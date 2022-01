Entrevista exclusiva de CGTN a un empresario chino en Tonga

"Algunos voluntarios han estado limpiando las carreteras, pero todavía no en los bosques. La gente ha estado limpiando las carreteras", dijo.

En cuanto a las condiciones de vida, incluyendo el agua, la electricidad y el suministro de alimentos en Tonga, Yu cree que las cosas no han vuelto a la normalidad todavía, pero ha habido una mejora en algunas áreas.

Dijo que la electricidad se restableció en muchas zonas un día después de que la erupción les dejara sin energía. Además, después del amanecer, el día de la erupción, todo el mundo se reabasteció de suministros.

"Yo personalmente me abastezco de agua y luego de comida y más agua", dijo.

"Tenemos suficientes provisiones aquí. Ahora no hay agua embotellada en los supermercados, pero los demás suministros siguen estando disponibles".

De momento no hay verduras disponibles. Yu dijo que su amigo que trabaja en la agricultura le dijo que la gente de la isla no tendrá verduras frescas durante más de un mes. En cuanto a las frutas, dijo: "No hay muchas en la isla, para empezar, sólo algunas sandías. Pero incluso esto se ha vuelto escaso ahora".

"No creo que la vida haya vuelto a la normalidad", dijo Yu a CGTN.

Dijo que el viceprimer ministro ha declarado el estado de emergencia, y que los tonganos se están sumando a los esfuerzos de ayuda por el desastre y a la limpieza de las cenizas volcánicas en las carreteras.

"Si no se limpian, volverán a volar al aire cuando los vehículos pasen por delante, y terminarán en los tejados", dijo.

"El agua potable en Tonga proviene directamente de la lluvia. Todos los hogares tienen un recolector de agua de lluvia instalado en sus tejados, así que tenemos que asegurarnos de que se limpien todas las cenizas."

https://news.cgtn.com/news/2022-01-21/CGTN-exclusive-interview-with-Chinese-businessman-in-Tonga-16Z8jjeEew8/index.html

Vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=EJjyJg1sKVM

SOURCE CGTN