Enghouse Systems ondertekent overeenkomst voor de overname van Mediasite

MARKHAM, ON en MADISON, Wis., 4 jan 2024 /PRNewswire/ -- Enghouse Systems Limited (TSX: ENGH) ("Enghouse") en Sonic Foundry, Inc. (OTC: SOFO) hebben gezamenlijk bekendgemaakt dat ze een definitieve overeenkomst hebben gesloten waarbij Enghouse de Mediasite-activiteiten van Sonic Foundry overneemt.

Volgens de voorwaarden van de overeenkomst verkoopt Sonic Foundry de activa van zijn Mediasite-activiteiten, inclusief de Japanse en Nederlandse dochterondernemingen, voor USD 15,5 miljoen in contanten (onder voorbehoud van bepaalde prijsaanpassingen). Afronding van de transactie is afhankelijk van goedkeuring door de aandeelhouders van Sonic Foundry en van bepaalde gebruikelijke voorwaarden. De raad van bestuur, leidinggevenden en een grootaandeelhouder van Sonic Foundry (die gezamenlijk ongeveer 48% van de uitstaande gewone aandelen bezitten) hebben steunovereenkomsten gesloten met Enghouse, waarin zij zich verplichten ten gunste van de transactie te stemmen. De verwachting is momenteel dat de overname in het eerste kwartaal van 2024 zal worden afgerond.

Over Enghouse Systems Limited

Enghouse Systems Ltd. is een Canadees beursgenoteerd bedrijf (TSX:ENGH) dat softwareoplossingen voor verticaal gerichte bedrijven levert gericht op contactcenters, videocommunicatie, gezondheidszorg, telecommunicatie, openbare veiligheid en de transportsector. Enghouse heeft een tweeledige groeistrategie die zich op interne groei en overnames richt die gefinancierd worden door middel van operationele kasstromen. Het bedrijf heeft geen externe schuldfinanciering en is georganiseerd rond twee bedrijfssegmenten: de Interactive Management Group en de Asset Management Group. Kijk voor meer informatie over Enghouse op www.enghouse.com.

Over Sonic Foundry

Opgericht in 1991 en met het hoofdkantoor in Madison, Wisconsin, is Sonic Foundry (OTC: SOFO) toegewijd aan het transformeren van de manier waarop de wereld werkt en leert door middel van innovatieve en schaalbare technologische oplossingen. Het bedrijf helpt klanten de waarde van hun video-initiatieven en -infrastructuur te maximaliseren, waarbij het zijn expertise en wereldwijde aanwezigheid inzet om een slimmere, meer verbonden wereld te ontsluiten voor studenten, werkenden en ondernemers overal ter wereld. De merken van Sonic Foundry bestaan uit Mediasite®, Video Solutions, Vidable® en Global Learning Exchange™ en worden vertrouwd door duizenden onderwijsinstellingen, bedrijven en gezondheidszorgorganisaties in talloze landen wereldwijd.

Ga voor meer informatie naar www.sonicfoundry.com.

Toekomstgerichte uitspraken

Dit persbericht bevat toekomstgerichte uitspraken zoals bedoeld in Sectie 27A van de Securities Act van 1933 en Sectie 21E van de Securities Exchange Act van 1934. Toekomstgerichte uitspraken omvatten uitspraken die geen historische feiten zijn en kunnen worden herkend aan woorden als "anticiperen", "geloven", "zouden kunnen", "schatten", "verwachten", "is voornemens", "kunnen", "plannen", "potentieel", "voorspellen", "projecteren", "nastreven", "zouden moeten", "zullen", "zouden" of woorden van soortgelijke strekking en de negatieve equivalenten ervan. Dit soort uitspraken heeft betrekking op zaken die onderhevig zijn aan veel risico's en onzekerheden. De werkelijke resultaten kunnen wezenlijk verschillen van de toekomstgerichte uitspraken die wij doen. Deze risico's en onzekerheden omvatten, maar zijn niet beperkt tot: het risico dat de voorgenomen transactie niet tijdig of helemaal niet wordt voltooid; de vervulling van de voorwaarden voor de voltooiing van de transactie, waaronder het vermogen om goedkeuring te verkrijgen van tweederde van de aandeelhouders van Sonic Foundry; het risico dat de voorgenomen transactie de huidige plannen en activiteiten kan verstoren; kosten, vergoedingen en uitgaven in verband met de voorgenomen transactie; en andere risico's die worden vermeld in ons jaarverslag op Form 10-K en onze andere deponeringen bij de Securities and Exchange Commission ("SEC"). Deze deponeringen staan online op www.sec.gov en andere websites of kunnen worden aangevraagd bij de afdeling Investor Relations van het bedrijf. Alle informatie en bekendmakingen in dit persbericht, inclusief toekomstgerichte uitspraken, gelden op de datum waarop ze worden gedaan, waarbij wij ons niet verplichten om deze informatie bij te werken of te wijzigen, ongeacht gebeurtenissen die zich later voordoen.

Aanvullende informatie over de voorgestelde transactie en waar u deze kunt vinden

Sonic Foundry is voornemens bij de SEC een volmachtverklaring te deponeren met betrekking tot een verzoek aan zijn aandeelhouders om volmachten in te dienen in verband met een speciale bijeenkomst van aandeelhouders van Sonic Foundry die gehouden zal worden om over zaken te stemmen die verband houden met de voorgestelde transactie. VOORDAT EEN BESLUIT GENOMEN WORDT OVER HET STEMMEN MET BETREKKING TOT DE VOORGESTELDE TRANSACTIE, WORDEN HOUDERS VAN EFFECTEN VAN SONIC FOUNDRY DRINGEND VERZOCHT DE VOLMACHTVERKLARING EN ANDERE RELEVANTE DOCUMENTEN TE LEZEN WANNEER DIE BESCHIKBAAR KOMEN, OMDAT ZE BELANGRIJKE INFORMATIE OVER DE VOORGESTELDE TRANSACTIE ZULLEN BEVATTEN.

De volmachtverklaring en ander relevant materiaal, en alle andere documenten die Sonic Foundry bij de SEC heeft gedeponeerd, zijn gratis verkrijgbaar op de website van de SEC op www.sec.gov. Daarnaast kunnen aandeelhouders van Sonic Foundry gratis kopieën van de bij de SEC gedeponeerde documenten opvragen door telefonisch contact op te nemen met Sarah Wilde via (608) 443-2018, of door een schriftelijk verzoek in te dienen bij Sarah Wilde, Sonic Foundry, Inc., 222 W. Washington Ave, Madison, Wisconsin 53703.

Belangen van bepaalde deelnemers aan de werving

Sonic Foundry en zijn leidinggevende functionarissen en directeuren kunnen worden geacht deel te nemen aan het werven van volmachten van de aandeelhouders van Sonic Foundry ten gunste van de voorgenomen transactie. Andere informatie over de deelnemers aan de werving van volmachten een beschrijving van hun directe en indirecte belangen, door het bezit van effecten of anderszins, zal worden opgenomen in de volmachtverklaring en andere relevante materialen die bij de SEC zullen worden gedeponeerd zodra deze beschikbaar zijn.

CONTACT: Sam Anidjar, VP, Corporate Development, Enghouse Systems Limited, (905) 946-3302; Sonic Foundry, Sarah Wilde, (608) 443-2018