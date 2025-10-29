El pabellón de Medicina Tradicional China de Taiwán despierta interés mundial en CPHI Frankfurt 2025

News provided by

Taiwan Institute of Economic Research

Oct 29, 2025, 11:37 ET

Fórmulas basadas en la evidencia y alianzas internacionales demuestran la fortaleza de Taiwán en medicina integrativa

FRANKFURT, Alemania, 29 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- El Pabellón de Medicina Tradicional China (MTC) de Taiwán en CPHI Frankfurt 2025 (del 28 al 30 de octubre) despertó un gran interés internacional, atrayendo a profesionales farmacéuticos y distribuidores de todo el mundo que buscan colaborar en innovaciones herbales basadas en la evidencia y en alianzas OEM/ODM.

Continue Reading
Taiwan’s TCM Pavilion team at CPHI Frankfurt 2025, representing Taiwan’s national effort in advancing evidence-based TCM globally.
Taiwan’s TCM Pavilion team at CPHI Frankfurt 2025, representing Taiwan’s national effort in advancing evidence-based TCM globally.
Taiwan Traditional Chinese Medicine Pavilion is selected to be featured on the CPHI Newsbeat Stage, pitching a story directly to international industry press.
Taiwan Traditional Chinese Medicine Pavilion is selected to be featured on the CPHI Newsbeat Stage, pitching a story directly to international industry press.

Organizado por el Departamento de Medicina y Farmacia China (DCMP) del Ministerio de Salud y Bienestar de Taiwán (MOHW) e implementado por el Instituto de Investigación Económica de Taiwán (TIER), el Pabellón destaca el enfoque integral de Taiwán hacia la medicina tradicional, que combina una rica herencia clínica, validación científica moderna y un sólido respaldo regulatorio.

El primer día (28 de octubre), el Pabellón fue seleccionado para participar en el CPHI Newsbeat Stage, presentando una historia directamente a la prensa especializada internacional. Durante la sesión, TIER realizó un breve anuncio sobre cómo el modelo de Medicina Tradicional China (MTC) de Taiwán se está redefiniendo a través de la ciencia y la innovación. A continuación, se llevó a cabo una breve entrevista con Raman Sehgal, presentador de Molecule to Market, un podcast líder en ciencias de la vida, con la presencia de alrededor de diez medios de comunicación. El debate destacó el NRICM101, desarrollado durante la pandemia de COVID-19, como un ejemplo destacado del enfoque taiwanés basado en la evidencia, respaldado por múltiples estudios revisados por pares que demuestran su eficacia para reducir las complicaciones graves.

El Pabellón presenta a cinco empresas taiwanesas líderes: Chuang Song Zong, Li Kang Biotech, Timing Pharmaceutical, Taiwan Three Mast y Grape King Bio, que representan la dinámica industria de la MTC de Taiwán, la cual combina la excelencia en investigación, el desarrollo de productos innovadores y la fabricación con certificación GMP para los mercados globales.

El eje científico del Pabellón, desarrollado por el Instituto Nacional de Investigación de Medicina China (NRICM), también presenta NRICM101 y NRICM102, fórmulas con acciones farmacológicas multiobjetivo que inhiben la actividad viral, reducen la inflamación y previenen las consecuencias graves de la COVID-19. Los usuarios de NRICM102 muestran una tasa de mortalidad un 74 % menor, lo que subraya el potencial global del modelo científico de medicina tradicional china (MTC) de Taiwán.

"La integración de la MTC y la ciencia moderna en Taiwán continúa ganando reconocimiento mundial", afirmó el Dr. Yi-Chang Su, director del DCMP y del NRICM. "Esperamos forjar alianzas que lleven la MTC confiable y basada en la evidencia a mercados más amplios".

A lo largo de la exposición, los delegados del pabellón se reunirán con compañías farmacéuticas, expertos regulatorios y organizaciones de promoción de la industria de Europa y América para explorar una posible colaboración: promover la salud global a través del modelo de medicina tradicional china basado en evidencia de Taiwán.

Foto -  https://mma.prnewswire.com/media/2807394/image.jpg 
Foto -  https://mma.prnewswire.com/media/2807395/image_2.jpg 

WANT YOUR COMPANY'S NEWS FEATURED ON PRNEWSWIRE.COM?

icon3
440k+
Newsrooms &
Influencers
icon1
9k+
Digital Media
Outlets
icon2
270k+
Journalists
Opted In
GET STARTED

Also from this source

Taiwan TCM-Pavillon zieht weltweites Interesse auf der CPHI Frankfurt 2025 auf sich

Taiwan TCM-Pavillon zieht weltweites Interesse auf der CPHI Frankfurt 2025 auf sich

Der taiwanesische Pavillon für Traditionelle Chinesische Medizin (TCM) auf der CPHI Frankfurt 2025 (28.-30. Oktober) stieß auf großes internationales ...
Taiwan Le pavillon des MTC suscite l'intérêt du monde entier à l'exposition CPHI Francfort 2025

Taiwan Le pavillon des MTC suscite l'intérêt du monde entier à l'exposition CPHI Francfort 2025

Le pavillon de la médecine traditionnelle chinoise (MTC) de Taiwan au CPHI Francfort 2025 (28-30 octobre) a suscité un vif intérêt international,...
More Releases From This Source

Explore

Supplementary Medicine

Supplementary Medicine

Health Care & Hospitals

Health Care & Hospitals

Trade Show News

Trade Show News

News Releases in Similar Topics