, und Aldo Drudi, Designer, anwesend: drei Protagonisten der Branche, die ihrerseits ihre Spuren hinterlassen haben und weiterhin hinterlassen. Und es war Präsident Meda selbst, der das diesjährige Thema erläuterte. In der von der Journalistin Federica Masolin moderierten Talkshow betonte er: "Auf der einen Seite wollen wir die Geschichte der weltweit ältesten Messe feiern, auf der anderen Seite sind wir von der Einzigartigkeit und der zentralen Bedeutung unserer Veranstaltung für die Branche und die Liebhaber überzeugt: Die EICMA markiert bei jeder Ausgabe objektiv ein Vorher und ein Nachher, und zwar dank des großen organisatorischen Aufwands, der Resonanz des Publikums und des Engagements der teilnehmenden Unternehmen."

Unternehmen, die nach wie vor zahlreich erschienen sind, was "die Attraktivität und Relevanz des EICMA-Ausstellungsmodells" bestätigt, wie Paolo Magri, CEO der Veranstaltung, sagte. "Nicht nur das", fügte Magri hinzu, "bei dieser Ausgabe kommen 26 Prozent der Aussteller zum ersten Mal zur EICMA, 70 Prozent sind internationale Unternehmen aus allen Kontinenten; wir werden zwei Pavillons mehr belegen als letztes Jahr, vier mehr als 2022. Und dann markieren wir wichtige Rückläufer, die das gesamte Panorama der Hersteller abrunden: ein wirklich reichhaltiges Ausstellungsangebot, das mit den von uns entwickelten Unterhaltungs-, Show- und Sonderflächen kombiniert wird."

Der Weg zur EICMA 2024 ist also frei: Termin vom 5. bis 10. November. Am Dienstag, dem 5. Mai, ist der exklusive Pressetag, am Mittwoch, dem 6. Mai, der Tag für die Presse und die Fachwelt und von Donnerstag, dem 7. Mai, bis Sonntag, dem 10. Mai, der Tag für das allgemeine Publikum.