Enghouse neemt Qumu Corporation over

Qumu's Video SaaS-oplossing voor de zakelijke markt

Breidt het video-aanbod van Enghouse uit

MARKHAM, ON en MINNEAPOLIS, 9 februari 2023 /PRNewswire/ -- Enghouse SystemsLimited (TSX: ENGH) heeft vandaag de overname van Qumu Corporation (NASDAQ: QUMU) bekendgemaakt.

Onder een overeenkomst van 19 december 2022 voltooide een volledige dochteronderneming van Enghouse een eerder aangekondigd bod op alle uitstaande aandelen van Qumu voor USD 0,90 per aandeel in contanten, resulterend in een totale waarde van het eigen vermogen van ongeveer USD 18,0 miljoen. Vervolgens fuseerde de dochteronderneming van Enghouse met Qumu die als gevolg daarvan een volledige dochteronderneming van Enghouse is geworden.

Qumu zal nu toetreden tot de Interactive Management Group van Enghouse, waaronder Enghouse Vidyo-producten. "Qumu's Video Engagement Platform biedt videocreatie, contentbeheer en zeer schaalbare leveringsoplossingen die een aanvulling vormen op onze zakelijke videosuite van producten", aldus Steve Sadler, voorzitter en CEO van Enghouse. "Samen zullen we een breder spectrum van klantbehoeften in onze nichebranches bedienen en effectiever in de sector voor bedrijfsvideo concurreren. Binnen Enghouse zijn we zeer verheugd om de klanten, medewerkers en partners van Qumu te verwelkomen."

Rose Bentley, President en CEO van Qumu, zei dat de fusie tussen Qumu in Enghouse de bestaande klanten van Qumu ten goede zal komen en Qumu's Video Engagement Platform zal verbeteren. "We zijn blij dat we een slimme, strategische koper voor Qumu hebben gevonden die ons bedrijf zorgvuldig in Enghouse zal integreren."

Over Enghouse Systems Ltd.

Enghouse Systems Ltd. is een Canadees beursgenoteerd bedrijf (TSX:ENGH) dat verticaal gerichte bedrijfssoftwareoplossingen levert gericht op contactcenters, videocommunicatie, gezondheidszorg, telecommunicatie, openbare veiligheid en de transportsector. Enghouse heeft een tweeledige groeistrategie die zich op interne groei en overnames richt die gefinancierd worden door middel van operationele kasstromen. Het bedrijf heeft geen externe schuldfinanciering en is georganiseerd rond twee bedrijfssegmenten: de Interactive Management Group en de Asset Management Group. Ga voor meer informatie naar www.enghouse.com.

Contactpersoon: Sam Anidjar, Vice President, Corporate Development, Enghouse Systems Limited, [email protected]

SOURCE Enghouse Systems Limited