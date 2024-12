EpiVax est le moteur de l'innovation en matière d'immunogénicité en 2024 : Bilan de l'année

PROVIDENCE, R.I., 7 décembre 2024 /PRNewswire/ -- EpiVax, Inc. leader de l'évaluation préclinique des risques d'immunogénicité pour les produits thérapeutiques biologiques et peptidiques, célèbre une année 2024 productive marquée par l'innovation scientifique, la diversification des services et la croissance de l'entreprise.

Cette année, EpiVax a élargi l'éventail de ses services d'évaluation des risques d'immunogénicité avec le lancement de nombreuses nouvelles capacités dans le Toolkit ISPRI™ ( I mmunogenicity S creening and P rotein R e-engineering I nterface) et de nombreuses nouvelles offres d'évaluation.

EpiVax a notamment publié les analyses ISPRI Downselect™, Quantify™, Analyze™, Evaluate™, Complete™, Optimize™, et Design™ fee-for-service - des options qui évaluent les modalités biologiques à différents stades du développement préclinique, permettant le classement des candidats individuels, l'analyse comparative spécifique à une modalité, l'optimisation des séquences et des analyses de risque approfondies avec une précision accrue, et bien plus encore. L'analyse de classe I a également été ajoutée à la boîte à outils de l'ISPRI cette année pour certains clients de la thérapie génique et de la thérapie cellulaire.

En outre, EpiVax a fait progresser son programme PANDA® Screening afin d'aider les sponsors à entrer dans la voie de la demande abrégée de nouveaux médicaments (ANDA) de la FDA pour les peptides génériques et leurs impuretés. Parmi les principales mises à jour, citons le lancement d'offres améliorées d'essais in vitro adaptatifs et l'essai de réponse immunitaire innée , qui fait d'EpiVax un "guichet unique" (comprenant l'évaluation in silico, in vitro et innée) pour les développeurs de médicaments génériques. En outre, EpiVax et ont conclu un nouveau contrat avec la FDA ( ) afin de mettre au point des contrôles normalisés pour les essais sur les cellules T, ce qui permettra d'améliorer la spécificité et la sensibilité de ces essais dans l'ensemble de l'industrie.

Ce travail s'est accompagné de contributions notables au domaine avec la publication sur de plusieurs articles très cités par l'équipe EpiVax en 2024.

Grâce à l'élargissement de l'offre, les réservations d'EpiVax pour l'évaluation des risques d'immunogénicité ont bondi de près de 60 % par rapport à 2023, grâce au doublement de la nouvelle clientèle dans les verticales de services ISPRI™ Access, ISPRI™ Fee-for-Service et PANDA®. Ce succès a permis d'augmenter les effectifs de 18 %, y compris l'ajout de dirigeants stratégiques pour continuer à développer les nouvelles offres de l'entreprise.

À l'horizon 2025, guidée par près de trois décennies de "science sans peur", EpiVax est prête à s'appuyer sur les réalisations de cette année en intégrant davantage l'intelligence artificielle et les améliorations de l'apprentissage automatique aux plateformes existantes, en développant les capacités des laboratoires et en ajoutant une expertise scientifique qui sera annoncée plus tard au cours de la nouvelle année.

