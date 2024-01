Enghouse Systems signe un accord pour l'acquisition de Mediasite

MARKHAM, Ontario et MADISON, Wisconsin, 4 janvier 2024 /PRNewswire/ -- Enghouse Systems Limited (TSX: ENGH) (« Enghouse ») et Sonic Foundry, Inc. (OTC: SOFO) ont annoncé conjointement qu'ils ont conclu un accord définitif en vertu duquel Enghouse fera l'acquisition de l'entreprise Mediasite de Sonic Foundry.

Selon les termes de l'accord, Sonic Foundry vendra les actifs de son activité Mediasite, y compris ses filiales japonaise et néerlandaise, pour un montant de 15,5 millions de dollars américains en liquide (sous réserve de certains ajustements de prix). La clôture de la transaction est soumise à l'approbation des actionnaires de Sonic Foundry et à certaines conditions de clôture habituelles. Le conseil d'administration de Sonic Foundry, ses cadres dirigeants et un actionnaire important (détenant collectivement environ 48 % des actions ordinaires en circulation) ont conclu des accords de soutien avec Enghouse, s'engageant à voter en faveur de la transaction. Il est actuellement prévu que l'acquisition soit finalisée au cours du premier trimestre 2024.

À propos de Enghouse Systems Limited

Enghouse Systems Ltd. est une société canadienne cotée en bourse (TSX: ENGH) qui fournit des solutions logicielles d'entreprise verticales axées sur les centres de contact, les communications vidéo, les soins de santé, les télécommunications, la sécurité publique et le marché du transport en commun. Enghouse applique une stratégie de croissance à deux volets, axée sur la croissance interne et les acquisitions, qui sont financées par les flux de trésorerie d'exploitation. La société n'a pas de financement par emprunt externe et est organisée autour de deux secteurs d'activité : le groupe de gestion interactive et le groupe de gestion d'actifs. De plus amples informations sur Enghouse peuvent être obtenues sur le site Web de la Société à l'adresse www.enghouse.com.

À propos de Sonic Foundry

Fondée en 1991 et basée à Madison, dans le Wisconsin, Sonic Foundry (OTC: SOFO) se consacre à transformer la façon dont le monde fonctionne et apprend grâce à des solutions technologiques innovantes et évolutives. Elle aide ses clients à maximiser la valeur de leurs initiatives et de leur infrastructure vidéo, tout en tirant parti de son expertise et de sa présence mondiale pour contribuer à créer un monde plus intelligent et mieux connecté pour les apprenants, les travailleurs et les entrepreneurs, où qu'ils se trouvent. La famille de marques de Sonic Foundry comprend Mediasite®, Video Solutions, Vidable® et Global Learning Exchange™, auxquelles font confiance des milliers d'établissements d'enseignement, d'entreprises et d'organismes de santé dans des dizaines de pays à travers le monde.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.sonicfoundry.com.

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens de la section 27A du Securities Act de 1933, et de la section 21E du Securities Exchange Act de 1934. Les déclarations prospectives comprennent des énoncés qui ne sont pas des faits historiques et qui peuvent être identifiés par des termes tels que « anticiper », « croire », « pourrait », « estimer », « s'attendre à », « avoir l'intention de », « pouvoir », « planifier », « potentiel », « prévoir », « projeter », « chercher à », « devrait », « sera » ou des expressions similaires et les versions négatives de ces termes, mais ne sont pas le seul moyen d'identifier ces déclarations. Ces types de déclarations portent sur des questions qui sont soumises à de nombreux risques et incertitudes. Les résultats réels pourraient différer matériellement des indications prospectives que nous fournissons. Ces risques et incertitudes comprennent, sans s'y limiter : le risque que la transaction proposée ne soit pas réalisée dans les délais ou ne soit pas réalisée du tout ; la satisfaction des conditions de réalisation de la transaction, y compris la capacité à obtenir l'approbation par un vote des deux tiers des actionnaires de Sonic Foundry ; les risques que la transaction proposée perturbe les plans et opérations actuels ; les coûts, frais et dépenses liés à la transaction proposée ; et d'autres risques divulgués dans notre rapport annuel sur le formulaire 10-K et dans nos autres documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC »). Ces documents sont accessibles en ligne à l'adresse www.sec.gov et sur d'autres sites Web, ou peuvent être obtenus auprès du service des relations avec les investisseurs de l'entreprise. Toutes les informations et divulgations que nous faisons dans ce communiqué de presse, y compris les déclarations prospectives, sont à la date indiquée et nous n'assumons aucune obligation de mettre à jour ou de modifier ces informations, quels que soient les événements ultérieurs.

Renseignements supplémentaires sur la transaction proposée et où vous pouvez la trouver

Sonic Foundry prévoit de déposer auprès de la SEC une circulaire de sollicitation de procurations auprès de ses actionnaires dans le cadre d'une assemblée générale exceptionnelle des actionnaires de Sonic Foundry qui se tiendra dans le but de voter sur les questions relatives à la transaction proposée. AVANT DE PRENDRE TOUTE DÉCISION DE VOTE CONCERNANT LA TRANSACTION PROPOSÉE, LES DÉTENTEURS DE TITRES DE SONIC FOUNDRY SONT INVITÉS À LIRE LA CIRCULAIRE DE SOLLICITATION DE PROCURATIONS ET LES AUTRES DOCUMENTS PERTINENTS LORSQU'ILS SERONT DISPONIBLES, CAR ILS CONTIENDRONT DES INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LA TRANSACTION PROPOSÉE.

La circulaire de sollicitation de procurations et les autres documents pertinents, ainsi que tout autre document déposé par Sonic Foundry auprès de la SEC, peuvent être obtenus gratuitement sur le site Web de la SEC à l'adresse www.sec.gov. En outre, les actionnaires de Sonic Foundry peuvent obtenir des copies gratuites des documents déposés auprès de la SEC en contactant Sarah Wilde au (608) 443-2018, ou en écrivant à Sarah Wilde, Sonic Foundry, Inc. 222 W. Washington Ave, Madison, Wisconsin 53703.

Intérêts de certains participants à la sollicitation

Sonic Foundry, ses cadres dirigeants et ses administrateurs peuvent être considérés comme des participants à la sollicitation de procurations auprès des actionnaires de Sonic Foundry en faveur de la transaction proposée. D'autres informations concernant les participants à la sollicitation de procurations et une description de leurs intérêts directs et indirects, par la détention de titres ou autrement, seront contenues dans la circulaire de sollicitation de procurations et d'autres documents pertinents qui seront déposés auprès de la SEC lorsqu'ils seront disponibles.

CONTACT : Sam Anidjar, vice-président, Développement de l'entreprise, Enghouse Systems Limited, (905) 946-3302 ; Sonic Foundry, Sarah Wilde, (608) 443-2018