EL AAF ADVERTISING HALL OF ACHIEVEMENT LLEGA EN HORARIO ESTELAR

El evento especial de la AAF honrará a los mejores vendedores de American Family Insurance, Blavity, Inc., Equity Quotient, Essence Ventures, Group Black, NBA y State Farm

El All-Star de la NBA, autor y empresario Chris Paul recibirá el primer premio "Cultural Force" Award

WASHINGTON, 10 de agosto de 2023 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- La American Advertising Federation (AAF), la "voz unificadora de la publicidad", anunció ocho nuevos miembros para su prestigioso AAF Advertising Hall of Achievement (AHOA). El AHOA celebra a aquellas personas de 40 años y menos que están ayudando a liderar la industria hacia adelante. Fueron elegidos tras un proceso que duró meses y que incluyó una rigurosa revisión de los candidatos por parte de un respetado grupo de líderes de la industria , entre los que se incluyen antiguos miembros y destacados profesionales de marketing en representación de los medios de comunicación, agencias, bienes de consumo y plataformas sociales. Las ceremonias de investidura tendrán lugar el jueves 16 de noviembre por la noche en The Lighthouse en Chelsea Piers, en Nueva York. Esta será la primera vez en los más de 30 años de la AHOA que las ceremonias de investidura se lleven a cabo en "horario estelar".

Postulantes al Salón de la Fama de la Publicidad de la AAF 2023

"El AAF Advertising Hall of Achievement es un excelente ejemplo de por qué el futuro de nuestra industria se vislumbra tan prometedor", comentó Steve Pacheco, presidente y CEO de la AAF. "Es el estándar de oro en el reconocimiento de los talentos de la industria que están generando un impacto notable en la comunidad publicitaria". Y añadió: "Es apropiado que ahora honremos a estas personas bajo el foco de las luces de la noche".

La lista de galardonados de este año, la 31.a edición del AHOA, es orgullosamente inclusiva, ya que abarca empresas, etnias, redes sociales y mucho más. Se suman a una distinguida lista de galardonados anteriores de la industria , entre los que se incluyen (por orden alfabético):

Elicia Azali, directora de marketing empresarial de American Family Insurance Group. Elicia no es ajena a abrir nuevos caminos, impulsar el crecimiento impulsado por los clientes y emprender el vuelo mientras asciende. Gracias a su liderazgo, las marcas de American Family Insurance y The General se destacan en esta industria saturada al cumplir su propósito: defender los sueños y las oportunidades para que todos puedan prosperar. Elicia cree que "a quien mucho se le da mucho se le exige"; utiliza su voz como una fuerza para el bien y no teme abogar por un cambio audaz que cree espacio para que otros ganen.

Baldwin Cunningham, director de Medios de Comunicación y Asociaciones de State Farm Insurance. Baldwin se sitúa en la intersección de la cultura, el entretenimiento y la innovación. A lo largo de su carrera, se ha convertido en un respetado líder intelectual, curador cultural y nómada creativo. En State Farm, Baldwin está transformando la cartera de medios y alianzas con una nueva perspectiva y redefiniendo el enfoque del mercado. Le apasiona romper barreras y dedica su tiempo y recursos a guiar a jóvenes profesionales. Baldwin cofundó la red digital Partnered y sigue diseñando campañas innovadoras, con la mirada firmemente fija en el futuro.

Morgan DeBaun, fundadora y CEO de Blavity Inc. Morgan es una empresaria, inversionista y asesora pionera que ha dedicado su carrera a empoderar a los consumidores y profesionales afrodescendientes. Su empresa, Blavity Inc., crea soluciones para el público afrodescendiente y multicultural, así como para las empresas que quieren llegar a dichas audiencias, a través de contenidos que llegan a más de 250 millones de lectores mensuales. Pese a todo, Morgan mantiene su compromiso de empoderar las voces afrodescendientes e influir positivamente en el mundo. "Nuestra misión corporativa es construir herramientas y plataformas para hacer avanzar la felicidad de las personas afrodescendientes".

Tammy Henault, directora de Marketing de la National Basketball Association (NBA). Actualmente a cargo de dirigir los esfuerzos de marketing en la NBA, la misión de Tammy es inspirar y conectar a la gente de todo el mundo a través del poder del baloncesto. Esto incluye impulsar el lanzamiento de la Next Gen Platform de la NBA, la NBA App y el NBA ID, el nuevo programa de afiliación global de la liga. Creó un grupo de marketing de primera clase durante su anterior cargo en Paramount+, esfuerzos que sólo han sido superados por su activismo comunitario en apoyo de la representación de API.

Travis Montaque, cofundador y CEO de Group Black, y fundador y CEO de Crater. Desde que era cajero en Chick-fil-A a los 15 años hasta su actual reconocimiento como empresario de nueva generación, Travis no sólo está creando empresas que resuelven directamente problemas reales, sino que también las crea según sus principios. Travis cree en la "Era de la Inclusión": cuanto más compartimos, más podemos progresar juntos. Group Black hace precisamente eso: se propone impulsar una cartera más rica cambiando radicalmente la faz de la propiedad e inversión en los medios de comunicación.

God-is Rivera, directora de contenidos de Essence Ventures. Como orgullosa mujer afroamericana originaria del Bronx, NY, God-is cree fervientemente en la amplificación de todas las comunidades y en que merecen ser reconocidas, respetadas y recompensadas, no excluidas. Y cuando God-is tiene algo que decir, la industria escucha. Esto se ha puesto de manifiesto en la forma en que God-is ha creado nuevos caminos y funciones en los que ha amplificado y defendido voces diversas. God-is ha generado y sigue generando un impacto en la industria, elevándose a medida que asciende.

Perfecto Sanchez, cofundador y CRO de Equity Quotient. Perfecto se dedica a crear soluciones de marca que impulsen un impacto mensurable. Un veterano de la guerra de Irak convertido en empresario, Perfecto cree que "hacer el bien" es más accesible. Como cofundador de Equity Quotient, una plataforma de inteligencia de partes interesadas impulsada por IA que agrega datos socioeconómicos, permite a las organizaciones tomar decisiones más inteligentes para impulsar una economía más productiva e inclusiva. Perfecto es también cofundador de Keep The Change, una agencia con fines específicos centrada en conformar una sociedad más sostenible y equitativa.

Además de ser incluido en el AAF Advertising Hall of Achievement 2023, Perfecto también recibirá el premio Jack Avrett Volunteer Spirit Award por su servicio en la industria.

"El Consejo de Jueces ha seleccionado este año a un grupo de estrellas que no sólo están evolucionando la forma en que hacemos marketing, sino que están cambiando la propia cultura", dijo Ross Martin, copresidente del Advertising Hall of Achievement y presidente de Known. "Cada uno encarna el espíritu del progreso que nos brinda tantas esperanzas para el futuro de nuestra industria: son feroces emprendedores, brillantes innovadores y comercializadores con la misión de utilizar sus superpoderes para el bien".

Como parte de las ceremonias de este año, la AAF también entregará un nuevo premio: el Cultural Force Award. El premio es una designación especial otorgada a una persona, también de 40 años o menos, pero que no esté directamente involucrada en el negocio de la publicidad. En cambio, debe ser una persona que haya demostrado ser una fuerza cultural que ha influido en la forma de hacer publicidad, comercializar o llegar a nuevos públicos.

El primer galardonado es el All-Star de la NBA, autor y empresario Chris Paul.

"Cada vez más, la publicidad está estrechamente vinculada a la cultura", afirma la copresidenta de AHOA, Hayler Romer. "La AAF reconoce este nexo, por lo que su membresía abarca prácticamente todas las disciplinas del marketing, como agencias, profesionales del marketing, empresas de medios de comunicación, plataformas digitales, estudiantes, organizaciones de base y más". Y añade: "Chris Paul personifica esta dimensión polifacética. Ha sido lanzador, colaborador de videojuegos, defensor manifiesto de la igualdad racial... e incluso se ha clonado a sí mismo. Al igual que la AAF, Chris Paul es una 'voz unificadora para la publicidad'".

Para obtener más información sobre la cena y las ceremonias del AHOA en noviembre, incluidas las oportunidades de patrocinio, visite www.aaf.org/ahoa .

ACERCA DE LA AAF

La Junta Directiva de la AFF orienta y supervisa los eventos e iniciativas más importantes de la Federación, como el Advertising Hall of Fame, el Advertising Hall of Achievement, los American Advertising Awards, los Mosaic Awards, ADMERICA, el Advertising Day on the Hill, el programa Most Promising Multicultural Students Program y HBCUs for Advertising, todos ellos al servicio de los más de 35,000 miembros profesionales de la Federación en todo el país, los más de 5,000 estudiantes y educadores y los más de 60 miembros corporativos que abarcan empresas de medios de comunicación y tecnología, anunciantes y agencias. Creada en 1905, la American Advertising Federation (AAF) actúa como la "Voz Unificadora de la Publicidad". Visite https://aaf.org

ACERCA DEL AAF ADVERTISING HALL OF ACHIEVEMENT (AHOA)

Durante más de 30 años, el Advertising Hall of Achievement ha sido el referente en materia de reconocimiento a los profesionales de 40 años o menos que generan un impacto notable en la industria publicitaria. Las personas que cumplen los criterios establecidos son nominadas para su selección, y un Consejo de Jueces compuesto por exalumnos del AHOA y altos ejecutivos de la industria eligen a los candidatos tras dos rondas de votación. El Advertising Hall of Achievement fue establecido y es ejecutado por la AAF, la misma organización que lleva a cabo el Advertising Hall of Fame.

Fotografía: https://mma.prnewswire.com/media/2182868/AAF_AHOA_Graphic_2023.jpg

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/1527700/4214143/AAF_Logo.jpg

FUENTE American Advertising Federation

SOURCE American Advertising Federation