Rundum-Service für kurze Video-Aufnahmen: die Holdinggesellschaft von SmallRig, Shenzhen Leqi, gründet die Untermarke simorr

Das Kernkonzept von simorr basiert auf dem Motto „trendy, preiswert, einfach zu bedienen". Damit sollen Design, Qualität und Erfahrung in das Produkt integriert und gleichzeitig umfassende Lösungen für bestimmte Anforderungen bei der Bilderzeugung angeboten werden. Wie der Markenslogan sagt: Now, it's your turn! Jetzt bist du dran!

Shenzhen Leqi wird sich auch in Zukunft auf technologische Innovationen konzentrieren, das Produkterlebnis verbessern und ausgefeilte Dienstleistungen erbringen, die der Kraft der Bilder gerecht werden und den Fortschritt vorantreiben.

