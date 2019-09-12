ERC BPO與Observe.AI聯合打造由語音AI提供支持的下一代客戶服務和坐席培訓產品

三藩市2019年9月12日 /美通社-HISPANIC PR WIRE/ --

摘要

ERC BPO已選擇Observe.AI的語音AI平臺，利用最新情感模型和自然語言處理技術，賦能其全球呼叫中心的數千名坐席提供更好的客戶體驗。透過Observe.AI，ERC的產品帶來了新的客戶關懷洞察和坐席培訓機會，並且顯著提升了其質量保證過程的效率。

結果：

上線四周內，ERC BPO報告稱，其質量保證效率提高了87%。很快，ERC BPO將以盡可能最高的準確性監控其100%的客戶呼叫，並且在個人和團隊層面獲得近乎即時的洞察力，以改進坐席培訓。

質量保證經理將呼叫質量保證所需的時間和精力減少了87%，為戰略性工作騰出了更多的時間。

該平臺將新坐席入職所需的時間縮短了20%以上，同時幫助質量保證經理快速訪問通話中最關鍵的時刻並留下線上評論，從而提供更規範的回饋。坐席可以獲得違規、消極情緒場景、死氣沉沉的情況等方面的洞察，從而提高坐席的績效透明度。

「以最新技術賦能坐席和創新對於我們令客戶滿意和吸引頂尖人才的使命至關重要。我們很高興能利用Observe.AI的語音AI平臺，全面瞭解客戶對話，以便我們能夠更快地培訓坐席，並帶來新的客戶關懷洞察。我對Observe.AI團隊所表現出的敏捷性和責任感印象深刻。這是我們最近進行的最無縫的集成之一。」

ERC總裁兼行政總裁Marty Sarim

「我們相信語音AI最終將能透過獨特的客戶關懷洞察來賦能坐席和客戶，只有以盡可能最高的準確性監控全部呼叫才能做到。我們已選擇ERC作為旗艦客戶，很榮幸能得到全球最大的呼叫中心之一的信任，幫助他們滿足客戶需求，解決核心營運問題，並提供出色的坐席培訓。」

Observe.AI聯合創辦人兼收入總監Sharath Keshava

ERC簡介

ERC是一家敏捷的技術驅動型公司，為《財富》500強企業提供業務流程外包(BPO)和帳戶恢復服務。ERC利用最新的技術創新，同時提供優質的勞動力資源，帶來無與倫比的端到端客戶體驗解決方案，使ERC成為其客戶的最佳執行者。憑藉遍佈四大洲的辦事處和業內最優秀的人才，ERC致力於透過對人工智能和數據分析的持續投資，以及專注打造一支訓練有素、能力出眾的員工隊伍，來改變業務流程外包行業的格局。

Observe.AI簡介

Observe.AI是最準確的專注坐席的語音AI平臺，賦能呼叫中心提供下一代客戶體驗和坐席培訓。作為全球唯一專門為呼叫中心構建的平臺，Observe.AI利用專有的SpeechNLP技術分析語音和文本，為企業提供更豐富的客戶洞察力。Observe.AI受到50多家全球客戶和合作夥伴的信任，包括Concentrix、Talkdesk、Mitel、微軟、Sysco、Employee Bridge、John Paul、GroupOne Auto和許多其他大型企業。Observe.AI獲得了Nexus Venture Partners、Y Combinator和Emergent Ventures的投資，其總部位於三藩市，並且在班加羅爾設有辦事處。查詢詳情，請瀏覽：www.observe.ai。

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