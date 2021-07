Uskutočnilo sa Eco Forum Global Guiyang 2021

V júni 2016 bola provincia Kuej-čou schválená ako prvá skupina národných ekologických civilizačných experimentálnych zón. Miera hospodárskeho rastu v provincii Kuej-čou sa za posledných 40 štvrťrokov zaradila medzi tri najlepšie v Číne. Zelená ekonomika sa na HDP podieľala 42% a miera zalesnenia dosiahla 61,51%. Li Čan-šu povedal: "Kuej-čou nielen skúma výstavbu ekologickej civilizácie, ale tiež ťaží z jej úspechov. Výstavba ekologickej civilizácie v Kuej-čou je mikrokozmom úspechov Číny v tejto oblasti. "Šen I-Čchin, tajomník provinčného výboru KSČ v Kuej-čou a predseda stáleho výboru provinčného zhromaždenia ľudových zástupcov v Kuej-čou, predniesol prejav, v ktorom uviedol, že Kuej-čou upevní najväčší rozvoj a konkurenčnú výhodu vďaka dobrému ekologickému prostrediu a bude sa usilovať o nové úspechy pri budovaní ekologickej civilizácie.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1572776/image.jpg

