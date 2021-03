Estée Lauder Companies a Eastman podepisují globální memorandum o porozumění týkající se cílů udržitelnosti obalů

ELC má do svého obalového portfolia začlenit produkty společnosti Eastman Renew, a přiblížit se tak dosažení svých cílů udržitelnosti obalů do roku 2025

NEW YORK a KINGSPORT, Tennessee, 30. března 2021 /PRNewswire/ -- Estée Lauder Companies (ELC) a poskytovatel specializovaných materiálů Eastman dnes ohlašují globální memorandum o porozumění, které umožní ELC učinit významné kroky směrem k cílům udržitelnosti obalů do roku 2025.

Vyzkoušejte interaktivní vícekanálovou tiskovou zprávu: https://www.multivu.com/players/English/8843651-eastman-estee-lauder-companies-sustainable-packaging-global-mou/

ELC a její portfolio značek začne díky dohodě začleňovat obalová řešení využívající technologii molekulární recyklace vyvinutou společností Eastman a její portfolio pryskyřic Renew s až 100% certifikovaným recyklovaným podílem.* Jedná se o první dohodu o udržitelnosti mezi společností Eastman a významnou prestižní kosmetickou společností. Dohoda má pomoci vést k většímu využití recyklovaných a/nebo recyklovatelných plastů při výrobě obalů luxusní kosmetiky.

„Naši dodavatelé mají zásadní vliv na Estée Lauder Companies, protože pomáhají společnosti transformovat se a inovativně přemýšlet o udržitelnosti," uvedl Roberto Magana, senior viceprezident a vedoucí zakázkového oddělení společnosti Estée Lauder Companies. „Technologie molekulární recyklace společnosti Eastman a portfolio produktů Renew pomohou při dosahování cílů společnosti v oblasti udržitelných obalů a zároveň zachovají vysoce kvalitní estetiku, bezpečnost a provedení našich prestižních produktů. Na spolupráci s nimi se těšíme."

Portfolio společnosti Eastman zahrnuje nově představenou řadu molekulárně recyklovaných polyesterů vyrobených prostřednictvím její vlastní technologie pokročilé kruhové recyklace. Tyto udržitelné pryskyřice, mezi něž patří Eastman Cristal™ Renew a Eastman Tritan™ Renew, jsou vyrobeny s využitím materiálu s až 100% recyklovaným podílem* certifikovaného International Sustainability & Carbon Certification (ISCC) a jsou chemicky nerozeznatelné od svých tradičních protějšků. Jejich vlastnosti jako vysoká kvalita, snadné zpracování panenských polymerů, čistota, lesk, barevná kompatibilita a trvanlivost odpovídají nárokům kladeným na obaly pro kosmetiku a zároveň poskytují prémiový recyklovaný obsah.

Memorandum posune společnost ELC blíže k jejím cílům udržitelnosti obalů. Společnost se zavázala, že do roku 2025 bude využívat 75–100 procent recyklovatelných, znovu naplnitelných, opakovaně použitelných, recyklovaných nebo obnovitelných obalů. Společnost navíc ve stejném roce zvýší množství recyklovaného materiálu v obalech až o 50 procent.

„Jsme hrdí na to, že spolupracujeme s Estée Lauder Companies, jednou z nejproslulejších kosmetických společností na světě a skutečným lídrem v oblasti udržitelnosti," prohlásil Scott Ballard, viceprezident a generální ředitel divize specializovaných plastů společnosti Eastman. „Jsme nadšeni, že jim nyní můžeme pomoci dosáhnout jejich ambiciózních cílů udržitelnosti. Společně můžeme jít příkladem v tom, jaké kroky lze dnes – ne v budoucích letech - podniknout vstříc k oběhovému hospodářství."

*Recyklovaný podíl je dosažen alokací recyklovaného odpadního plastu do pryskyřic Eastman Renew pomocí procesu hmotnostní bilance certifikovaného ISCC.

O Estée Lauder Companies Inc.

Estée Lauder Companies Inc. je jedním z předních světových výrobců a obchodníků s kvalitními výrobky péče o pleť, make-upem, parfémy a výrobky péče o vlasy. Výrobky společnosti se prodávají v přibližně 150 zemích a teritoriích pod obchodními názvy, včetně: Estée Lauder, Aramis, Clinique, Lab Series, Origins, Tommy Hilfiger, M·A·C, La Mer, Bobbi Brown, Donna Karan New York, DKNY, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Michael Kors, Darphin, TOM FORD BEAUTY, Smashbox, Ermenegildo Zegna, AERIN, RODIN olio lusso, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, KILIAN PARIS, BECCA, Too Faced a Dr. Jart+.

O společnosti Eastman

Eastman, založená v roce 1920, je globální společnost zaměřená na specializované materiály, která vyrábí širokou škálu produktů používaných v předmětech pro každodenní použití. S cílem zvýšit kvalitu života materiálním způsobem spolupracuje Eastman se zákazníky, aby poskytovala inovativní produkty a řešení a zároveň si zachovává závazek k bezpečnosti a udržitelnosti. Inovativní růstový model společnosti využívá špičkových technologických platforem, hlubokého zapojení zákazníků a diferencovaný vývoj aplikací k posílení růstu svých vedoucích pozic na atraktivních koncových trzích jakými je doprava, stavebnictví a spotřební zboží. Eastman jako globálně inkluzivní a různorodá společnost zaměstnává přibližně 14 500 lidí po celém světě a poskytuje služby zákazníkům ve více než 100 zemích. Společnost měla v roce 2019 příjmy přibližně 9,3 miliardy dolarů a sídlí v Kingsportu v Tennessee, USA. Další informace naleznete na adrese eastman.com.

KONTAKT:

Estée Lauder Companies

Bari Seiden-Young

(212) 572-4475

[email protected]

Eastman

Laura Mansfield, APR

Tombras Group

+1 (865) 599.9968

[email protected]ras.com

SOURCE Eastman