Enghouse Networks et ng-voice unissent leurs forces pour transformer les solutions télécoms avec l'Hyperscale IMS et le SBC prêt pour le cloud

MARKHAM, ON, 15 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Enghouse Networks, un chef de file mondial des solutions de télécommunications et de médias, annonce aujourd'hui un partenariat stratégique avec ng-voice, un fournisseur pionnier de solutions VoLTE/5G IMS.

Cette collaboration vise à améliorer les offres de solutions combinées des deux entreprises, en stimulant l'innovation grâce à un IMS Core entièrement intégré qui prend en charge la haute disponibilité et une sécurité solide. La solution Enghouse Bordernet SBC et IMS Core garantit des services vocaux de haute qualité sur les réseaux LTE et 5G. La couche de sécurité SBC ajoutée protège les réseaux de télécommunications, offrant une expérience transparente et sécurisée dans le secteur des télécommunications.

Dans le cadre de cette collaboration, Enghouse Networks intégrera le cœur Hyperscale IMS de ng-voice à son portefeuille. Cette solution IMS agnostique, rentable et automatisée renforcera considérablement les capacités d'Enghouse Networks, permettant la fourniture d'une qualité vocale supérieure tout en réduisant les coûts d'exploitation pour les clients.

Cette intégration renforcera le portefeuille de ng-voice, ce qui lui permettra de fournir à ses clients des solutions vocales optimales et de bout en bout. En s'appuyant sur les forces des deux entreprises, ce partenariat permettra de fournir des solutions complètes natives cloud qui répondent aux exigences du secteur télécoms.

« Nous sommes heureux de collaborer avec Enghouse Networks dans le cadre de ce partenariat stratégique, qui souligne notre engagement commun à stimuler l'innovation dans les télécommunications », déclare Pieter Knikkink, vice-président des alliances et des partenariats chez ng-voice. « Nos solutions combinées permettront aux opérateurs de disposer des solutions les plus avancées, les plus rentables et les plus fiables disponibles sur un marché en évolution rapide. »

« Notre partenariat avec ng-voice enrichit notre portefeuille avec leur Hyperscale IMS, ce qui nous permet d'offrir à nos clients une meilleure qualité vocale et une plus grande efficacité opérationnelle », déclare Madhav Malhotra, vice-président des ventes pour les Amériques, Enghouse Networks. « Cette collaboration renforce considérablement notre capacité à répondre aux demandes changeantes de l'industrie des télécoms.

À propos de ng-voice

ng-voice est un fournisseur de logiciels pour les télécoms basé en Allemagne, qui se consacre à la révolution de la production vocale dans les réseaux 4G/5G pour les cas d'utilisation grand public et IdO. Notre produit phare - la solution Hyperscale IMS (IP Multimedia Subsystem) - est agnostique vis-à-vis des infrastructures, rentable et entièrement automatisé. Étant 100 % conteneurisée (avec une taille de conteneur inférieure à 25 Mo) et basée sur Kubernetes, notre offre est prête à fournir VoLTE et VoNR avec un coût total de possession jusqu'à 80 % inférieur, des temps de déploiement très rapides et une gestion simplifiée du cycle de vie. Que vous soyez un petit opérateur ou un opérateur de rang 1, ng-voice est le partenaire idéal pour vous aider à explorer de nouvelles opportunités de revenus et à préparer l'avenir de vos réseaux. Pour plus d'informations, consultez le site www.ng-voice.com .

À propos d'Enghouse Networks

Enghouse Networks est un fournisseur mondial de premier plan de technologies et de solutions de télécommunications. Le portefeuille technologique d'Enghouse Networks couvre l'infrastructure réseau, les solutions médias, les systèmes de soutien commercial (BSS), les systèmes de soutien opérationnel (OSS) et les solutions de transformation numérique. Pour plus d'informations, consultez le site www.enghousenetworks.com. Enghouse Networks est une division d'Enghouse Systems Ltd. basé à Markham, dans l'Ontario.

Informations de contact : Balvinder Sandhu, directeur du marketing, Enghouse Networks, + 44 (0)1628 641 789, [email protected]