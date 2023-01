Enghouse Systems start overnamebod op Qumu Corporation

MARKHAM, ON, 7 januari 2023 /PRNewswire/ -- Enghouse Systems Limited (TSX: ENGH) ("Enghouse") heeft vandaag bekendgemaakt dat zijn indirecte, volledige dochteronderneming, Cosmos Merger Sub, Inc., begonnen is met zijn eerder aangekondigd, openbaar bod op alle uitstaande, gewone aandelen van Qumu Corporation ("Qumu") (Nasdaq: QUMU) tegen een prijs van USD 0,90 per aandeel in contanten, voor een totale waarde van het eigen vermogen van ongeveer USD 18,0 miljoen.

Het overnamebod wordt gedaan in verband met de Overeenkomst en het Fusieplan, d.d. 17 december 2022 (de "Fusieovereenkomst"), door en tussen Enghouse Interactive, Inc., Cosmos Merger Sub, Inc. en Qumu, die Enghouse en Qumu op 19 december 2022 hebben aangekondigd.

De raad van bestuur van Qumu heeft unaniem vastgesteld dat het bod eerlijk is dat in het beste belang van de aandeelhouders van Qumu is en beveelt unaniem aan dat de aandeelhouders van Qumu het bod accepteren en hun aandelen aanbieden.

Het overnamebod loopt af op 6 februari 2023 om 23:59 uur, New Yorkse tijd (de datum die door Cosmos Merger Sub, Inc. van tijd tot tijd kan worden verlengd conform de Fusieovereenkomst, de "Vervaltijd").

Bepaalde aandeelhouders, waaronder de directeuren en uitvoerende functionarissen van Qumu, hebben met Enghouse overeenkomsten voor aanbesteding en ondersteuning gesloten, waarbij is afgesproken om al hun Qumu-aandelen in het overnamebod aan te bieden.

Voltooiing van het overnamebod is afhankelijk van de vervulling van bepaalde voorwaarden die in het koopaanbod beschreven staan. Aandelen die zijn aangemeld door middel van een kennisgeving van gegarandeerde levering, maar die niet daadwerkelijk zijn geleverd aan de bewaarder van het overnamebod, Equiniti Trust Company, vóór de Vervaltijd, worden niet geacht geldig te zijn aangeboden om aan de Minimumvoorwaarde te voldoen, tenzij en totdat aandelen die aan een dergelijke kennisgeving ten grondslag liggen van gegarandeerde levering worden afgeleverd bij de depositaris.

De volledige voorwaarden van het overnamebod zijn uiteengezet in het koopaanbod, de overdrachtsbrief en andere gerelateerde documenten die op 6 januari 2023 door Enghouse zijn ingediend bij de Securities and Exchange Commission ("SEC"). Daarnaast zal Qumu met betrekking tot het overnamebod bij de SEC een verzoek-/aanbevelingsbrief op Schedule 14D-9 indienen.

Extra informatie

Dit persbericht is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en vormt geen koopaanbod of uitnodiging tot het doen van een aanbod tot verkoop van effecten. Enghouse heeft bij de SEC een Tender Offer Statement op Schedule TO ingediend met daarin een koopaanbod, een vorm van overdrachtsbrief en andere documenten behorend tot het overnamebod, en Qumu zal bij de SEC met betrekking tot het overnamebod een verzoek-/aanbevelingsbrief op Schedule 14D-9 indienen. Investeerders en aandeelhouders worden aangeraden om zowel de verklaring van het overnamebod als de verzoek-/aanbevelingsbrief aandachtig te lezen, aangezien deze belangrijke informatie over het overnamebod bevatten. Deze documenten kunnen net als andere openbare deponeringen van Enghouse bij de SEC kosteloos worden verkregen via de website van de SEC op www.sec.gov. Het koopaanbod en de bijbehorende documenten kunnen ook gratis worden verkregen door contact op te nemen met D.F. King & Co., de informatieagent voor het overnamebod, gratis op (800) 949-2583 of per e-mail op [email protected]. Kopieën van Qumu's indieningen bij de SEC kunnen gratis worden verkregen op de Investor Relations-website van Qumu op https://ir.qumu.com of per e-mail op [email protected].

Over Enghouse Systems Limited

Enghouse Systems Ltd. is een Canadees, beursgenoteerd bedrijf (TSX: ENGH) dat verticaal gerichte bedrijfssoftware-oplossingen biedt gericht op contactcenters, videocommunicatie, gezondheidszorg, telecommunicatie, openbare veiligheid en de transitmarkt. Enghouse heeft een tweeledige groeistrategie die zich op interne groei en overnames richt die gefinancierd worden door middel van operationele kasstromen. Het bedrijf heeft geen externe schuldfinanciering en is georganiseerd rond twee bedrijfssegmenten: de Interactive Management Group en de Asset Management Group. Ga voor meer informatie naar www.enghouse.com.

Over Qumu Corporation

Qumu (Nasdaq: QUMU) is een toonaangevende leverancier van de beste oplossingen in zijn klasse voor het op schaal creëren, controleren, leveren, ervaren en analyseren van live en asynchrone video. Gesteund door een ervaren team van software- en video-experts, kunnen wereldwijd verspreide organisaties met behulp van de software van Qumu de betrokkenheid van werknemers, klanten en partners stimuleren en hun bedrijfsvoering moderniseren door efficiëntere en effectievere manieren voor communicatie en samenwerking te bieden. Ga voor meer informatie naar www.qumu.com.

Sam Anidjar, VP, Corporate Development, Enghouse Systems Limited, (905) 946-3302; Contactgegevens voor investeerders: Matt Glover of Tom Colton, Gateway Investor Relations, [email protected], +1.949.574.3860

