Enghouse Networks en ng-voice bundelen krachten om telecomoplossingen te transformeren met hyperscale IMS en cloudklare SBC

MARKHAM, ON, 16 oktober 2024 /PRNewswire/ -- Enghouse Networks, een wereldwijde leider in telecommunicatie- en mediaoplossingen, heeft vandaag een strategisch partnerschap aangekondigd met ng-voice, een baanbrekende leverancier van VoLTE/5G IMS-oplossingen.

Deze samenwerking is bedoeld om het gecombineerde oplossingenaanbod van de bedrijven te verbeteren en innovatie te stimuleren met een volledig geïntegreerde IMS Core die hoge beschikbaarheid en robuuste beveiliging ondersteunt. De Enghouse Bordernet SBC- en IMS Core-oplossing zorgt voor spraakdiensten van hoge kwaliteit via LTE- en 5G-netwerken. De toegevoegde SBC-beveiligingslaag beschermt telecomnetwerken en levert een naadloze en veilige ervaring binnen de telecommunicatie-industrie.

Als onderdeel van deze samenwerking integreert Enghouse Networks de Hyperscale IMS core van ng-voice in zijn portfolio. Deze infrastructuur-agnostische, kostenefficiënte en geautomatiseerde IMS-oplossing zal de mogelijkheden van Enghouse Networks aanzienlijk versterken, wat superieure spraakkwaliteit mogelijk maakt en de operationele kosten voor klanten verlaagt.

De integratie zal het portfolio van ng-voice verder versterken, zodat ze hun klanten naadloze end-to-end voice-oplossingen kunnen bieden. Door gebruik te maken van de sterke punten van beide bedrijven, zal de samenwerking uitgebreide, cloud-native oplossingen leveren die voldoen aan de eisen van de telecomindustrie.

"We zijn enthousiast om met Enghouse Networks samen te werken in dit strategische partnerschap. Het getuigt van onze gedeelde toewijding aan het stimuleren van innovatie in de telecom," zegt Pieter Knikkink, VP Alliances & Partnerships bij ng-voice. "Onze gecombineerde oplossingen zullen operators voorzien van de meest geavanceerde, kosteneffectieve en betrouwbare oplossingen die beschikbaar zijn in een snel evoluerende markt."

"Onze samenwerking met ng-voice breidt ons portfolio uit met hun Hyperscale IMS, waardoor we onze klanten een verbeterde spraakkwaliteit en een grotere operationele efficiëntie kunnen bieden," zegt Madhav Malhotra, VP Sales Americas bij Enghouse Networks. "Deze samenwerking vergroot ons vermogen om te voldoen aan de veranderende eisen van de telecomindustrie enorm."

Over ng-voice

ng-voice is een in Duitsland gevestigde telecom-softwareleverancier die zich richt op het revolutioneren van spraakproductie in 4G/5G-netwerken voor zowel consumenten- als IoT-gebruiksgevallen. Ons vlaggenschip, de Hyperscale IMS (IP Multimedia Subsystem) Solution, is infrastructuur-agnostisch, kostenefficiënt en volledig geautomatiseerd. Omdat ons aanbod 100% gecontaineriseerd is (met een containergrootte van minder dan 25 MB) en gebaseerd is op Kubernetes, is het klaar om VoLTE en VoNR te leveren met tot 80% lagere totale eigendomskosten (TCO), zeer snelle implementatietijden en vereenvoudigd levenscyclusbeheer. Of u nu een kleine operator bent of een Tier 1, ng-voice is de perfecte partner om u te helpen nieuwe inkomstenmogelijkheden te verkennen en uw netwerken klaar te maken voor de toekomst. Ga voor meer informatie naar www.ng-voice.com .

Over Enghouse Networks

Enghouse Networks is wereldwijd een toonaangevende leverancier van technische oplossingen op het gebied van telecommunicatie. Het technologieportfolio van Enghouse Networks omvat netwerkinfrastructuur, media-oplossingen, Business Support Systems (BSS), Operations Support Systems (OSS) en oplossingen voor digitale transformatie Kijk voor meer informatie op www.enghousenetworks.com. Enghouse Networks is een onderdeel van Enghouse Systems Ltd. uit Markham, Ontario.

