Enghouse Networks und ng-voice schließen sich zusammen, um Telekommunikationslösungen mit Hyperscale IMS und Cloud-Ready SBC zu transformieren

MARKHAM, ON, 16. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Enghouse Networks, ein weltweit führender Anbieter von Telekommunikations- und Medienlösungen, gab heute eine strategische Partnerschaft mit ng-voice bekannt, einem Anbieter von VoLTE/5G IMS-Lösungen und Pionier auf seinem Gebiet.

Diese Zusammenarbeit zielt darauf ab, das gemeinsame Lösungsangebot der Unternehmen zu verbessern und die Innovation durch einen vollständig integrierten IMS-Kern voranzutreiben, der hohe Verfügbarkeit und robuste Sicherheit unterstützt. Die Enghouse Bordernet SBC- und IMS-Core-Lösung gewährleistet hochwertige Sprachdienste über LTE- und 5G-Netzwerke. Die zusätzliche SBC-Sicherheitsschicht schützt Telekommunikationsnetze und sorgt für eine nahtlose und sichere Erfahrung in der Telekommunikationsbranche.

Als Teil dieser Zusammenarbeit wird Enghouse Networks den Hyperscale IMS-Kern von ng-voice in sein Portfolio integrieren. Diese infrastrukturunabhängige, kosteneffiziente und automatisierte IMS-Lösung wird die Fähigkeiten von Enghouse Networks erheblich stärken und die Bereitstellung einer hervorragenden Sprachqualität bei gleichzeitiger Senkung der Betriebskosten für Kunden ermöglichen.

Die Integration wird das Portfolio von ng-voice weiter stärken und es dem Unternehmen ermöglichen, seinen Kunden nahtlose End-to-End-Sprachlösungen anzubieten. Durch die Nutzung der Stärken beider Unternehmen wird die Partnerschaft umfassende, Cloud-native Lösungen liefern, die den Anforderungen der Telekommunikationsbranche gerecht werden.

„Wir freuen uns, mit Enghouse Networks im Rahmen dieser strategischen Partnerschaft zusammenzuarbeiten, die unser gemeinsames Engagement für die Förderung von Innovationen in der Telekommunikation unterstreicht", sagte Pieter Knikkink, VP Alliances & Partnerships bei ng-voice. „Unsere kombinierten Lösungen werden Betreibern die fortschrittlichsten, kosteneffizientesten und zuverlässigsten Lösungen bieten, die auf dem sich schnell entwickelnden Markt verfügbar sind."

„Unsere Partnerschaft mit ng-voice erweitert unser Portfolio um das Hyperscale IMS, das es uns ermöglicht, unseren Kunden eine bessere Sprachqualität und eine höhere betriebliche Effizienz zu bieten", sagt Madhav Malhotra, VP of Sales Americas bei Enghouse Networks. „Die Zusammenarbeit stärkt unsere Fähigkeit, die sich wandelnden Anforderungen der Telekommunikationsbranche zu erfüllen, erheblich."

Informationen zu ng-voice

ng-voice ist ein in Deutschland ansässiger Anbieter von Telekommunikationssoftware, der sich der Revolutionierung der Sprachproduktion in 4G/5G-Netzen für Verbraucher- und IoT-Anwendungsfälle widmet. Unser Hauptprodukt – die Hyperscale IMS (IP Multimedia Subsystem) Lösung – ist infrastrukturunabhängig, kosteneffizient und vollständig automatisiert. Da unser Angebot zu 100 % containerisiert ist (mit einer Containergröße von weniger als 25 MB) und auf Kubernetes basiert, sind wir in der Lage, VoLTE und VoNR mit bis zu 80 % niedrigeren Gesamtbetriebskosten (TCO), sehr kurzen Bereitstellungszeiten und vereinfachtem Lebenszyklusmanagement bereitzustellen. Egal, ob Sie ein kleiner Betreiber oder ein Tier-1-Anbieter sind, ng-voice ist der perfekte Partner, um Ihnen dabei zu helfen, neue Umsatzmöglichkeiten zu erschließen und Ihre Netzwerke zukunftssicher zu machen. Weitere Informationen finden Sie unter www.ng-voice.com .

Informationen zu Enghouse Networks

Enghouse Networks ist ein weltweit führender Anbieter von Telekommunikationstechnologie und -lösungen. Das Technologieportfolio von Enghouse Networks umfasst Netzwerkinfrastruktur, Medienlösungen, Business Support Systems (BSS), Operations Support Systems (OSS) und Lösungen für die digitale Transformation. Weitere Informationen finden Sie unter www.enghousenetworks.com. Enghouse Networks ist eine Abteilung von Enghouse Systems Ltd. in Markham, Ontario.

