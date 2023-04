Projeto de copolímero de estireno-butadieno (SBC) da SINOPEC com capacidade de produção de 170.000 toneladas/ano entra em operação

PEQUIM, 10 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- A Hainan Baling Chemical New Material Co., Ltd., uma subsidiária da China Petroleum & Chemical Corporation (HKG: 0386, "Sinopec"), lançou a produção de seu projeto de copolímero de estireno-butadieno (SBC) (o "Projeto") em Hainan, China, que alcançará uma capacidade de produção anual de 170.000 toneladas.

Projeto de copolímero de estireno-butadieno (SBC) da Sinopec com capacidade de produção de 170.000 toneladas/ano entra em funcionamento (PRNewsfoto/SINOPEC)

A Sinopec agora tem a maior capacidade de produção mundial de usinas de SBC. A Baling New Material e a Sinopec Hainan Refining & Chemical Co., Ltd. investiram 1.924 bilhão de yuans no projeto de Hainan (279.74 milhões de dólares). A planta de SBC do projeto produz 170.000 toneladas de produtos de SBS (copolímero em bloco de estireno-butadieno-estireno) e SEBS (copolímero em bloco de estireno-etileno-butileno-estireno) anualmente, incluindo 120.000 toneladas de produtos de SBS e 50.000 produtos de SEBS. A planta tem 13 unidades, incluindo refino, polimerização, coalescência, reciclagem, preparação de auxiliares e pós-tratamento, além de apoiar a produção e as instalações públicas.

O TPE (elastômero termoplástico) é uma classe de copolímeros que podem ser plastificados em altas temperaturas e tem elasticidade de borracha em temperatura ambiente. O SBC é um tipo de TPE cujos produtos incluem SBS (copolímero em bloco de estireno-butadieno-estireno), SEBS (copolímero em bloco de estireno-etileno-butileno-estireno), SIS (copolímero em bloco de estireno-isopreno-estireno) e SEPS (copolímero em bloco de estireno-etileno-propileno-estireno), amplamente utilizados em sapatos, modificação de asfalto, modificação de resina, adesivos, embalagens de alimentos, equipamentos médicos, equipamentos esportivos, automotivos e eletrônicos de consumo.

O projeto usa os conjuntos de soluções completas de SBS e SEBS desenvolvidos pela SINOPEC, incluindo um método de fabricação limpa que pode criar SBCs de graus e desempenhos variados para atender às necessidades de personalização de produtos dos clientes. Enquanto isso, está usando o estireno e o butadieno da Hainan Refining & Chemical, as novas tecnologias da Baling New Material e o Porto de Livre Comércio de Hainan para minimizar os custos de matéria-prima e transporte e expandir a cadeia industrial para otimizar a receita. A Iniciativa exportará produtos de SBC para os mercados em desenvolvimento da Europa, Sudeste Asiático e Sul da Ásia.

A SINOPEC avançou em P&D de borracha sintética na China por mais de cinco décadas. Na década de 1970, o Yanshan Petrochemical Research Institute desenvolveu a preparação de butil-lítio e tecnologias de polimerização de SBS. A SINOPEC é uma das três únicas empresas no mundo - e a única na China - capaz de produzir industrialmente novos produtos de SEPS usando tecnologia ambientalmente correta. A instalação de SEPS da Baling New Material, com capacidade de produção anual de 20.000 toneladas, iniciou a produção em agosto de 2017.

Com tecnologias de SBC exclusivas e direitos de propriedade intelectual, a SINOPEC está agora assumindo uma posição de liderança tecnológica no mundo para o desenvolvimento de tecnologias e produtos de SBC.

