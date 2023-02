Enghouse Systems acquiert le fournisseur de solutions SaaS Navita

Cette acquisition lui permettra d'offrir des solutions de gestion de la mobilité d'entreprise et des dépenses de télécommunications

MARKHAM, Ontario et SAO PAULO, Brésil, 9 février 2023 /PRNewswire/ -- Enghouse Systems Limited (TSX : ENGH) a acquis Mobi All Tecnologia S.A. (« Navita »), un fournisseur de solutions de gestion de la mobilité d'entreprise basées sur SaaS et de gestion des dépenses informatiques et de télécommunications basé à Sao Paulo, au Brésil. Le chiffre d'affaires annuel de Navita est d'environ 7,5 millions de dollars.

Navita offre une gamme complète de produits conçus pour la gestion et le contrôle des actifs mobiles essentiels ainsi que pour la gestion des dépenses informatiques et de télécommunications. Ces solutions comprennent la gestion des dépenses de télécommunications pour contrôler et optimiser les dépenses de télécommunications, la gestion de la mobilité d'entreprise pour connecter les appareils mobiles aux flux de travail/contrôles de l'entreprise et la gestion des dépenses informatiques pour gérer et optimiser les dépenses informatiques de l'entreprise. Elles garantissent l'utilisation conforme des actifs mobiles par leurs utilisateurs, conformément aux politiques de gouvernance interne des clients. Les produits sont vendus directement aux grandes entreprises et indirectement, par l'intermédiaire de certains des principaux fournisseurs de télécommunications et fabricants de matériel informatique brésiliens, à leurs clients professionnels et aux agences gouvernementales.

« Les produits de Navita sont très présents sur le marché brésilien », a déclaré Steve Sadler, président-directeur général d'Enghouse. « Nous avons l'intention de poursuivre l'expansion de cette activité grâce aux relations actuelles et nouvelles d'Enghouse avec d'autres fournisseurs de services de télécommunications et d'autres partenaires. Nous sommes très heureux d'accueillir les clients, les employés et les partenaires de Navita chez Enghouse. »

À propos d'Enghouse

Enghouse Systems Ltd. est une société canadienne cotée en bourse (TSX: ENGH) qui fournit des solutions logicielles d'entreprise axées sur les secteurs verticaux, les communications vidéo, les soins de santé, les télécommunications, la sécurité publique et le marché des transports en commun. Enghouse applique une stratégie de croissance à deux volets, axée sur la croissance interne et les acquisitions, qui sont financées par les flux de trésorerie d'exploitation. La société n'a pas de financement par emprunt externe et est organisée autour de deux secteurs d'activité : le groupe de gestion interactive et le groupe de gestion d'actifs. De plus amples informations sur Enghouse peuvent être obtenues sur le site Web de la Société à l'adresse www.enghouse.com .

À propos de Navita

Navita est un développeur de logiciels de mobilité d'entreprise en mode SaaS destinés aux entreprises de toutes tailles. La plateforme logicielle de l'entreprise est spécialisée dans la gestion de la mobilité et des dépenses de télécommunications et aide les clients à atteindre leurs objectifs stratégiques. Pour de plus amples informations, consultez le site https://navita.com.br/central-de-vendas/

Contact : Sam Anidjar, vice-président, développement de l'entreprise, Enghouse Systems Limited, [email protected]

