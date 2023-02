Enghouse adquiere a Qumu Corporation

La solución SaaS de video de Qumu para el mercado empresarial amplía la oferta de video de Enghouse

MARKHAM, ONTARIO y MINEÁPOLIS, 9 de febrero de 2023 /PRNewswire/ -- Enghouse Systems Limited (TSX: ENGH) anunció hoy que ha completado con éxito su adquisición de Qumu Corporation (NASDAQ: QUMU).

En virtud de un acuerdo celebrado el 19 de diciembre de 2022, una subsidiaria de propiedad absoluta de Enghouse completó una oferta pública de adquisición previamente anunciada de todas las acciones en circulación de Qumu a 0,90 dólares por acción en efectivo, dando como resultado un valor de capital total de aproximadamente 18,0 millones de dólares. Posteriormente, la subsidiaria de Enghouse se fusionó con Qumu, con lo que Qumu se convirtió en una subsidiaria de propiedad absoluta de Enghouse.

Qumu ahora se incorporará al Grupo de Gestión de Contenidos Interactivos (en inglés, Interactive Management Group) de Enghouse, que incluye los productos Vidyo de Enghouse. "La Plataforma de Interacción en Video (en inglés, Video Engagement Platform) de Qumu ofrece soluciones de creación de video, gestión de contenido y de entrega altamente escalables que complementan nuestra gama de productos de video para empresas", afirmó Steve Sadler, presidente y director ejecutivo de Enghouse. "Juntos, atenderemos un espectro más amplio de necesidades de los clientes en nuestros nichos verticales y competiremos con mayor eficacia en el sector de video para empresas. Nos complace dar la bienvenida a Enghouse a los clientes, empleados y socios de Qumu".

Rose Bentley, presidenta y directora ejecutiva de Qumu, señaló que la fusión de Qumu con Enghouse beneficiará a los clientes actuales de Qumu y mejorará la Plataforma de Interacción en Video de Qumu. "Nos complace haber encontrado un comprador inteligente y estratégico para Qumu que incorporará cuidadosamente nuestras actividades comerciales a las de Enghouse".

Acerca de Enghouse Systems Ltd.

Enghouse Systems Ltd. es una empresa canadiense que cotiza en bolsa (TSX:ENGH) y que ofrece soluciones de software para empresas de enfoque vertical centradas en los centros de contacto, las comunicaciones por vídeo, la atención médica, las telecomunicaciones, la seguridad pública y el mercado del transporte. Enghouse cuenta con una estrategia de crecimiento en dos frentes enfocada en el crecimiento interno y las adquisiciones, que se financian a través de los flujos operativos de efectivo. La empresa no dispone de financiamiento mediante deuda externa y está organizada en torno a dos segmentos comerciales: el Grupo de Gestión de Contenidos Interactivos y el Grupo de Gestión de Activos (en inglés, Asset Management Group). Para obtener más información, por favor, visite www.enghouse.com.

CONTACTO: Sam Anidjar, vicepresidente de Desarrollo Corporativo, Enghouse Systems Limited, [email protected]

FUENTE Enghouse Systems Limited

