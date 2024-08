In Anerkennung ihrer marktführenden Fähigkeiten wird die QNB Group zur weltbesten Bank für Schwellenländer im Jahr 2024 ernannt

DOHA, Katar, 14. August 2024 /PRNewswire/ -- Die QNB Group, das größte Finanzinstitut im Nahen Osten und in Afrika, wurde vom Global Finance Magazine als "The World's Best Bank for Emerging Markets in 2024" ausgezeichnet, womit ihre marktführenden Fähigkeiten und ihre starke Präsenz in diesen Märkten gewürdigt wurden.

Die Anerkennung unterstreicht das Engagement der QNB, ihr globales Netzwerk durch die weltweit am schnellsten wachsenden Märkte im Nahen Osten und Afrika, in Asien und Europa auszubauen, dank ihrer Expertise und regionalen Reichweite, um das Wachstum ihrer Kunden in mehreren Märkten zu unterstützen.

Als wichtiger Marktführer in 28 Ländern auf drei Kontinenten ist die QNB Group für ihre innovativen Lösungen und ihr Fachwissen bekannt, mit denen sie ihren Kunden erstklassige Dienstleistungen anbietet und optimierte Finanzierungszyklen für Firmenkunden ermöglicht, die dadurch ihr Wachstum fördern können.

Die Strategie der QNB, die sich auf das Kerngeschäft im Großkundengeschäft konzentriert und ihren Ansatz für das Risikomanagement ständig verbessert, führte zu einem erheblichen Wachstum sowohl auf dem lokalen Markt als auch auf dem Markt des Nahen Ostens, Afrikas und Südostasiens. Die digitale Transformation der QNB optimierte ihre Geschäftsabläufe, während sie ihren Marktanteil in der Region Naher Osten, Afrika und Südostasien (MEASEA) weiter ausbaute.

Khalid Ahmed Al-Sada, Senior Executive Vice President - QNB Group Corporate and Institutional Banking, kommentierte diesen Erfolg mit den Worten: "Die Bedeutung der Schwellenländer für die globale Entwicklung wird im Laufe der Zeit wahrscheinlich weiter zunehmen. Die QNB hat sich dank ihrer globalen Reichweite und ihres Fachwissens auf dem Weg zur Verwirklichung ihrer Vision, eine führende Bank in der MEASEA-Region zu werden, als eine der führenden Banken für diese Märkte erwiesen.

Diese Anerkennung zeigt nicht nur die marktführenden Fähigkeiten der QNB, sondern unterstreicht auch unser Engagement, innovative Produkte auch in traditionellen Märkten anzubieten, um unseren Kunden Wachstum und Skalierung in einem sich ständig verändernden Markt zu ermöglichen."

Die Preisträger wurden auf der Grundlage ihrer Leistungen im vergangenen Jahr und anderer Kriterien wie Ruf und Managementqualität ausgewählt. Der Redaktionsausschuss von Global Finance traf die Auswahl unter Einbeziehung von Finanzmanagern, Analysten und Bankern aus aller Welt.

Die jährliche Verleihung der World's Best Banks findet bereits zum 26. Mal statt und gilt als eine der renommiertesten in der Finanzdienstleistungsbranche.

Die QNB Group ist derzeit die wertvollste Bankmarke im Nahen Osten und Afrika. Über ihre Tochtergesellschaften und assoziierten Unternehmen ist die Gruppe in mehr als 28 Ländern auf drei Kontinenten vertreten und bietet ein umfassendes Angebot an modernen Produkten und Dienstleistungen. Die Gesamtzahl der Mitarbeiter beläuft sich auf mehr als 30.000, die an mehr als 900 Standorten tätig sind, mit einem Geldautomatennetz von 5.000 Automaten.

