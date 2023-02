Enghouse adquire Qumu Corporation

Solução SaaS de vídeo da Qumu para o mercado empresarial expande oferta de vídeo da Enghouse

MARKHAM, ON e MINNEAPOLIS, 9 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- A Enghouse Systems Limited (TSX: ENGH) anunciou hoje que concluiu a aquisição da Qumu Corporation (NASDAQ: QUMU).

Concretizando um acordo assinado em 19 de dezembro de 2022, uma subsidiária integral da Enghouse concluiu uma oferta pública anunciada anteriormente para adquirir todas as ações em circulação da Qumu por US$ 0,90 por ação, resultando em um valor patrimonial total de cerca de US$ 18 milhões. Posteriormente, a subsidiária da Enghouse se fundiu com a Qumu, fazendo desta uma subsidiária integral da Enghouse.

Agora, a Qumu se juntará ao Interactive Management Group da Enghouse, que inclui os produtos Enghouse Vidyo. "A Qumu Video Engagement Platform (Plataforma de Engajamento de Vídeo) oferece soluções de criação de vídeo, gestão de conteúdos e entrega altamente escaláveis que complementam nossa gama de produtos de vídeo para empresas", disse Steve Sadler, presidente e diretor executivo da Enghouse. "Juntos, atenderemos a um espectro mais amplo de necessidades dos clientes em nossos verticais de nicho e competiremos de forma mais eficaz no setor de vídeo empresarial. É um enorme prazer receber os clientes, funcionários e parceiros da Qumu na Enghouse".

Rose Bentley, presidente e diretora executiva da Qumu, afirmou que a fusão da Qumu com a Enghouse beneficiará os clientes da Qumu e potencializará a Qumu Video Engagement Platform. "Estamos felizes por ter encontrado um comprador inteligente e estratégico que integrará cuidadosamente o negócio da Qumu à Enghouse".

Sobre a Enghouse Systems Ltd.,

A Enghouse Systems Ltd. é uma empresa de capital aberto canadense (TSX:ENGH) que oferece soluções de software empresarial com foco vertical em centros de contato, comunicações por vídeo, saúde, telecomunicações, segurança pública e mercado de trânsito. A Enghouse tem uma estratégia de crescimento com duas vertentes, focada no crescimento interno e em aquisições financiadas por fluxos de caixa operacionais. A empresa não tem financiamento externo de dívida e está organizada em torno de dois segmentos: o Interactive Management Group e o Asset Management Group. Para mais informações, acesse www.enghouse.com.

