Estée Lauder Companies e Eastman firman un memorando de entendimiento global para promover el empaque sostenible

ELC incorporará productos Renew de Eastman a su cartera de empaques para permitir el logro de sus objetivos de empaque sostenible para 2025

NUEVA YORK y KINGSPORT, Tennessee, 30 de marzo de 2021 /PRNewswire/ -- Estée Lauder Companies (ELC) y el proveedor de materiales especializados Eastman anuncian hoy un memorando de entendimiento global (MOU) que permitirá a ELC dar pasos importantes hacia sus objetivos de empaque sostenible para 2025.

A través del acuerdo, ELC y su cartera de marcas comenzarán a incorporar soluciones de empaque habilitadas por las tecnologías de reciclaje molecular de Eastman y la cartera de resinas Renew con hasta un 100 % de contenido reciclado certificado.* Este es el primer acuerdo basado en la sostenibilidad entre Eastman y una importante casa de belleza de prestigio, y ayudará a impulsar el mayor uso de plásticos reciclados y/o reciclables en empaques cosméticos de lujo.

"Nuestros proveedores desempeñan un papel fundamental en ayudar a Estée Lauder Companies a seguir avanzando en este objetivo y pensar de manera innovadora en torno a la sostenibilidad", afirmó Roberto Magana, vicepresidente sénior y director de Adquisiciones de Estée Lauder Companies. "Las tecnologías de reciclaje molecular de Eastman y la cartera de productos de la línea Renew ayudarán a impulsar el logro de los objetivos de empaque sostenible de la empresa, y a la vez mantener la estética de alta calidad, la seguridad y el rendimiento de nuestros prestigiosos productos. Esperamos con ansias colaborar con ellos".

La cartera de Eastman incluye una nueva línea de poliésteres reciclados molecularmente producidos a través del sistema de Reciclaje Circular Avanzado de Eastman. Estas resinas sostenibles, que incluyen Cristal™ Renew de Eastman y Tritan™ Renew de Eastman, se fabrican utilizando hasta un 100 % de contenido reciclado certificado por la Certificación Internacional de Sostenibilidad y Carbono (ISCC)* y son químicamente indistinguibles de sus contrapartes predecesoras. Demuestran la misma facilidad de procesamiento y alta calidad de los polímeros vírgenes con la claridad, brillo, compatibilidad de color y durabilidad que exigen los empaques cosméticos, a la vez que ofrecen contenido reciclado premium.

El memorando de entendimiento promoverá el enfoque de ELC en sus objetivos de empaque sustentable. La empresa se ha comprometido a que, para 2025, el 75-100 % de sus empaques serán reciclables, recargables, reutilizables, reciclados o recuperables. Además, la empresa aumentará la cantidad de material reciclado posconsumo en sus empaques en hasta un 50 % en el mismo año.

"Nos enorgullece asociarnos con Estée Lauder Companies, una de las empresas de belleza de prestigio más icónicas del mundo y un verdadero líder en sostenibilidad", afirmó Scott Ballard, vicepresidente y gerente general de la división de plásticos especializados de Eastman. "Nos entusiasma ayudarles a lograr sus ambiciosos objetivos de sostenibilidad en este momento. Juntos podemos ofrecer un brillante ejemplo de lo que es posible hoy, no dentro de muchos años en el futuro, para avanzar en la economía circular".

*El contenido reciclado se logra al asignar los residuos plásticos reciclados a las resinas Renew de Eastman por medio de un proceso de equilibrio de masa certificado por ISCC.

Acerca de Estée Lauder Companies Inc.

Estée Lauder Companies Inc. es uno de los fabricantes y vendedores líderes a nivel mundial de productos de alta calidad para el cuidado de la piel, maquillaje, fragancias y productos para el cuidado del cabello. Los productos de la empresa se venden en aproximadamente 150 países y territorios bajo marcas que incluyen: Estée Lauder, Aramis, Clinique, Lab Series, Origins, Tommy Hilfiger, M·A·C, La Mer, Bobbi Brown, Donna Karan New York, DKNY, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Michael Kors, Darphin, TOM FORD BEAUTY, Smashbox, Ermenegildo Zegna, AERIN, RODIN olio lusso, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, KILIAN PARIS, BECCA, Too Faced y Dr. Jart+.

Acerca de Eastman

Fundada en 1920, Eastman es una compañía global de materiales especializados que elabora una amplia gama de productos presentes en artículos que las personas utilizan a diario. Con el propósito de mejorar la calidad de vida de manera significativa, Eastman colabora con sus clientes para lograr productos y soluciones innovadoras, a la vez que mantiene el compromiso con la seguridad y la sostenibilidad. El modelo de crecimiento impulsado por la innovación de la compañía aprovecha plataformas tecnológicas de primera clase, la sólida participación de los clientes y el desarrollo de aplicaciones diferenciadas para fortalecer sus posiciones líderes en mercados finales atractivos como el transporte, la construcción y los consumibles. Como compañía global inclusiva y diversa, Eastman emplea a cerca de 14.500 personas en todo el mundo y presta servicios a clientes en más de 100 países. La compañía generó ingresos por aproximadamente USD 9.300 millones en 2019, y su sede central está en Kingsport, Tennessee, Estados Unidos. Para obtener más información, visite eastman.com.

