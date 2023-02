Enghouse Systems adquire provedor de SaaS Navita

A aquisição fornece mobilidade empresarial e soluções de gerenciamento de despesas de telecomunicações

MARKHAM, Ontário e SÃO PAULO, Brasil, 9 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- A Enghouse Systems Limited (TSX: ENGH) adquiriu a Mobi All Tecnologia S.A. ("Navita"), fornecedora de soluções de gerenciamento de mobilidade empresarial baseadas em SaaS (gerenciamento de dispositivos e despesas de telecomunicações "EMM") com sede em São Paulo, Brasil. A receita anual da Navita é de aproximadamente US$ 7,5 milhões.

A Navita oferece um conjunto abrangente de produtos focados no gerenciamento e controle de ativos móveis críticos, bem como gerenciamento de despesas de telecomunicações e TI. As soluções incluem Telecom Expense Management (TEM) para controlar e otimizar as despesas de telecomunicações, Enterprise Mobility Management (EMM) para conectar dispositivos móveis a fluxos de trabalho/controles corporativos e IT Expense Management (ITEM) para gerenciar e otimizar despesas corporativas de TI. As soluções garantem o uso em conformidade de ativos móveis por seus usuários de acordo com as políticas internas de governança dos clientes. Os produtos são vendidos diretamente para grandes empresas e indiretamente por meio de alguns dos principais provedores de telecomunicações e fabricantes de hardware no Brasil para seus clientes comerciais e agências governamentais.

"Os produtos da Navita têm forte presença no mercado brasileiro", disse Steve Sadler, presidente e CEO da Enghouse. "Pretendemos buscar a expansão desse negócio por meio dos relacionamentos existentes e novos da Enghouse com outros provedores de serviços de telecomunicações e outros parceiros. Temos o prazer de receber os clientes, funcionários e parceiros da Navita na Enghouse."

Sobre a Enghouse

A Enghouse Systems Ltd. é uma empresa canadense de capital aberto (TSX: ENGH) que oferece soluções de software corporativo com foco em verticais como centros de contato, comunicações por vídeo, atendimento de saúde, telecomunicações, segurança pública e mercado de transporte. A Enghouse tem uma estratégia de crescimento em duas frentes que se concentra no crescimento interno e em aquisições, que são financiadas por meio de fluxos de caixas operacionais. A empresa não tem financiamento de dívida externa e está organizada em torno de dois segmentos de negócios: o Interactive Management Group e o Asset Management Group. Mais informações sobre a Enghouse podem ser obtidas no site da empresa em www.enghouse.com.

Sobre a Navita

A Navita é uma desenvolvedora de software de mobilidade empresarial baseado em SaaS destinado a empresas de todos os portes. A plataforma de software da empresa é especializada em gerenciamento de despesas de mobilidade e telecomunicações, ajudando os clientes a atingir seus objetivos estratégicos. Para mais informações, acesse https://navita.com.br/central-de-vendas/.

Contato: Sam Anidjar, vice-presidente de Desenvolvimento Corporativo, Enghouse Systems Limited, [email protected]

FONTE Enghouse Systems Limited

