-Inversión de unos 65 millones de CHF en 2025: el presidente suizo Guy Parmelin inaugura una nueva línea de producción de Toblerone en Suiza

La inversión de aproximadamente 65 millones de francos suizos (CHF) anunciada en 2025 para crear el "Centro de Excelencia" global de Toblerone en Berna es un claro compromiso con Suiza, donde se fundó la icónica marca en 1908.

En la actualidad, la planta suiza produce aproximadamente el 90 % de la demanda mundial de Toblerone.

Esta inversión aumenta la capacidad de producción e innovación de Toblerone para impulsar el crecimiento global de la marca en el sector del chocolate premium.

BERNA, Suiza, 11 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Tras un año, se ha alcanzado un hito importante en las obras de renovación de la planta de Toblerone en Berna, Suiza: se ha completado la instalación de una nueva línea de producción de vanguardia. Como una de las mayores inversiones en la red de producción de chocolate de Mondelēz International en la última década, se está creando en Berna un "Centro de Excelencia" global para la icónica marca suiza Toblerone. En definitiva, esto aumentará la capacidad de producción y la capacidad de innovación de Toblerone para impulsar su ambición de crecimiento global en el segmento premium y satisfacer la demanda mundial de la icónica marca triangular.

Inauguration of the new production line at the Toblerone plant in Bern Brünnen. From left to right: Thomas Kauffmann (Plant Manager, Toblerone Plant Bern Brünnen), Guy Parmelin (Swiss Federal President), Marieke Kruit (Mayor of Bern), and Volker Kuhn (Executive Vice President & President, Mondelez Europe). Freshly packaged Toblerone on the new production line Handover of a 4.5-kilogram Toblerone to Swiss Federal President Guy Parmelin. From left to right: Guy Parmelin (Swiss Federal President), Thomas Kauffmann (Plant Manager, Toblerone Plant Bern Brünnen), and Volker Kuhn (Executive Vice President & President, Mondelez Europe).

El presidente suizo y ministro de Economía, Guy Parmelin, inauguró oficialmente ayer la nueva línea de producción en Berna. En su discurso, enfatizó: "Si hay un producto que representa a Suiza en todo el mundo, es el chocolate. Y Toblerone ocupa un lugar muy especial entre los chocolates suizos. Es más que solo chocolate. Es un pedazo de la historia suiza. Y un símbolo de la suiza por excelencia: identidad y calidad. Como presidente de la Confederación Suiza y ministro de Economía, me complace especialmente que aproximadamente el 90 % de la producción de Toblerone se siga produciendo aquí, en Berna, en esta nueva línea de producción".

Suiza: el corazón y la cuna de Toblerone

El famoso chocolate triangular fue inventado en 1908 por Theodor Tobler y Emil Baumann y, a lo largo de décadas, se ha convertido en un éxito de ventas en Suiza. Hoy en día, aproximadamente el 90 % de los productos Toblerone vendidos en todo el mundo se fabrican en la planta de Toblerone en Suiza. "Siempre nos ha enorgullecido producir aquí, en Suiza. Esta inversión subraya nuestro firme compromiso con la ubicación y es un hito crucial para alcanzar nuestra ambición de liderar el crecimiento del chocolate premium a nivel mundial", confirmó Iain Livingston, presidente de Toblerone y World Travel Retail.

Para respaldar la ambición de Mondelēz, la icónica marca de 118 años de antigüedad está preparada para crecer globalmente dentro del sector premium, aprovechando su sólida presencia global, singularidad y liderazgo en el negocio de World Travel Retail. Toblerone se exporta desde Suiza a más de 120 países de todo el mundo.

Thomas Kauffmann, director de la planta de Berna: "Estamos sumamente orgullosos de la nueva línea de producción de Toblerone, así como de la modernización de la logística y la infraestructura. La inversión también ampliará las instalaciones de producción de chocolate y turrón, así como la capacidad de producción en masa".

Datos breves sobre Toblerone: ¿Sabía que...?

Toblerone fue inventado en Suiza por Theodor Tobler y Emil Baumann en 1908.

"Toblerone" es un juego de palabras entre "Tobler" y "Torrone", el nombre italiano del turrón de miel y almendras.

Desde 1985, Toblerone se produce en la fábrica de Berna, Suiza, donde hoy en día se fabrican y venden alrededor del 90 % de los productos Toblerone en más de 120 países del mundo.

