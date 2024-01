Enghouse Systems assina acordo para adquirir a Mediasite

MARKHAM, Ontário e MADISON, Wisconsin, 4 de janeiro de 2024 /PRNewswire/ -- A Enghouse Systems Limited (TSX: ENGH) ("Enghouse") e a Sonic Foundry, Inc. (OTC: SOFO) anunciaram conjuntamente que firmaram um acordo definitivo por intermédio do qual a Enghouse adquirirá a plataforma Mediasite da Sonic Foundry.

Segundo os termos do contrato, a Sonic Foundry venderá os ativos de sua plataforma Mediasite, incluindo suas subsidiárias japonesas e holandesas, por US$ 15,5 milhões em dinheiro (sujeito a determinados ajustes de preço). O fechamento da transação está sujeito à aprovação dos acionistas da Sonic Foundry e a algumas condições habituais de fechamento. O conselho de administração da Sonic Foundry, os diretores-executivos e um dos principais acionistas (que, em conjunto, detêm cerca de 48% das ações ordinárias em circulação) firmaram acordos de apoio com a Enghouse, comprometendo-se a votar a favor da transação. Atualmente, espera-se que a aquisição seja concluída durante o primeiro trimestre de 2024.

Sobre a Enghouse Systems Limited

A Enghouse Systems Ltd. é uma empresa canadense de capital aberto (TSX: ENGH) que fornece soluções de software empresarial verticalmente focadas em centros de contato, comunicações por vídeo, saúde, telecomunicações, segurança pública e mercado de trânsito. A Enghouse possui uma estratégia de crescimento de dois pilares que se concentra no crescimento interno e em aquisições, financiadas por fluxos de caixa operacionais. A empresa não possui financiamento externo e está organizada em torno de dois segmentos de negócios: o Interactive Management Group e o Asset Management Group. Mais informações sobre a Enghouse podem ser obtidas no site da empresa em www.enghouse.com.

Sobre a Sonic Foundry

Fundada em 1991 e com sede em Madison, Wisconsin, a Sonic Foundry (OTC: SOFO) dedica-se a transformar a forma como o mundo trabalha e aprende por meio de soluções tecnológicas inovadoras e escalonáveis. A empresa ajuda os clientes a maximizar o valor de suas iniciativas e infraestrutura de vídeo, ao mesmo tempo em que aproveita sua experiência e presença global para ajudar a criar um mundo mais inteligente e conectado para alunos, funcionários e empreendedores em todos os lugares. A família de marcas da Sonic Foundry inclui Mediasite®, Video Solutions, Vidable® e Global Learning Exchange™, que contam com a confiança de milhares de instituições educacionais, corporações e organizações de saúde em dezenas de países no mundo inteiro.

Para obter mais informações, acesse www.sonicfoundry.com.

Declarações prospectivas

Este comunicado à imprensa contém declarações prospectivas de acordo com o significado da Seção 27A da Lei de Valores Mobiliários de 1933 e da Seção 21E da Lei de Bolsa de Valores de 1934. As declarações prospectivas incluem declarações que não são fatos históricos e que podem ser identificadas por termos como "antecipar", "acreditar", "poderia", "estimar", "esperar", "pretender", "pode", "planejar", "potencial", "prever", "projetar", "buscar", "deveria", "irá", "iria" ou expressões semelhantes e os negativos desses termos. Esses tipos de declarações tratam de assuntos que estão sujeitos a muitos riscos e incertezas. Os resultados reais podem diferir substancialmente da orientação prospectiva que fornecemos. Esses riscos e incertezas incluem, mas não se limitam a: o risco de que a transação proposta não seja concluída em tempo oportuno ou não seja concluída; a satisfação das condições para a conclusão da transação, inclusive a capacidade de garantir a aprovação por dois terços dos acionistas da Sonic Foundry; riscos de que a transação proposta possa interromper os planos e as operações atuais; custos, taxas e despesas relacionados à transação proposta; e outros riscos divulgados em nosso relatório anual no Formulário 10-K e em nossos outros registros na Comissão de Valores Mobiliários ("SEC"). Esses registros podem ser acessados on-line em www.sec.gov ou podem ser obtidos com o departamento de relações com investidores da Empresa. Todas as informações e divulgações que fazemos neste comunicado à imprensa, inclusive quaisquer declarações prospectivas, são válidas a partir da data fornecida e não assumimos nenhuma obrigação de atualizar ou alterar essas informações, independentemente de eventos posteriores.

Informações adicionais sobre a transação proposta e onde elas podem ser encontradas

A Sonic Foundry planeja arquivar uma declaração de procuração junto à SEC relacionada a uma solicitação de procurações de seus acionistas em conexão com uma reunião especial de acionistas da Sonic Foundry a ser realizada com a finalidade de votar em assuntos relacionados à transação proposta. ANTES DE TOMAR QUALQUER DECISÃO DE VOTO COM RELAÇÃO À TRANSAÇÃO PROPOSTA, RECOMENDA-SE QUE OS DETENTORES DE TÍTULOS DA SONIC FOUNDRY LEIAM A DECLARAÇÃO DE PROCURAÇÃO E OUTROS MATERIAIS RELEVANTES QUANDO ESTIVEREM DISPONÍVEIS, POIS ELES CONTERÃO INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE A TRANSAÇÃO PROPOSTA.

A declaração de procuração e outros materiais relevantes, como também quaisquer outros documentos arquivados pela Sonic Foundry na SEC, podem ser obtidos gratuitamente no site da SEC em www.sec.gov. Além disso, os acionistas da Sonic Foundry podem obter cópias gratuitas dos documentos arquivados na SEC entrando em contato com Sarah Wilde pelo telefone (608) 443-2018 ou escrevendo para Sarah Wilde, Sonic Foundry, Inc., 222 W. Washington Ave, Madison, Wisconsin 53703.

Interesses de determinados participantes na solicitação

A Sonic Foundry e seus executivos e diretores podem ser considerados participantes da solicitação de procurações dos acionistas da Sonic Foundry em favor da transação proposta. Outras informações sobre os participantes da solicitação de procuração e uma descrição de seus interesses diretos e indiretos, por meio de participações em títulos ou de outra forma, estarão contidas na declaração de procuração e em outros materiais relevantes a serem arquivados na SEC quando estiverem disponíveis.

CONTATO: Sam Anidjar, vice-presidente, Desenvolvimento Corporativo, Enghouse Systems Limited, (905) 946-3302; Sonic Foundry, Sarah Wilde, (608) 443-2018

FONTE Enghouse Systems Limited