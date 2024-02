50 años de aprendizaje permanente en la Fielding Graduate University

SANTA BÁRBARA, California, 28 de febrero de 2024 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Fielding University Press se enorgullece de anunciar la publicación de The Transformative Power of Learning (El poder transformador del aprendizaje) (ISBN: 173-7943980), que resume la esencia del aprendizaje permanente y su poder transformador.

"The Transformative Power of Learning" (El poder transformador del aprendizaje) de Fielding University Press

Esta atractiva publicación, comisariada por los editores Elena I. Nicklasson y Jean-Pierre Isbouts, D.Litt., es un testimonio del impacto perdurable del enfoque innovador de la Fielding Graduate University en la educación de adultos y de su papel fundamental en la configuración de experiencias de aprendizaje transformadoras.

La monografía ofrece un rico tapiz de relatos que reflejan las diversas y profundas trayectorias de antiguos alumnos, profesores y estudiantes de Fielding. Abarca una amplia gama de perspectivas, desde las experiencias transformadoras de miembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos Salud Carbajal hasta la innovadora investigación de la doctora Karen S. Bogart, presidenta del Consejo de Administración de Fielding.

"Se ha dicho que si la Fielding Graduate University no existiera, habría que crearla", declaró la presidenta de la Fielding Graduate University, Katrina S. Rogers, Ph.D. "Hay pocos espacios en el país donde la educación de posgrado ofrezca a adultos maduros un entorno de aprendizaje independiente pero riguroso que se base en principios de acción social. El profesorado de Fielding cree en la educación de posgrado para la acción social, es decir, el aprendizaje que marca una diferencia social positiva. Durante nuestro 50 aniversario de celebraciones, como universidad, nos sentimos humildes por todo lo que nuestros profesores, estudiantes y graduados logran en la sociedad. En esta atractiva monografía, nuestros colegas demuestran el poder del conocimiento para crear las condiciones de sociedades más fuertes, seguras y estables en todo el mundo, donde todos sean honrados y tratados con dignidad y respeto. Al leer estas páginas, espero que estas historias nos inspiren a todos a tener el valor de comprometernos en un cambio social positivo, de la manera que podamos".

Al cumplirse medio siglo de innovación educativa, The Transformative Power of Learning no es solo un relato retrospectivo, sino una exploración prospectiva del papel de la educación en la evolución personal y social. Esta obra invita a los lectores a adentrarse en el corazón de la filosofía de Fielding, donde las historias individuales de crecimiento y descubrimiento iluminan la narrativa más amplia del impacto de la educación transformadora en las vidas y las comunidades.

Fielding Graduate University invita a educadores, académicos, estudiantes y personas que aprenden a lo largo de toda la vida a participar en The Transformative Power of Learning. Esta monografía es una puerta de entrada a la comprensión de las ricas y variadas vías de transformación que definen la excelencia en la enseñanza superior, ofreciendo inspiración y perspicacia a todos los que valoran el poder de la educación para cambiar vidas.

Fielding Graduate University también estrenó "The Voices of Fielding" (Las voces de Fielding), una película dirigida por Jean-Pierre Isbouts, D.Litt., como complemento de The Transformative Power of Learning. Ofrece un exclusivo viaje cinematográfico al corazón de la educación y cuenta con graduados de la Navajo Nation, representantes de la Asociación de Estudiantes Negros y una amplia muestra de estudiantes y antiguos alumnos de todas las escuelas de Fielding. Más información en fielding.edu/fielding-graduate-university-celebrates-50-years.

The Transformative Power of Learning ya está disponible en Amazon y otros minoristas en línea. Para solicitar un ejemplar del libro, póngase en contacto con Kaylin R. Staten en [email protected] o llamando al 805.898.4076.

Obtenga más información sobre la Fielding Graduate University en www.fielding.edu.

Desde hace 50 años, la Fielding Graduate University forma a líderes, académicos y profesionales para un mundo más justo y sostenible. Como líderes sin ánimo de lucro acreditados, combinamos el aprendizaje presencial y en línea, impartiendo una educación de posgrado que fomenta el desarrollo individual, la colaboración con la comunidad y el compromiso social. Impartido por profesores que representan un amplio abanico de conocimientos y prácticas, nuestro riguroso plan de estudios ofrece cursos y títulos en psicología, liderazgo y educación para profesionales que viven y trabajan en cualquier parte del mundo. Más información en fielding.edu.

