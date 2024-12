EpiVax treibt die Immunogenitätsinnovation im Jahr 2024 voran: Das Jahr im Rückblick

PROVIDENCE, R.I., 7.Dezember 2024 /PRNewswire/ -- EpiVax, Inc., ein führendes Unternehmen im Bereich der präklinischen Immunogenitätsrisikobewertung für biologische und peptidische Therapeutika, feiert ein produktives Jahr 2024, das von wissenschaftlicher Innovation, Dienstleistungsdiversifizierung und Unternehmenswachstum geprägt ist.

In diesem Jahr hat EpiVax die Bandbreite seiner Dienstleistungen zur Bewertung von Immunogenitätsrisiken durch die Einführung vieler neuer Funktionen im ISPRI™ ( I mmunogenicity S creening and P rotein R e-engineering I nterface) Toolkit und vieler neuer Bewertungsangebote erweitert.

Insbesondere hat EpiVax die ISPRI Downselect™, Quantify™, Analyze™, Evaluate™, Complete™, Optimize™ und Design™ kostenpflichtige Analysen veröffentlicht - Optionen, die biologische Modalitäten in verschiedenen Stadien der präklinischen Entwicklung bewerten und die Einstufung einzelner Kandidaten, modalitätsspezifisches Benchmarking, Sequenzoptimierung und eingehende Risikoanalysen mit verbesserter Genauigkeit und mehr ermöglichen. Die Klasse-I-Analyse wurde in diesem Jahr auch in das ISPRI-Toolkit für ausgewählte Gentherapie- und CAR-T-Kunden aufgenommen.

Darüber hinaus hat EpiVax sein PANDA® Screening Programm weiterentwickelt, um Sponsoren zu unterstützen, die den ANDA-Weg (Abbreviated New Drug Application) der FDA für generische Peptide und deren Verunreinigungen beschreiten. Zu den wichtigsten Neuerungen gehörten die Freigabe eines erweiterten Angebots an adaptiven In-vitro-Tests und des Innate Immune Response Assay, wodurch EpiVax als "One-Stop-Shop" (mit In-silico-, In-vitro- und Innate-Bewertung) für Entwickler von Generika etabliert wurde. Darüber hinaus haben EpiVax und auf Initiative der FDA einen neuen Vertrag geschlossen, um standardisierte Kontrollen für T-Zell-Tests zu entwickeln, die dazu beitragen werden, die Spezifität und Empfindlichkeit solcher Tests branchenweit zu verbessern.

Diese Arbeit wurde begleitet von bemerkenswerten Beiträgen zum Fachgebiet mit der Veröffentlichung mehrerer viel zitierter Artikel durch das EpiVax-Team im Jahr 2024.

Infolge des erweiterten Angebots stiegen die Buchungen für die EpiVax-Immunogenitätsrisikobewertung bis 2023 um fast 60 %, angetrieben durch eine Verdopplung der Neukunden in den vertikalen Bereichen ISPRI™ Access, ISPRI™ Fee-for-Service und PANDA®. Dieser Erfolg unterstützte eine 18-prozentige Erhöhung der Mitarbeiterzahl, einschließlich strategischer Neueinstellungen, um die neuen Angebote des Unternehmens weiter voranzutreiben.

Mit Blick auf das Jahr 2025, geleitet von fast drei Jahrzehnten "furchtloser Wissenschaft", ist EpiVax bereit, auf den Erfolgen dieses Jahres aufzubauen, indem es weitere Verbesserungen der künstlichen Intelligenz und des maschinellen Lernens in die bestehenden Plattformen integriert, die Laborkapazitäten ausbaut und wissenschaftliche Expertise hinzufügt, die im Laufe des neuen Jahres bekannt gegeben wird.

