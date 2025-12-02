El título de la F1 se decidirá en el Gran Premio de Abu Dabi 2025

ABU DABI, EAU, 2 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- El Campeonato Mundial de Pilotos de Fórmula Uno 2025 se decidirá bajo las luces del Circuito Yas Marina con una batalla por el título a tres bandas que tendrá una emocionante conclusión en Abu Dabi este fin de semana.

La emocionante victoria de Max Verstappen en Catar pone la mirada del mundo del deporte en el Gran Premio de Abu Dabi de Fórmula 1® Etihad Airways, con el holandés enfrascado en una tensa lucha por la gloria con el dúo de McLaren, Lando Norris y Oscar Piastri.

La victoria del piloto de Red Bull lo situó en el segundo puesto de la clasificación con 396 puntos, a 12 del líder de la serie, Norris. Piastri, quien consiguió la pole position, cayó al tercer puesto, pero redujo su desventaja con Norris a 18 puntos.

Este fin de semana se celebra la cuarta carrera decisiva por el título en la capital de los Emiratos Árabes Unidos y la primera desde 2021. También es la primera vez que tres pilotos llegan a Abu Dabi con opciones al título. Verstappen, que aspira a su quinta corona de pilotos, ha ganado cuatro de las últimas cinco carreras en el Circuito de Yas Marina, una racha que Norris rompió en 2024.

Mientras la emoción alcanza su punto álgido y los aficionados de 105 países se preparan para viajar a los Emiratos Árabes Unidos, Ethara, organizador del Gran Premio de Abu Dabi, ha anunciado nuevas incorporaciones al programa de entretenimiento, lo que eleva aún más el estatus del evento como el megaevento de la región.

Saif Al Noaimi, consejero delegado de Ethara, declaró: «El Campeonato Mundial de Pilotos de Fórmula 1 2025 se decidirá en Abu Dabi en la primera batalla a tres bandas desde 2010. Hemos diseñado un fin de semana a la altura de esta ocasión histórica con cuatro noches de conciertos, acceso extendido a la pista y un programa de entretenimiento por toda la ciudad».

En respuesta a la alta demanda, la edición 2025 contará con dos paseos por los boxes el jueves 4 de diciembre, que permitirán a los aficionados ver a los equipos preparando sus boxes e incluso, en ocasiones, a los pilotos. Ambas sesiones incluyen un paseo por la pista y son exclusivas para los abonados de cuatro días, que se asignarán por orden de llegada.

Por primera vez, se abrirán más puertas en las tribunas tras la bandera a cuadros el domingo 7 de diciembre, invitando a los aficionados a unirse a las celebraciones bajo el podio y presenciar la historia de la coronación del campeón de 2025.

Los poseedores de boletos de varios días reciben acceso gratuito a las principales atracciones de Abu Dabi, incluidos los parques temáticos de Yas Island, Louvre Abu Dabi y Qasr Al Watan, además de nuevos destinos como teamLab Phenomena, el Museo de Historia Natural de Abu Dabi y el Museo Nacional Zayed, que se inaugura el 3 de diciembre.

La oferta mejorada para los aficionados complementa un programa de entretenimiento ya completo, que incluye cuatro noches de conciertos Emirates NBD Yasalam después de la carrera en Etihad Park con Benson Boone, Elyanna, Post Malone, Metallica y Katy Perry, además de fiestas oficiales posteriores con Idris Elba, Keinemusik y Calvin Harris como cabezas de cartel.

Los aficionados pueden comenzar su recorrido durante la semana de la carrera en la app del GP de Abu Dabi, la plataforma central para entradas, reservas de Pit Lane Walk, programación, señalización digital y alertas en tiempo real. La app está disponible en la App Store de Apple y la Play Store de Google.

Quedan ya pocas entradas en abudhabigp.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2835493/Abu_Dhabi_Grand_Prix.jpg