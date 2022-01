Entrevista exclusiva de CGTN con un empresario chino en Tonga

"Algunos voluntarios han estado limpiando los caminos, pero todavía faltan los sitios cubiertos de vegetación. La gente todavía está despejando los caminos", afirmó.

En cuanto a las condiciones de vida, incluidos el abastecimiento de agua, electricidad y alimentos en Tonga, Yu no ha visto todavía un regreso a la normalidad, pero se han registrado mejoras en algunas zonas.

Dijo que la electricidad fue restablecida en muchas áreas un día después del corte generalizado debido a la erupción. Además, después del amanecer del día de la erupción, todos volvieron a abastecerse de suministros.

"Personalmente, me abastecí de agua, luego de alimentos y más agua", afirmó.

"Tenemos suficientes suministros aquí. No hay agua embotellada en los supermercados en este momento, pero aún tenemos otros suministros disponibles".

No hay verduras disponibles por el momento. Yu señaló que un amigo que trabaja en tareas agrícolas le dijo que la gente de la isla no tendrá verduras frescas durante más de un mes. En cuanto a las frutas, comentó: "En condiciones normales no abundan en la isla, solo hay algunas sandías. Pero incluso eso escasea ahora".

"No creo que la vida haya vuelto a la normalidad", afirmó Yu a CGTN.

Dijo que el vice primer ministro ha declarado el estado de emergencia, y que los habitantes de Tonga están colaborando con los esfuerzos de ayuda ante desastres y limpiando las cenizas volcánicas en las carreteras.

"Si no se recogen, se esparcirán por el aire cuando pasen los vehículos y se acumularán en los techos", afirmó.

"En Tonga, el agua potable proviene directamente de la lluvia. Cada hogar tiene un recolector de agua de lluvia instalado en el techo, por lo que tenemos que asegurarnos de que se recoja toda la ceniza".

https://news.cgtn.com/news/2022-01-21/CGTN-exclusive-interview-with-Chinese-businessman-in-Tonga-16Z8jjeEew8/index.html

Video: https://www.youtube.com/watch?v=EJjyJg1sKVM

FUENTE CGTN

