ERC BPO与Observe.AI联合打造由语音AI提供支持的下一代客户服务和坐席培训产品

旧金山2019年9月12日 /美通社-HISPANIC PR WIRE/ --

摘要

ERC BPO已选择Observe.AI的语音AI平台，利用最新情感模型和自然语言处理技术，赋能其全球呼叫中心的数千名坐席提供更好的客户体验。通过Observe.AI，ERC的产品带来了新的客户关怀洞察和坐席培训机会，并且显著提升了其质量保证过程的效率。

结果：

上线四周内，ERC BPO报告称，其质量保证效率提高了87%。很快，ERC BPO将以尽可能最高的准确性监控其100%的客户呼叫，并且在个人和团队层面获得近乎实时的洞察力，以改进坐席培训。

质量保证经理将呼叫质量保证所需的时间和精力减少了87%，为战略性工作腾出了更多的时间。

该平台将新坐席入职所需的时间缩短了20%以上，同时帮助质量保证经理快速访问通话中最关键的时刻并留下在线评论，从而提供更规范的反馈。坐席可以获得违规、消极情绪场景、死气沉沉的情况等方面的洞察，从而提高坐席的绩效透明度。

"以最新技术赋能坐席和创新对于我们令客户满意和吸引顶尖人才的使命至关重要。我们很高兴能利用Observe.AI的语音AI平台，全面了解客户对话，以便我们能够更快地培训坐席，并带来新的客户关怀洞察。我对Observe.AI团队所表现出的敏捷性和责任感印象深刻。这是我们最近进行的最无缝的集成之一。"

ERC总裁兼首席执行官Marty Sarim

"我们相信语音AI最终将能通过独特的客户关怀洞察来赋能坐席和客户，只有以尽可能最高的准确性监控全部呼叫才能做到。我们已选择ERC作为旗舰客户，很荣幸能得到全球最大的呼叫中心之一的信任，帮助他们满足客户需求，解决核心运营问题，并提供出色的坐席培训。"

Observe.AI联合创始人兼首席营收官Sharath Keshava

ERC简介

ERC是一家敏捷的技术驱动型公司，为《财富》500强企业提供业务流程外包(BPO)和账户恢复服务。ERC利用最新的技术创新，同时提供优质的劳动力资源，带来无与伦比的端到端客户体验解决方案，使ERC成为其客户的最佳执行者。凭借遍布四大洲的办事处和业内最优秀的人才，ERC致力于通过对人工智能和数据分析的持续投资，以及专注打造一支训练有素、能力出众的员工队伍，来改变业务流程外包行业的格局。

Observe.AI简介

Observe.AI是最准确的专注坐席的语音AI平台，赋能呼叫中心提供下一代客户体验和坐席培训。作为全球唯一专门为呼叫中心构建的平台，Observe.AI利用专有的SpeechNLP技术分析语音和文本，为企业提供更丰富的客户洞察力。Observe.AI受到50多家全球客户和合作伙伴的信任，包括Concentrix、Talkdesk、Mitel、微软、Sysco、Employee Bridge、John Paul、GroupOne Auto和许多其他大型企业。Observe.AI获得了Nexus Venture Partners、Y Combinator和Emergent Ventures的投资，其总部位于旧金山，并且在班加罗尔设有办事处。垂询详情，请访问：www.observe.ai。

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Pete Lee，电话：+1-628-238-5683，电邮：press@observe.ai

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SOURCE Observe.AI