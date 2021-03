El holding de SmallRig, Shenzhen Leqi, lanza la submarca simorr

El concepto central de simorr proviene de "Trendy, best in value, easy of use" (Moderno, mejor valorado y de fácil uso) para integrar el diseño, la calidad y la experiencia en el producto al tiempo que proporciona soluciones de escena completa para necesidades específicas de creación de imágenes. Como dice el lema de la marca: ¡Ahora es tu turno!

En el futuro, Shenzhen Leqi continuará enfocándose en la innovación tecnológica, mejorará la experiencia del producto y ofrecerá servicios considerados, siendo testigo del poder de las imágenes para impulsar el progreso de los tiempos.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1478443/1.jpg

SOURCE SmallRig