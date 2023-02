Enghouse Systems neemt SaaS-aanbieder Navita over

Overname biedt oplossingen voor Enterprise Mobility en Telecom Expense Management

MARKHAM, ON en SAO-PAULA-MOULINEAUX, Frankrijk, 9 februari 2023 /PRNewswire/ -- Enghouse Systems Limited (TSX: ENGH) heeft Mobi All Tecnologia S.A. ("Navita") overgenomen. Deze provider van SaaS-gebaseerde Enterprise Mobility Management-oplossingen ("EMM" device en telecom expense management), is gevestigd in Sao Paulo, Brazilië. De jaaromzet van Navita bedraagt ongeveer 7,5 miljoen dollar.

Navita biedt een uitgebreide productsuite gericht op het beheer en de controle van kritische mobiele activa en op het beheer van telecom- en IT-uitgaven. De oplossingen omvatten Telecom Expense Management (TEM) voor het controleren en optimaliseren van de telecomuitgaven, Enterprise Mobility Management (EMM) voor het verbinden van mobiele apparaten met enterprise workflows/controls en IT Expense Management (ITEM) voor het beheren en optimaliseren van IT-bedrijfsuitgaven. De oplossingen zorgen ervoor dat de gebruikers de mobiele activa conform het interne beleid van de klant gebruiken. De producten worden rechtstreeks verkocht aan grote ondernemingen en daarnaast indirect via enkele van de belangrijkste telecomaanbieders en hardwarefabrikanten in Brazilië aan hun zakelijke klanten en overheidsinstellingen.

"De producten van Navita hebben een sterke aanwezigheid op de Braziliaanse markt", aldus Steve Sadler, Chairman & CEO van Enghouse. "Wij zijn van plan deze activiteiten verder uit te breiden via de bestaande en nieuwe relaties van Enghouse met andere aanbieders van telecomdiensten en andere partners. "Het verheugt ons om de klanten, medewerkers en partners van Navita bij Enghouse te mogen verwelkomen."

Over Enghouse

Enghouse Systems Ltd. is een Canadees, beursgenoteerd bedrijf (TSX: ENGH) dat verticaal gerichte bedrijfssoftware-oplossingen biedt gericht op contactcenters, videocommunicatie, gezondheidszorg, telecommunicatie, openbare veiligheid en de transitmarkt. Enghouse heeft een tweeledige groeistrategie die zich op interne groei en overnames richt die gefinancierd worden door middel van operationele kasstromen. Het bedrijf heeft geen externe schuldfinanciering en is georganiseerd rond twee bedrijfssegmenten: de Interactive Management Group en de Asset Management Group. Kijk voor meer informatie over Enghouse op www.enghouse.com .

Over Navita

Navita is een ontwikkelaar van SaaS-gebaseerde mobiliteitssoftware voor bedrijven van elke omvang. Het softwareplatform van het bedrijf legt zich toe op mobiliteit en telecom expense management en helpt klanten hun strategische doelstellingen te bereiken. Ga voor meer informatie naar https://navita.com.br/central-de-vendas/

Contactpersoon: Sam Anidjar, Vice President, Corporate Development, Enghouse Systems Limited, [email protected]

