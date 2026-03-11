Un investissement de 65 millions de francs suisses en 2025 : le président suisse, Guy Parmelin, inaugure la nouvelle ligne de production de Toblerone en Suisse

L'investissement d'environ 65 millions de francs suisses (CHF) annoncé en 2025 pour créer le « centre d'excellence » mondial de Toblerone à Berne est un engagement clair envers la Suisse, où la marque emblématique a été fondée en 1908.

L'usine suisse produit aujourd'hui environ 90 % de la demande mondiale de Toblerone.

L'investissement permettra d'augmenter la capacité de production et d'innovation de Toblerone afin d'accélérer l'ambition de croissance mondiale de la marque dans le secteur du chocolat haut de gamme.

BERNE, Suisse, 11 mars 2026 /PRNewswire/ -- Après un an, une étape importante a été franchie dans les travaux de rénovation de l'usine Toblerone à Berne, en Suisse : l'installation d'une ligne de production flambant neuve et ultramoderne. L'un des investissements les plus importants dans le réseau de production de chocolat de Mondelēz International au cours de la dernière décennie est la création à Berne d'un « centre d'excellence » mondial pour la marque suisse emblématique Toblerone. Cet investissement permettra, à terme, d'augmenter la capacité de production et d'innovation de Toblerone afin d'accélérer l'ambition de croissance mondiale de la marque dans le segment haut de gamme et de répondre à la demande mondiale de produits de la marque triangulaire emblématique.\

Le président et ministre de l'économie suisse, Guy Parmelin, a officiellement inauguré la nouvelle ligne de production hier à Berne. Dans son discours, il a souligné : « S'il y a un produit qui représente la Suisse dans le monde entier, c'est bien le chocolat. Et Toblerone occupe une place très spéciale parmi les chocolats suisses. C'est plus qu'un chocolat. C'est un morceau de l'histoire suisse. Et un symbole de suissitude par excellence : l'identité et la qualité. En tant que président et ministre de l'économie de la Confédération suisse, je suis donc particulièrement heureux que ~90 % de la production de Toblerone continue d'être produite ici à Berne sur cette nouvelle ligne de production ».

La Suisse - le cœur et la patrie de Toblerone

Le célèbre chocolat triangulaire a été inventé en 1908 par Theodor Tobler et Emil Baumann et s'est développé au fil des décennies pour devenir un best-seller suisse. Aujourd'hui, environ 90 % des produits Toblerone vendus dans le monde sont fabriqués dans l'usine Toblerone en Suisse. « Nous nous sommes toujours enorgueillis de produire en Suisse. L'investissement souligne notre engagement fort envers le pays et constitue une étape cruciale pour réaliser notre ambition de mener la croissance du chocolat haut de gamme dans le monde entier », confirme Iain Livingston, président de Toblerone et de World Travel Retail.

À l'appui de l'ambition de Mondelēz, la marque emblématique, vieille de 118 ans, est prête à se développer à l'échelle mondiale dans le secteur haut de gamme, en tirant parti de sa forte notoriété mondiale, de son caractère unique et de sa position de leader dans le secteur du commerce de passage mondial. Toblerone est exporté de Suisse vers plus de 120 pays dans le monde.

Thomas Kauffmann, directeur de l'usine de Berne : « Nous sommes incroyablement fiers de la nouvelle ligne de production de Toblerone, ainsi que de la modernisation de la logistique et de l'infrastructure. » L'investissement permettra également d'agrandir les installations de production de chocolat et de nougat, ainsi que la capacité de production de masse.

Toblerone en bref : le saviez-vous ?

Toblerone a été inventé en Suisse par Theodor Tobler et Emil Baumann en 1908.

« Toblerone » est un jeu de mots entre les noms « Tobler » et « Torrone », le nom italien du nougat au miel et aux amandes. La particularité de la tablette réside dans sa forme triangulaire.

Depuis 1985, Toblerone est produit dans l'usine de Berne, en Suisse, où environ 90 % des produits Toblerone sont actuellement fabriqués avant d'être vendus dans plus de 120 pays dans le monde.

