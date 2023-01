Enghouse Systems inicia a oferta pública de aquisição da Qumu Corporation

MARKHAM, ON, 6 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- A Enghouse Systems Limited (TSX: ENGH) ("Enghouse") anunciou hoje que sua subsidiária indireta de propriedade integral, Cosmos Merger Sub, Inc., iniciou sua oferta pública de aquisição anunciada anteriormente, de todas as ações ordinárias em circulação da Qumu Corporation ("Qumu") (Nasdaq: QUMU) a um valor de US$ 0,90 por ação em dinheiro, por um valor patrimonial total de aproximadamente US$ 18,0 milhões.

A oferta pública está sendo feita em conexão com o Acordo e Plano de Fusão, datado de 17 de dezembro de 2022 (o "Merger Agreement"), entre a Enghouse Interactive, Inc., Cosmos Merger Sub, Inc. e QMU, que a Enghouse e a Qumu anunciaram em 19 de dezembro de 2022.

O conselho de administração da Qumu determinou por unanimidade que a oferta é justa, no melhor interesse dos acionistas da Qumu e recomenda, por unanimidade, que os acionistas da Qumu aceitem a oferta e ofereçam suas ações.

A oferta pública está programada para expirar um minuto após as 23h59, horário da cidade de Nova York, em 6 de fevereiro de 2023 (data, que pode ser estendida pela Cosmos Merger Sub, Inc. de tempos em tempos, em conformidade com o Acordo de Fusão, o "Prazo de Expiração").

Alguns acionistas, incluindo diretores e executivos da Qumu, firmaram acordos e suporte com a Enghouse se comprometendo a conceder todas as suas ações da Qumu na oferta pública.

A conclusão da oferta pública de aquisição está condicionada à satisfação de determinadas condições descritas na Oferta de Compra. As ações ofertadas por um aviso de entrega garantida, mas não efetivamente entregues ao depositário para a oferta pública de aquisição, Equiniti Trust Company, antes do Prazo de Expiração, não serão consideradas validamente ofertadas para fins de cumprimento da Condição Mínima, a menos e até que as ações subjacentes a tal aviso de entrega garantida sejam entregues ao depositário.

Os termos e condições completos da oferta pública de aquisição estão estabelecidos na Oferta de Compra, Carta de Transmissão e outros materiais relacionados, que foram apresentados pela Enghouse junto à Securities and Exchange Commission ("SEC") em 6 de janeiro de 2023. Além disso, a Qumu apresentará uma Declaração de Solicitação/Recomendação no Anexo 14D-9 junto à SEC relativa à oferta pública.

Este comunicado à imprensa é fornecido apenas para fins informativos e não constitui uma oferta de compra ou solicitação de uma oferta de venda de quaisquer títulos. A Enghouse apresentou junto à SEC uma Declaração de Oferta Pública no Anexo TO contendo uma oferta de compra, um formulário de carta de transmissão e outros documentos relacionados à oferta pública, e a Qumu apresentará junto à SEC uma Declaração de Solicitação/Recomendação no Anexo 14D- 9 com relação à oferta pública. Os investidores e acionistas devem ler atentamente a Declaração de Oferta Pública e a Declaração de Solicitação/Recomendação, pois contêm informações importantes sobre a oferta pública. Esses documentos, bem como os outros registros públicos da Enghouse junto à SEC, podem ser obtidos gratuitamente no site da SEC em www.sec.gov. A oferta de compra e materiais relacionados também podem ser obtidos gratuitamente entrando em contato com D.F. King & Co., o agente de informações para a oferta pública, gratuitamente pelo telefone (800) 949-2583 ou por e-mail [email protected]. Cópias dos registros da Qumu junto à SEC podem ser obtidas gratuitamente no site de relações com investidores da Qumu em https://ir.qumu.com ou por e-mail em [email protected].

Sobre a Enghouse Systems Limited

A Enghouse Systems Ltd. é uma empresa canadense de capital aberto (TSX: ENGH) que oferece soluções de software corporativo com foco em verticais como centros de contato, comunicações por vídeo, atendimento de saúde, telecomunicações, segurança pública e mercado de transporte. A Enghouse tem uma estratégia de crescimento em duas frentes que se concentra no crescimento interno e em aquisições, que são financiadas por meio de fluxos de caixas operacionais. A empresa não tem financiamento de dívida externa e está organizada em torno de dois segmentos de negócios: o Interactive Management Group e o Asset Management Group. Para mais informações, acesse www.enghouse.com.

Sobre a Qumu Corporation

A Qumu (Nasdaq: QUMU) é uma fornecedora líder das melhores ferramentas da categoria para criar, controlar, entregar, experimentar e analisar vídeos ao vivo e assíncronos em escala. Apoiado por uma equipe experiente de especialistas em software e vídeo, o software da Qumu permite que organizações distribuídas globalmente impulsionem o engajamento de funcionários, clientes e parceiros, modernizando os negócios, oferecendo formas mais eficientes e eficazes de se comunicar e colaborar. Para mais informações, acesse www.qumu.com.

Sam Anidjar, vice-presidente de desenvolvimento corporativo, Enghouse Systems Limited, (905) 946-3302; contato para investidores: Matt Glover ou Tom Colton, portal de relações com investidores, [email protected], + 1.949.574.3860

FONTE Enghouse Systems Limited

