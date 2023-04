Sinopec's Styrol-Butadien-Copolymer (SBC) Projekt mit 170.000 Tonnen/Jahr Produktionskapazität geht in Betrieb

PEKING, 10. April 2023 /PRNewswire/ -- Hainan Baling Chemical New Material Co., Ltd, eine Tochtergesellschaft der China Petroleum & Chemical Corporation (HKG: 0386, "Sinopec"), hat die Produktion ihres Styrol-Butadien-Copolymer (SBC) -Projekts (das "Projekt") in Hainan, China, aufgenommen, das eine jährliche Produktionskapazität von 170.000 Tonnen erreichen wird.

Sinopec’s Styrene Butadiene Copolymer (SBC) Project with 170,000 Tons/Year Production Capacity Goes into Operation.

Sinopec verfügt nun über die weltweit größte Produktionskapazität von SBC-Anlagen. Baling New Material und Sinopec Hainan Refining & Chemical Co. Ltd. investierten 1,924 Mrd. Yuan (279,74 Mio. USD) in das Hainan Baling Projekt. Die SBC-Anlage des Projekts produziert jährlich 170.000 Tonnen SBS- und SEBS-Produkte, davon 120.000 Tonnen SBS-Produkte und 50.000 SEBS-Produkte. Die Anlage verfügt über 13 Einheiten, darunter Raffinerie, Polymerisation, Koaleszenz, Recycling, Aufbereitung von Hilfsstoffen und Nachbehandlung, sowie über unterstützende Produktions- und öffentliche Einrichtungen.

TPE (Thermoplastisches Elastomer) ist eine Klasse von Copolymeren, die bei hohen Temperaturen plastifiziert werden können und bei Raumtemperatur gummielastisch sind. SBC ist eine Art von TPE, zu dessen Produkten SBS, SEBS, SIS und SEPS gehören, die weithin in Schuhen, bei der Modifizierung von Asphalt, bei der Modifizierung von Harzen, in Klebstoffen, Lebensmittelverpackungen, medizinischen Geräten, Sportgeräten, in der Automobilindustrie und in der Unterhaltungselektronik verwendet werden.

Das Projekt nutzt die von Sinopec selbst entwickelten SBS- und SEBS-Komplettlösungen, einschließlich eines sauberen Herstellungsverfahrens, mit dem SBCs unterschiedlicher Qualität und Leistung hergestellt werden können, um die Anforderungen der Kunden an die Produktanpassung zu erfüllen. In der Zwischenzeit wird das Styrol und Butadien von Hainan Refining & Chemical, die neuen Technologien von Baling New Material und der Freihandelshafen von Hainan genutzt, um die Rohstoff- und Transportkosten zu minimieren und die industrielle Kette zu erweitern, um den Umsatz zu optimieren. Im Rahmen der Initiative werden SBC-Waren in die sich entwickelnden Märkte Europas, Südostasiens und Südasiens exportiert.

Sinopec treibt seit mehr als fünf Jahrzehnten die Forschung und Entwicklung von synthetischem Gummi in China voran. In den 1970er Jahren entwickelte das Yanshan Petrochemical Research Institute Butyllithium-Zubereitungs- und SBS-Polymerisationstechnologien. Sinopec ist eines von nur drei Unternehmen weltweit – und das einzige in China – das in der Lage ist, neuartige SEPS-Produkte mit umweltfreundlicher Technologien industriell herzustellen. Die SEPS-Anlage von Baling New Materials mit einer jährlichen Produktionskapazität von 20.000 Tonnen begann im August 2017 mit der Produktion.

Mit exklusiven SBC-Technologien und geschützten geistigen Eigentumsrechten nimmt Sinopec nun eine technologisch führende Position in der Welt bei der Entwicklung von SBC-Technologien und -Produkten ein.

