F1タイトルは2025年アブダビグランプリ（2025 ABU DHABI GRAND PRIX）で決着

アブダビ（UAE）, 2025年12月2日 /PRNewswire/ -- 2025年F1世界選手権（2025 Formula One World Drivers' Championship）の行方は、今週末アブダビのヤス・マリーナ・サーキットで開催されるレースで決着を迎えます。三つ巴のタイトル争いが熱戦を繰り広げることになりそうです。

Max Verstappenがカタールで劇的な勝利を飾ったことにより、スポーツ界の注目はフォーミュラ1エティハド航空アブダビグランプリ（Formula 1® Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix）に集まっています。レースを制したオランダ人ドライバーは、シリーズ・チャンピオンの栄冠をかけ、McLarenのLando NorrisおよびOscar Piastriと緊迫した戦いを繰り広げることになります。

F1 TITLE TO BE DECIDED AT 2025 ABU DHABI GRAND PRIX

Red Bullドライバーの勝利により、Verstappenは396ポイントでランキング2位に浮上し、今シリーズでトップを走るNorrisに12ポイント差と迫りました。ポール・ポジションのPiastriは3位に後退しましたが、Norrisとの差を18ポイントに縮めました。

今週末は、タイトルが決まる戦いです。UAEの首都がその舞台となるのは今回が4回目であり、2021年以来となります。また、3人のドライバーがタイトル獲得の可能性を残したままアブダビに臨むのは初めてのことです。五度目のドライバーズ・タイトルを目指すVerstappenは、ヤス・マリーナ・サーキットで過去5戦中4勝を挙げています。この連勝記録は2024年、Norrisによって止められました。

熱狂が最高潮に達し、105か国からファンがUAEへの渡航を準備する中、アブダビグランプリ（Abu Dhabi Grand Prix）の主催者であるEtharaは、エンターテインメント・プログラムに新たな内容を追加することを発表しました。これにより、今回のグランプリは地域を代表するメガイベントとしての地位をさらに高めることになります。

EtharaのCEO、Saif Al Noaimi氏は次のように述べています。「2025年F1世界選手権（2025 Formula One World Drivers' Championship）は、2010年以来となる三者による争いの末、アブダビで決着がつきます。私たちは、この歴史的な機会にふさわしい週末を構築しました。四夜にわたるヘッドライン・コンサート、拡張されたトラック・アクセス、そして市内全域にわたるエンターテインメント・プログラムを用意しています。」

高い需要に応え、2025年大会では12月4日（木）に2回のピット・レーン・ウォークを実施します。ファンは、チームがガレージで準備を進める様子を見学できるほか、ドライバーに遭遇できる可能性もあります。どちらのセッションにもトラック・ウォークが含まれ、4日間の通しチケット保持者に限り先着順で参加可能です。

さらに初の試みとして、12月7日（日）のチェッカー・フラッグ後、より多くのグランドスタンド・ゲートが開放されます。ファンは表彰台でのセレブレーションに参加し、2025年チャンピオンが戴冠する歴史的瞬間を目の当たりにできます。

複数日チケット購入者には、ヤス島テーマ・パーク、ルーヴル・アブダビ、カスル・アル・ワタンに加え、12月3日オープン予定のチームラボ・フェノメナ、アブダビ自然史博物館、ザイード国立博物館など新施設を含むアブダビ主要観光施設の無料入場特典が用意されています。

充実したファン向けサービスは、ただでさえ盛りだくさんのエンターテインメント・プログラムをさらに彩るものとなります。エティハド・パークではエミレーツNBDヤサラム・アフターレース・コンサート（Emirates NBD Yasalam After-Race Concerts）が4夜連続開催され、Benson Boone、Elyanna、Post Malone、Metallica、Katy Perryが出演します。また、公式アフターパーティーではIdris Elba、Keinemusik、Calvin Harrisがヘッドライナーを務めます。

ファンは、チケットの管理、ピット・レーン・ウォークの予約、プログラムのスケジュール、デジタル経路案内、リアルタイム通知などを集約したAbu Dhabi GPアプリでレース・ウィークを始めることができます。アプリはApple App StoreおよびGoogle Play Storeで入手可能です。

abudhabigp.comで販売されているチケットは残りわずかです。

写真 - https://mma.prnewswire.com/media/2835493/Abu_Dhabi_Grand_Prix.jpg

SOURCE Abu Dhabi Grand Prix