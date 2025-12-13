フォーミュラ1エティハド航空アブダビグランプリ（Formula 1 Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix）、ヤス島に339,000人のファンを動員

アブダビ、UAE, 2025年12月13日 /PRNewswire/ -- フォーミュラ1エティハド航空アブダビグランプリ（Formula 1® Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix）の主催者であるEtharaは、2025年のレース・ウィークが記録的な動員数を達成し、イベント全体で合計339,000人のファンが来場したと発表しました。

2025年シーズンの最終戦では、McLarenのLando NorrisとOscar Piastri、そしてRed BullのMax Verstappenによる三つ巴のタイトル争いが繰り広げられ、ヤス・マリーナ・サーキットでの来場者数は記録的な203,000人となりました。これは、2024年の192,000人から約6％の増加となります。

Formula 1 Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix brings 339,000 fans to Yas Island

コース上のドラマ — Verstappenの勝利とNorrisの初のドライバーズ・タイトル — に加え、「Yasalam presented by e&」は、Benson Boone、Elyanna,、Post Malone、Metallica、Katy Perryが出演する4夜にわたるEmirates NBDアフターレース・コンサート（Emirates NBD After-Race Concerts）と、Idris Elba、Calvin Harris 、Keinemusikがヘッドラインを務めた公式アフターパーティー（Official After-Parties）で、過去最高となる13万6,000人のファンを動員しました。

EtharaのCEO、Saif Rashid Al Noaimi氏は次のように述べています。「今年のアブダビグランプリ（Abu Dhabi Grand Prix）は、ヤス・マリーナ・サーキットの照明の下で展開されたF1タイトル争いによって、今後何十年も語り継がれる大会となるでしょう。Etharaは、この歴史的なイベントにふさわしい週末を提供できたことを誇りに思っています。今年はこれまで以上に多くのファンを迎え、世界クラスのエンターテインメント・プログラムを基盤に、新しいホスピタリティ・コンセプト、会場内で実施した新たな演出や企画、アブダビ全域で利用可能なチケット特典の拡充など、観戦体験の向上を実現しました。アブダビは、F1シーズン最終戦にふさわしい開催地であることを改めて証明しました。」

今年の新しい取り組みのひとつとして、コースへのアクセス拡大があります。木曜日には、一般ピット・レーン・ウォークとFABトラック・ウォークを2回実施しました。アフターレース・コンサートにおけるBenson Booneの華麗なパフォーマンスで締めくくられた木曜日は、単なるウォームアップではなく、アブダビグランプリ史上最大の一日となりました。

F1カレンダーの中でも屈指の華やかさを誇るアブダビグランプリに、さらなる彩を加えたのが、コンサートのヘッドライナーであるBenson Boone、Katy Perry 、Metallicaがパドックに登場したことです。さらに女優のAna de Armas、Jason Statham、Emily Ratajkowski、実業家Bill Gates、そしてスポーツ界のレジェンド、Thierry Henry、Ronaldinho、Jannik Sinnerも会場に姿を見せました。

年々来場者数が増加する中、Etharaは環境への影響を最小限に抑えるためのイノベーションを続けています。2025年のアブダビグランプリ（Abu Dhabi Grand Prix）では、臨時太陽光発電の使用量が3倍に増加し、コースの主要エリア（ターン2、5、9を含む）が完全にクリーン・エネルギーで賄われました。臨時発電機はどれも100％バイオ燃料混合（B5およびB20）で稼働し、イベント運営全体での排出量を大幅に削減しました。もうひとつの注目点は、UAEに拠点を置くMa-Hawaとの提携で、同社は空気から水分を抽出する技術を用いて水を供給しています。これにより、26万リットル以上の水が生成され、週末を通じて52万本以上の500mlプラスチック・ボトルの使用が不要となりました。

コース上で歴史が刻まれ、ヤス島全体でノンストップのエンターテインメントが繰り広げられた2025年のアブダビグランプリ（Abu Dhabi Grand Prix）は、これまでで最大規模の、かつ最もエキサイティングな大会となり、F1グランプリ75周年という歴史的なシーズンにもふさわしいフィナーレとなりました。

フォーミュラ1エティハド航空アブダビグランプリ2026（2026 Formula 1® Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix）のチケット登録は、 AbuDhabiGP.comで受付中です。

写真：https://mma.prnewswire.com/media/2844328/F1_Abu_Dhabi_Grand_Prix.jpg

SOURCE Abu Dhabi Grand Prix