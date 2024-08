En reconnaissance de ses capacités de leader sur le marché, QNB Group a été nommé meilleure banque mondiale pour les marchés émergents en 2024.

DOHA, Qatar, 14 août 2024 /PRNewswire/ -- QNB Group, la plus grande institution financière du Moyen-Orient et de l'Afrique, a été reconnue par le magazine Global Finance comme la meilleure banque du monde pour les marchés émergents en 2024, en reconnaissance de ses capacités de leader du marché et de sa présence robuste sur ces marchés.

World's Best Bank for Emerging Markets in 2024

Cette reconnaissance souligne l'engagement de QNB à développer son réseau mondial à travers les marchés à plus forte croissance du Moyen-Orient et de l'Afrique, de l'Asie et de l'Europe, grâce à son expertise et à sa présence régionale pour soutenir la croissance de ses clients sur de multiples marchés.

En tant que leader du marché dans 28 pays sur trois continents, QNB Group est réputé pour ses solutions innovantes et son expertise afin de fournir les meilleurs services à ses clients et de faciliter l'optimisation du cycle de vie des financements pour les entreprises clientes, leur permettant ainsi de réaliser leur croissance.

La stratégie de QNB, axée sur les activités de base de la banque de gros et l'amélioration constante de son approche de la gestion des risques, a permis une croissance significative tant sur le marché local que sur les marchés du Moyen-Orient, de l'Afrique et de l'Asie du Sud-Est. La transformation numérique de QNB a optimisé ses opérations commerciales tout en continuant à gagner des parts de marché dans la région du Moyen-Orient, de l'Afrique et de l'Asie du Sud-Est (MEASEA).

Commentant cette réalisation, M. Khalid Ahmed Al-Sada, premier vice-président exécutif - QNB Group Corporate and Institutional Banking, a déclaré : "L'importance des économies émergentes pour le développement mondial est susceptible de s'accroître encore dans le temps : "L'importance des économies émergentes pour le développement mondial devrait encore s'accroître au fil du temps. QNB s'est constamment imposée comme une banque de premier plan sur ces marchés, grâce à sa présence mondiale et à son expertise, afin de réaliser son objectif de devenir une banque de premier plan dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord.

Cette reconnaissance ne met pas seulement en évidence les capacités de QNB en tant que leader du marché, mais souligne également notre engagement à fournir des produits innovants, même sur les marchés traditionnels, afin de permettre à nos clients d'atteindre la croissance et l'échelle dans un marché en constante évolution".

Les lauréats ont été sélectionnés sur la base des performances réalisées au cours de l'année écoulée et d'autres critères tels que la réputation et l'excellence de la gestion. Le comité éditorial de Global Finance a procédé aux sélections en s'appuyant sur les commentaires de responsables financiers d'entreprises, d'analystes et de banquiers du monde entier.

Le classement annuel des meilleures banques du monde, qui en est à sa 26e édition, est reconnu comme l'un des plus prestigieux du secteur des services financiers.

Le groupe QNB est actuellement la marque bancaire la plus précieuse du Moyen-Orient et de l'Afrique. Par l'intermédiaire de ses filiales et sociétés associées, le groupe est présent dans plus de 28 pays sur trois continents et propose une gamme complète de produits et de services de pointe. Le nombre total d'employés s'élève à plus de 30 000, répartis sur plus de 900 sites, avec un réseau de 5 000 distributeurs automatiques de billets.

