Entra en funcionamiento el proyecto de copolímero de estireno-butadieno (SBC) de SINOPEC, con una capacidad de producción de 170.000 toneladas al año

PEKÍN, 10 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- Hainan Baling Chemical New Material Co., Ltd., una subsidiaria de China Petroleum & Chemical Corporation (HKG: 0386, "SINOPEC"), ha puesto en marcha la producción de su proyecto de copolímero de estireno-butadieno (SBC, por sus siglas en inglés) (el "Proyecto") en Hainan, China, que alcanzará una capacidad de producción de 170.000 toneladas al año.

Comienza a funcionar el proyecto de copolímero de estireno-butadieno (SBC) de Sinopec con una capacidad de producción de 170.000 toneladas por año (PRNewsfoto/SINOPEC)

SINOPEC ahora tiene la mayor capacidad de producción de plantas de SBC del mundo. Baling New Material y SINOPEC Hainan Refining & Chemical Co., Ltd. invirtieron 1.924 millones de yuanes en el proyecto Hainan Baling (USD 279,74 millones). La planta de SBC del proyecto produce 170.000 toneladas de productos de SBS y SEBS al año, incluidas 120.000 toneladas de productos de SBS y 50.000 productos de SEBS. La planta cuenta con 13 unidades que incluyen refinación, polimerización, coalescencia, reciclaje, preparación de auxiliares y post-tratamiento, así como apoyo a la producción y las instalaciones públicas.

El TPE (elastómero termoplástico) es una clase de copolímeros que se pueden plastificar a altas temperaturas y tiene elasticidad de caucho a temperatura ambiente, y el SBC es un tipo de TPE, cuyos productos incluyen SBS, SEBS, SIS y SEPS, que se utilizan ampliamente en calzado, modificación de asfalto, modificación de resina, adhesivos, envases de alimentos, equipos médicos, equipos deportivos, automóviles y productos electrónicos de consumo.

El proyecto utiliza los conjuntos completos de soluciones de SBS y SEBS desarrollados por SINOPEC, incluido un método de fabricación limpio que puede crear SBC de diferentes grados y rendimientos para satisfacer las necesidades de personalización de productos de los clientes. Mientras tanto, utiliza el estireno y el butadieno de Hainan Refining & Chemical, las nuevas tecnologías de Baling New Material y el puerto de libre comercio de Hainan para minimizar los costos de materia prima y transporte y ampliar la cadena industrial para optimizar los ingresos. La iniciativa exportará productos de SBC a los mercados en desarrollo de Europa, el sudeste asiático y el sur de Asia.

SINOPEC ha avanzado en I+D de caucho sintético en China durante más de cinco décadas. En la década de 1970, el Instituto de Investigación Petroquímica de Yanshan desarrolló tecnologías de preparación de butil-litio y polimerización de SBS. SINOPEC es una de las tres únicas empresas en el mundo, y la única en China, capaz de producir industrialmente nuevos productos de SEPS con tecnología respetuosa con el medioambiente. La planta de SEPS de Baling New Material comenzó la producción en agosto de 2017 y cuenta con una capacidad de producción de 20.000 toneladas al año.

Con tecnologías de SBC exclusivas y derechos de propiedad intelectual patentados, SINOPEC ocupa ahora una posición de liderazgo tecnológico en el mundo para el desarrollo de tecnologías y productos de SBC.

