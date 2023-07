Enghouse Networks et WISI s'associent pour offrir une solution de récepteur ABR à leurs clients commerciaux et gros clients

MARKHAM, Ontario, 28 juillet 2023 /PRNewswire/ -- Enghouse Networks, un fournisseur mondial de solutions de télévision IP et WISI, leader mondial dans le domaine des technologies vidéo de qualité opérateur, sont heureux d'annoncer leur partenariat stratégique pour offrir aux opérateurs vidéo le nouveau récepteur ABR (Adaptive Bitrate) de WISI avec le décryptage en masse de Google Widevine. Cette collaboration vise à répondre aux besoins des clients commerciaux et gros clients qui disposent de points d'extrémité traditionnels dans les environnements de réseau IP.

Cette solution couvre un large éventail de lieux d'accueil comme les universités, les bars et les restaurants, les hôtels, les communautés résidentielles, les gymnases, l'armée et les prisons. De nombreux opérateurs vidéo mettent à niveau leur infrastructure pour le déploiement de la large bande à l'aide de la norme DOCSIS et de la fibre optique. À mesure que les opérateurs mettent leurs réseaux à niveau, ils doivent également continuer à prendre en charge les services de diffusion TV pour les clients commerciaux et gros clients.

Access Communications, un client de longue date de WISI et d'Enghouse, cherche à étendre l'utilisation de ses flux ABR multi-écrans pour servir également les clients du secteur de l'hôtellerie. « Chez Access, il est important pour nous de maintenir un service de télévision stable, fiable et de grande qualité tandis que nous modernisons notre réseau vidéo. Le récepteur ABR de WISI et d'Enghouse nous permet de minimiser l'équipement de tête de ligne et de nous concentrer sur un type de réseau de livraison pour servir tous nos clients, y compris les comptes d'affaires », a déclaré Craig Van Ham, directeur technique d'Access Communications.

WISI et Enghouse ont déjà établi un partenariat à long terme pour répondre aux besoins des opérateurs vidéo dans toute l'Amérique du Nord. Ensemble, le transcodeur ABR de WISI, la plateforme vidéo IP Inca et la solution IPTV de pointe d'Enghouse, EspialTV, permettent aux opérateurs comme Access de migrer vers des services de télévision multi-écrans riches en fonctionnalités tout en maintenant l'abordabilité, la fiabilité et la qualité. Collaborer à nouveau pour aider les opérateurs à utiliser les mêmes flux ABR pour les clients du secteur de l'hôtellerie était la prochaine étape naturelle pour les deux organisations.

« Nous sommes ravis de notre partenariat avec Enghouse et des opportunités que celui-ci représente pour les opérateurs vidéo », a déclaré Sharen Sandhu, vice-présidente des produits pour WISI America. « Ensemble, nous aidons les opérateurs à passer en toute transparence à la livraison vidéo multi-écrans, tout en continuant à servir leurs clients commerciaux et gros clients qui dépendent des points d'extrémité traditionnels tels que le QAM et l'analogique. »

« Ce partenariat témoigne de notre engagement à aider les opérateurs indépendants à moderniser leurs réseaux et leurs solutions de TV. La solution de WISI nous permet de répondre aux besoins spécifiques des points d'extrémité de masse et commerciaux, dans les cas où la mise en œuvre d'un réseau IP s'avère impossible au niveau du bâtiment ou du campus. En combinant nos forces, nous pouvons donner aux opérateurs les moyens d'améliorer leurs offres de services, de stimuler la satisfaction de la clientèle et de relever efficacement les défis liés aux mises à niveau du réseau », a déclaré Mick McCluskey, vice-président de la gestion de produit pour Enghouse Networks.

Le récepteur ABR est disponible au sein de la plate-forme vidéo IP Inca de WISI, qui comble sans effort le fossé entre les technologies vidéo traditionnelles et nouvelles et peut remplacer les racks d'équipement de tête de réseau par une seule plate-forme sophistiquée.

Pour obtenir de plus amples informations sur cette nouvelle solution, vous pouvez consulter la page de la solution de WISI concernant le récepteur ABR.

Pour plus d'informations sur Enghouse Networks, rendez-vous sur la page de la solution EspialTV et le site Web d'Enghouse Networks .

À propos de WISI

Fondée en 1926, WISI n'a cessé d'innover en matière de technologie de réception et de distribution vidéo depuis près de cent ans. Avec des clients dans plus de 150 pays, WISI aide les distributeurs vidéo à minimiser les coûts d'exploitation tout en maximisant l'échelle et l'efficacité à chaque point de leur réseau. Pour plus d'informations sur les familles de produits Inca, Tangram et Caméléon de WISI, rendez-vous sur www.wisi.tv .

À propos d'Enghouse Networks

Enghouse Networks est un fournisseur mondial fiable de technologies et de solutions de télécommunications. Notre engagement est de fournir avec succès des solutions qui peuvent permettre la transformation numérique, créant ainsi une communauté mondiale connectée. De la périphérie au cloud, nos applications permettent aux entreprises de communication et de médias de nouvelle génération, à la défense, aux agences de sécurité publique et aux services publics de planifier, concevoir, développer, surveiller, protéger et simplifier la complexité du réseau de manière fiable, dans un environnement 5G, IoT, cloud, d'IA, NFV et SDN indépendant des fournisseurs. Le portefeuille de technologies d'Enghouse Networks couvre l'infrastructure réseau, les systèmes de soutien aux entreprises (BSS), les systèmes de soutien aux opérations (OSS) et les solutions de transformation numérique. Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le site web www.enghousenetworks.com . Enghouse Networks est une unité d'Enghouse Systems Ltd., située à Markham, dans l'Ontario.

À propos d'Access Communications Co-operative

Access Communications Co-operative est une coopérative sans but lucratif appartenant à 100 % à la Saskatchewan, qui a commencé à servir ses clients en 1978. Elle est maintenant l'une des plus importantes entreprises de télécommunications dans cette province. Nous offrons des services exceptionnels de communications et de divertissement à plus de 235 collectivités et 200 000 kilomètres carrés de zones rurales. Notre engagement envers la collectivité va au-delà des services Internet, de télévision, de téléphonie et de sécurité. Nous consacrons 100 % de nos revenus à l'amélioration de la qualité de vie dans les collectivités et les régions rurales où nous vivons et faisons des affaires. Cela se fait principalement par l'entremise de nos canaux communautaires d'AccessNow, nos initiatives d'entreprise et nos activités de financement, ainsi que l'organisme de bienfaisance Access Communications Children's Fund.

