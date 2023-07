Enghouse Networks en WISI werken samen om ABR ontvangeroplossing aan te bieden voor bulk- en commerciële klanten

MARKHAM, ON, 28 juli 2023 /PRNewswire/ -- Enghouse Networks, een wereldwijde leverancier van IP-gebaseerde TV-oplossingen, en WISI, een wereldwijde leider in carrier-grade videotechnologieën, kondigen het heuglijke nieuws van hun strategische partnerschap aan met het aanbod van WISI's nieuwe ABR (Adaptive Bitrate) Receiver-oplossing met Google Widevine bulkdecryptie aan video-operatoren. Deze samenwerking richt zich op de behoeften van bulk- en commerciële klanten met legacy eindpunten binnen IP-gebaseerde netwerkomgevingen.

Deze oplossing is geschikt voor een breed scala aan horecalocaties, onder meer universiteiten, bars/restaurants, hotels, woongemeenschappen, sportscholen, het leger en gevangenissen. Veel video-operatoren upgraden hun infrastructuur voor de uitrol van breedband met behulp van DOCSIS en glasvezel. Wanneer operatoren hun netwerken upgraden, moeten ze ook tv-diensten voor bulk- en commerciële klanten blijven ondersteunen.

Access Communications, sinds lang klant van zowel WISI als Enghouse, wil het gebruik van hun multiscreen ABR-feeds uitbreiden om ook horeca-accounts te bedienen. "Bij Access is het belangrijk een stabiele, betrouwbare en kwalitatief hoogwaardige tv-service te behouden terwijl we ons videonetwerk moderniseren. De ABR Receive-oplossing van WISI en Enghouse biedt de mogelijkheid om de headend-apparatuur te minimaliseren en ons te richten op één type aflevernetwerk om al onze klanten te bedienen, inclusief zakelijke accounts," aldus Craig Van Ham, Chief Technology Officer bij Access Communications.

WISI en Enghouse hebben een bestaand, langdurig partnerschap als het gaat om het inspelen op de behoeften van video-operatoren in heel Noord-Amerika. Samen stellen WISI's ABR-transcoder, het Inca IP Video Platform en Enghouse's toonaangevende IPTV-oplossing, EspialTV, operatoren, zoals Access, in staat om te migreren naar multiscreen tv-diensten met veel mogelijkheden en met behoud van betaalbaarheid, betrouwbaarheid en kwaliteit. Opnieuw samenwerken om operatoren te helpen dezelfde ABR-stromen te gebruiken voor horecaklanten was een natuurlijke volgende stap voor de twee organisaties.

"We zijn erg blij met onze samenwerking met Enghouse en de mogelijkheden die dit biedt voor video-operatoren", aldus Sharen Sandhu, VP Product bij WISI America. "Samen helpen we operatoren om naadloos over te stappen op multiscreen video-uitzending, terwijl ze hun bulk- en commerciële klanten, die afhankelijk zijn van legacy eindpunten zoals QAM en analoog, kunnen blijven bedienen."

"Dit partnerschap is een duidelijke blijk van onze inzet om onafhankelijke operatoren te helpen bij het upgraden van hun netwerken en TV-oplossingen. De WISI-oplossing stelt ons in staat om tegemoet te komen aan de specifieke behoeften van bulk- en commerciële eindpunten, waar het implementeren van IP-gebaseerde netwerklevering mogelijk niet haalbaar is op gebouw- of campusniveau. Door onze krachten te bundelen, kunnen we operatoren in staat stellen hun serviceaanbod te verbeteren, de klanttevredenheid te verhogen en de uitdagingen van netwerkupgrades in goede banen te leiden," zegt Mick McCluskey, VP Product Management bij Enghouse Networks.

De nieuwe ABR Receive-oplossing is beschikbaar binnen WISI's Inca IP videoplatform, dat moeiteloos de kloof overbrugt tussen bestaande en nieuwe videotechnologieën en racks met headend-apparatuur kan vervangen door één geavanceerd platform.

Voor meer informatie over deze nieuwe oplossing bekijk WISI's pagina met oplossingen voor de ABR-ontvanger.

Ga voor meer informatie over Enghouse Networks naar EspialTV en de website van Enghouse Networks .

Over WISI

WISI is opgericht in 1926 en innoveert al bijna 100 jaar video-ontvangst en distributietechnologie. Met klanten in meer dan 150 landen helpt WISI videodistributeurs hun bedrijfskosten te minimaliseren en tegelijkertijd de schaal en efficiëntie op elk punt in hun netwerk te maximaliseren. Meer informatie over WISI's productfamilies Inca, Tangram en Kameleon vindt u op www.wisi.tv .

Over Enghouse Networks

Enghouse Networks is wereldwijd een betrouwbare leverancier van technische oplossingen op het gebied van telecommunicatie. Wij streven naar het met succes leveren van oplossingen waarmee digitale transformatie mogelijk is en waarmee uiteindelijk de samenleving wereldwijd met elkaar in verbinding staat. Van edge tot cloud, onze applicaties stellen op betrouwbare wijze communicatie- en mediabedrijven van de volgende generatie, defensie, openbare veiligheidsinstanties en nutsbedrijven in staat om netwerkcomplexiteit te plannen, ontwerpen, engineeren, bewaken, beschermen en vereenvoudigen, in een leveranciersonafhankelijke 5G, IoT, Cloud, AI, NFV en SDN-ecosysteem. Het technologieportfolio van Enghouse Networks omvat netwerkinfrastructuur, Business Support Systems (BSS), Operations Support Systems (OSS) en oplossingen voor digitale transformatie. Kijk voor meer informatie op www.enghousenetworks.com . Enghouse Networks is een onderdeel van Enghouse Systems Ltd. uit Markham, Ontario, Canada.

Over Access Communications Co-operative

Access Communications Co-operative is een coöperatie zonder winstoogmerk die voor 100% eigendom is van Saskatchewan en sinds 1978 klanten bedient. Het is nu een van de grootste telecommunicatiebedrijven van de regio. We leveren uitzonderlijke communicatie- en amusementsdiensten aan meer dan 235 gemeenschappen en aan een plattelandsgebied van meer dan 200.000 vierkante kilometer. Onze inzet voor de gemeenschap gaat verder dan het leveren van internet, televisie, telefoon en beveiligingsdiensten. We besteden 100% van onze inkomsten aan het verbeteren van de levenskwaliteit in de gemeenschappen en landelijke gebieden waar we wonen en zaken doen. Dit gebeurt voornamelijk via onze AccessNow TV-kanalen, bedrijfsinitiatieven en fondsenwervingsevenementen, en de liefdadigheidsinstelling Access Communications Children's Fund.

SOURCE Enghouse Systems Limited