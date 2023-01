Enghouse Systems lance une offre publique d'achat pour Qumu Corporation

MARKHAM, Ontario, 7 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Enghouse Systems Limited (TSX: ENGH) (« Enghouse ») a annoncé aujourd'hui que sa filiale en propriété exclusive indirecte, Cosmos Merger Sub, Inc. a lancé l'offre publique d'achat précédemment annoncée pour toutes les actions ordinaires en circulation de Qumu Corporation (« Qumu ») (Nasdaq: QUMU) à un prix de 0,90 dollar américain par action en espèces, pour une valeur totale de capitaux propres d'environ 18 millions de dollars américains.

Cette offre publique d'achat est proposée dans le cadre de l'accord et du plan de fusion, daté du 17 décembre 2022 (l'« accord de fusion »), entre Enghouse Interactive, Inc., Cosmos Merger Sub, Inc. et Qumu, annoncé par Enghouse et Qumu le 19 décembre 2022.

Le conseil d'administration de Qumu a estimé à l'unanimité que l'offre était équitable et dans le meilleur intérêt des actionnaires de Qumu et recommande à l'unanimité aux actionnaires de Qumu d'accepter l'offre et de vendre leurs actions.

Il est prévu que l'offre publique d'achat expire à 23 h 59 (heure de New York) le 6 février 2023 (ladite date, ou « heure d'expiration », peut être prolongée par Cosmos Merger Sub, Inc. en temps voulu, conformément à l'accord de fusion).

Certains actionnaires, dont les membres du conseil d'administration et les dirigeants de Qumu ont conclu des contrats d'appels d'offres et de soutien avec Enghouse en s'engageant à vendre toutes leurs actions de Qumu dans le cadre de l'offre publique d'achat.

La réalisation de l'offre publique d'achat est conditionnée par la satisfaction de certaines conditions décrites dans l'offre d'achat. Les actions déposées dans le cadre d'un avis de livraison garantie mais non livrées au dépositaire de l'offre publique d'achat, Equiniti Trust Company, avant l'heure d'expiration, ne seront pas considérées comme ayant été dûment déposées aux fins de satisfaire à la condition minimale, à moins que et jusqu'à ce que les actions comprises dans cet avis de livraison garantie soient livrées au dépositaire.

Les conditions complètes de l'offre publique d'achat sont exposées dans l'offre d'achat, la lettre d'accompagnement et d'autres documents connexes, qui ont été déposés par Enghouse auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») le 6 janvier 2023. En outre, Qumu déposera auprès de la SEC une déclaration de sollicitation/recommandation sur le formulaire 14D-9 concernant l'offre publique d'achat.

Informations complémentaires

Le présent communiqué est fourni uniquement à titre d'information et ne constitue ni une offre d'achat ni une sollicitation de vente de titres. Enghouse a déposé auprès de la SEC une déclaration d'offre publique d'achat à l'aide du formulaire TO contenant une offre d'achat, une lettre d'accompagnement et d'autres documents relatifs à l'offre publique d'achat ; Qumu déposera auprès de la SEC une déclaration de sollicitation/recommandation sur le formulaire 14D-9 concernant l'offre publique d'achat. Les investisseurs et les actionnaires sont invités à lire attentivement la déclaration d'offre publique d'achat et la déclaration de sollicitation/recommandation, car elles contiennent des informations importantes sur ladite offre. Ces documents, ainsi que les autres documents publics que Enghouse a déposé auprès de la SEC, peuvent être obtenus gratuitement sur le site Web de la SEC à l'adresse www.sec.gov. L'offre publique d'achat et les documents associés peuvent également être obtenus gratuitement en contactant D.F. King & Co., l'agent d'information en charge de l'offre publique d'achat, au numéro gratuit (800) 949-2583 ou par e-mail à l'adresse [email protected]. Des copies des documents déposés auprès de la SEC par Qumu peuvent être obtenues gratuitement en consultant le site Web de relations avec les investisseurs de Qumu, accessible à l'adresse https://ir.qumu.com, ou en envoyant un e-mail à [email protected].

À propos de Enghouse Systems Limited

Enghouse Systems Ltd. est une société canadienne cotée en bourse (TSX: ENGH) qui fournit des solutions logicielles d'entreprise axées sur les secteurs verticaux, les communications vidéo, les soins de santé, les télécommunications, la sécurité publique et le marché des transports en commun. Enghouse applique une stratégie de croissance à deux volets, axée sur la croissance interne et les acquisitions, qui sont financées par les flux de trésorerie d'exploitation. La société n'a pas de financement par emprunt externe et est organisée autour de deux secteurs d'activité : le groupe de gestion interactive et le groupe de gestion d'actifs. Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le site : www.enghouse.com.

À propos de Qumu Corporation

Qumu (Nasdaq: QUMU) est un fournisseur leader d'outils de premier ordre destinés à créer, contrôler, distribuer, visionner et analyser des vidéos en direct et asynchrones à grande échelle. Soutenu par une équipe chevronnée d'experts en logiciels et vidéo, le logiciel de Qumu permet aux organisations opérant dans différents pays de stimuler l'engagement des employés, des clients et des partenaires, tout en modernisant leurs activités en fournissant des moyens plus efficaces de communiquer et de collaborer. Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le site : www.qumu.com.

Sam Anidjar, vice-président du développement de l'entreprise, Enghouse Systems Limited, (905) 946-3302 ; Contact pour les investisseurs : Matt Glover ou Tom Colton, Gateway Investor Relations, [email protected], +1 949 574 3860

