Eton Solutions lance EtonGPT™, la première plateforme d'IA générative au monde pour les family offices

EtonGPT ™ est intégré dans la plateforme ERP AtlasFive ®

La plateforme permettra aux gestionnaires de patrimoine de multiplier par 2 à 4 leur efficacité opérationnelle

RESEARCH TRIANGLE PARK, Caroline du Nord, 3 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Eton Solutions, un leader des systèmes ERP complets de gestion de patrimoine pour les family offices, annonce le lancement d'EtonGPT™ le premier module d'IA générative pour les family offices à l'échelle mondiale. EtonGPT™ intègre les puissantes capacités transactionnelles de la plateforme ERP d'Eton Solution, avec des fonctionnalités d'IA conversationnelle sophistiquées.

Eton Solutions permettra à la majorité des 750 familles sur AtlasFive® de bénéficier d'EtonGPT™. Il sera disponible exclusivement pour les utilisateurs d'AtlasFive® afin d'améliorer la productivité de leurs family offices.

EtonGPT™ améliorera les opérations du family office en intégrant de manière transparente les données stockées dans les documents avec les données de transaction sur AtlasFive®, contribuant ainsi à rationaliser les processus et à conduire à une augmentation de la productivité. Plusieurs clients d'Eton Solutions, dont Shade Tree Advisors (États-Unis), Todd Family Office (Nouvelle-Zélande) et Aglaia Family Office (Singapour) ont utilisé cette nouvelle plateforme basée sur l'IA. La solution leur permettra d'accéder à des informations et d'effectuer des analyses approfondies de leurs portefeuilles d'investissement et d'actifs. EtonGPT™ se double à la fois d'un outil de recherche interne et d'un outil d'extraction de données au sein de la base de données centralisée sécurisée de la plateforme ERP AtlasFive® native cloud.

Soutenue par des brevets en instance, cette plateforme d'IA hybride combine les meilleures caractéristiques de diverses technologies d'IA. Elle intègre l'apprentissage automatique, des moteurs de règles commerciales basés sur des systèmes experts et de grands modèles linguistiques pour offrir une précision et des informations inégalées. Elle s'appuie sur l'extraction, la synthèse, la génération, l'inférence et la transformation de données pilotées par l'IA pour aider les family offices à fonctionner de manière plus efficace et plus sûre.

Satyen Patel, président exécutif d'Eton Solutions, déclare : « Notre solution AtlasFive® a été la première à offrir une plateforme de données centralisée qui a intégré le traitement des données structurées dans les fonctions de comptabilité, d'investissement et de fiscalité. Avec le lancement d'EtonGPT™, le premier LLM de family office au monde, nous adoptons une technologie de pointe et remodelons l'avenir de la gestion des family offices dans le monde entier. L'IA est de plus en plus déployée dans les entreprises. Alors que les family offices sont restés largement ancrés dans des processus manuels, l'intégration de l'IA leur permettra de connaître un changement sans précédent, les rendant résilients et prêts pour l'avenir ».

« Avec EtonGPT™, AtlasFive® peut désormais analyser et intégrer les données enfouies dans plus de 250 types de documents tels que les plans fiduciaires, les plans successoraux et les accords de partenariat. Cette combinaison de traitement de données structurées et non structurées offre aux gestionnaires de patrimoine la possibilité de multiplier par 2 à 4 l'efficience opérationnelle.

« EtonGPT™ offrira une plateforme de changement fondamentale permettant aux family offices d'élever leur héritage, de renforcer la gouvernance d'entreprise et de fournir une valeur élevée aux HNWI et UHNWI qu'ils servent. »

Timothy C. Macherone, Chief Operating Officer de Shade Tree Advisors LLC, déclare : « Je ne doute pas qu'EtonGPT™ puisse changer la donne. En déployant la technologie basée sur l'IA, qui consistait à tirer parti d'EtonGPT™ pour automatiser nos processus d'organisation et de conservation des documents, nous avons réduit l'implication humaine de 50 % et atteint nos objectifs de précision. De même, nous voyons d'innombrables possibilités de débloquer des gains d'efficacité dans nos processus hérités grâce à l'utilisation d'EtonGPT™ dans de nombreux secteurs verticaux, y compris le calcul et la publication du mark-to-markets sur les investissements privés, l'enregistrement des informations sur les factures et le résumé des documents de planification successorale ».

Andrew Hull, Chief Executive de Todd Family Office, déclare : « L'IA modifie la façon dont nous faisons tout au Todd Family Office, et notre partenariat avec Eton Solutions a été bénéfique. Nous avons rencontré des difficultés pour corriger les hallucinations de l'IA et de l'utilisation potentiellement abusive de ces merveilles technologiques. Nous travaillons avec Eton Solutions pour mettre en place un cadre d'IA responsable qui exploite toute la puissance de l'IA en s'appuyant sur la transparence, l'éthique et la confiance. Ensemble, nous établissons la norme pour l'avenir de l'IA pour les family offices ».

Stephen Hunt, Chief Executive Officer d'Aglaia Family Office Pte. Ltd., déclare : « Aglaia Family Office est fière d'être pionnière dans la mise en place de solutions automatisées et alimentées par l'IA de reporting et d'analyse de portefeuilles consolidés en Asie. Notre engagement va au-delà de la simple automatisation, nous nous concentrons sur l'utilisation responsable de l'IA, en veillant à ce que son intégration dans nos opérations améliore non seulement l'efficacité, mais renforce également la rapidité et la précision. Le succès précoce d'EtonGPT nous conforte dans l'idée qu'avec Eton Solutions, nous sommes sur le bon chemin ».

Alors que la puissance de l'IA est de plus en plus intégrée dans les organisations modernes, Eton Solutions reconnaît que les défis de cybersécurité liés aux menaces traditionnelles telles que le phishing, les logiciels malveillants et les violations de données s'étendent aux risques basés sur l'IA tels que les deepfakes, l'utilisation abusive et les biais algorithmiques. Afin de réduire ou d'atténuer ces risques, Eton Solutions travaille avec son comité consultatif des clients pour introduire des cadres qui englobent l'éthique, la sûreté, la transparence, la confiance et la sécurité.

EtonGPT™ est conçu pour garantir un environnement robuste, sécurisé et éthique pour les opérations de family office.

À propos d'Eton Solutions :

Eton Solutions est un logiciel ERP (AtlasFive®) et une société de services fondée pour gérer la complexité des services aux familles très fortunées dans le monde entier. L'entreprise est basée aux États-Unis, au Research Triangle Park (Caroline du Nord), et son siège international se trouve à Singapour, où elle se concentre sur les marchés hors des Amériques. Créé par des dirigeants de family offices, le produit phare d'Eton Solutions est AtlasFive® aident les familles à gérer plus de 936 milliards de dollars sur notre plateforme intégrée qui regroupe et gère de manière holistique tous les actifs liquides et les investissements alternatifs, ainsi que les données, les rapports et les processus de travail du family office. Avec une source de vérité unique, Eton Solutions guide les family offices vers l'avenir en maximisant l'efficience et en minimisant les erreurs et les risques. Eton Solutions a connu un taux de croissance annuel moyen (CAGR) de plus de 100 % depuis sa création.

